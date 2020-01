Fotbalová Zbrojovka ztratila na výšce, a tak upravila styl bránění

Hned první dva góly v přípravě dostala Zbrojovka Brno ze vzduchu, z blízkosti branky, po výskoku dvoumetrového obránce Blanska. Přestože taková situace se už pak ani v jednom z dalších šesti zápasů neopakovala, vynořila se otázka, jestli není brněnská obrana příliš „nízká“ a nebude-li problém čelit soupeřům s vysokými hlavičkáři.

Při zraněních Lukáše Kryštůfka (185 cm) a Jakuba Černína (188 cm) je nejvyšším zadákem týmu Pavel Dreksa (185 cm) a stopera s ním nejčastěji hraje Jakub Šural (181 cm).

„Nevidím vůbec žádný problém ve výšce našich obránců,“ řekl trenér Miloslav Machálek. „Slavia hrála na podzim Ligu mistrů s Hovorkou (179 cm) a vzbudila pozornost celé Evropy. Víme, že čekáme na dvě věže, které máme na marodce, ale já jsem neviděl ve hře obrany žádný problém ve hře hlavou. Dreksa i Šural to zvládli znamenitě,“ upozornil trenér Zbrojovky po víkendovém zápase Tipsport Malta Cupu proti Baníku Ostrava.

Pro ilustraci: na Maltě během turnaje dostala Zbrojovka jeden gól střelou z půlky hřiště, jeden ze standardní situace a jeden po vyšachování obrany po zemi.

Například ostravský útočník Tomáš Smola (191 cm) si proti ní nevytvořil šanci, Mladá Boleslav se k hlavičce z malého vápna dostala jednou. „Stačí se podívat, jak znamenitě zvládá hlavičkové souboje Kuba Šural, jaký má výskok. A to není nějak extra vysoký. Dreksa je o něco vyšší. Pokud jdeme do souboje s tím, že ho jdeme vyhrát, uskákat, odhodlaně, tak to takový problém není,“ řekl stabilní krajní obránce brněnského týmu Juraj Kotula.

Mít vysokého stopera ale není úplný přežitek. Právě na Maltě začal Baník proti Zbrojovce s obranou ve složení Fillo, Šindelář, Stronati, Fleišman - tedy řečí čísel 178 - 189 - 192 - 185 centimetrů.

Ani jeden gól zápasu, který skončil 3:2 pro Brno, nepadl ze vzduchu. Je tedy potřeba mít stožár v obraně? „Nevím. Myslím si, že je to celkem jedno,“ krčí rameny Dreksa.

„Samozřejmě když hrajete na vysokého hráče, je výhoda měřit dva metry. Ale člověk si musí umět poradit jinak. Že by to bylo nějak extra limitující, s tím jsem se nesetkal. Nevím, jak o tom přemýšlejí ostatní, ale já jsem v osobních soubojích nepoznal, že by byla výška výrazný deficit. Mých 185 je ve fotbale, myslím, normální výška,“ říká Dreksa.

Ze své kariéry si vybaví příklad, kdy v Karviné hrával se 193 cm vysokým Pavlem Košťálem. „A přiznám se, že jsem si nevšiml, že bychom hráli jinak. Aby byla podmínka, že vzadu musí být dvoumetrový frajer, abychom měli klid, to si nemyslím,“ posuzuje.

Góly hlavou kvůli nezvyklému rozestavení

Rozestavení obrany Zbrojovky není v současné fázi přípravy definitivní. Nejenže se mohou vrátit marodi, ale na stoperu zaskakuje ze zálohy Adrián Čermák (189 cm).

Nejvyšší v obraně jsou marodící Černín a Čermák Výška obránců Zbrojovky:

Jakub Šural 181 cm

Pavel Eismann 181 cm

Juraj Kotula 183 cm

Pavel Dreksa 185 cm

Damián Bariš 178 cm Zaskakují ze zálohy:

Jan Sedlák 180 cm

Adrián Čermák 189 cm Zranění:

Jakub Černín 199 cm (příští týden začne s béčkem)

Lukáš Kryštůfek 185 cm (odhadovaný návrat konec února)



Ovšem při zmínce o inkasovaných gólech v Blansku, kde na stoperu hráli nižší Dreksa se Šuralem, trenér Machálek okamžitě vztyčí prst.

„To je jiný příběh, tam jsme poprvé hráli určitou organizaci standardních situací a já jsem s tím i počítal,“ zmiňuje.

Zbrojovka se tehdy vytasila nejen s nově testovanou hrou na tři obránce, ale taky se zónovým bráněním rohových kopů, což neměla zažité a domácí to dokázali potrestat. Jiří Huška (200 cm) se dvakrát vznesl do vzduchu a nezadržitelně hlavičkoval.

V dalším průběhu přípravy Zbrojovka způsob bránění změnila.

Jak tedy na to, aby defenziva mužstva bez „majáku“ netrpěla? „To je přece jednoduché. Nesmíte soupeři dovolit, aby vám před branku míče lítaly. To je o té propracované a dobré defenzivě, která se hraje hodně vysoko,“ podotkl zkušený trenér.

Na návrat marodících Kryštůfka a Černína přesto čeká - když už ne kvůli jejich výšce, tak rozhodně kvůli rozšíření obranných řad. Není tajemstvím, že obrana Zbrojovky není moc početná.

Její lídr Dreksa je přesvědčený, že i ve stávajícím složení, v jakém jím vedená zadní linie vystupuje, si dokáže poradit proti jakkoli vysokým soupeřům.

„Člověk má vlastní timing, nikdy jsem o své výšce jako o handicapu nepřemýšlel. Mám to nastavené tak, že když na nás jde vyšší útočník, hraje se to jinak, chytřeji, víc do těla. Neperu se s hráčem tolik, balon se nechá propadnout a druhý stoper ho může sebrat,“ popsal svůj způsob řešení 30letý zadák.