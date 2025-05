Zahrát si přímo na trávníku mistrů ligy z Vršovic, právě takovou odměnu pro své partnery vymyslela fotbalová Slavia. Turnaji v malé kopané posloužil trávník, na kterém se ještě před pár dny hrálo s Baníkem.

A tedy i trávník, ze kterého si fanoušci při oslavách vyřezávali autentické suvenýry. „Co si pamatuju oslavy před několika roky, tak to bylo mnohem horší. Měla jsem hodně velký strach i tentokrát, ale myslím, že to kluci trávníkáři zasypali hezky,“ zhodnotila stav hrací plochy Tereza Siegl, která se na Edenu stará o VIP partnery.

Menší „pískoviště“ sice zdobila všechna tři zmenšená hřiště, jinak byl pažit na hrací ploše perfektně pevný a hustý. Prvotřídní zázemí i mimo hrací plochu chválili hráči napříč týmy. „Bylo vidět, že si s tím dal někdo hodně práce,“ děkoval kapitán vítězů z OnePlay Sport Vojtěch Šilhan. Jeho tým ve finále deklasoval výběr Global Pay/České Spořitelny 4:0 a diváky bavil zkušenou a technickou hrou.

Vítězný tým fotbalového turnaje partnerů SK Slavia Praha si mohl potěžkat mistrovskou trofej.

Na první pohled byste přitom tento tým na vítěze netipli. Po stránce fyzických proporcí byl napříč celým startovním polem patrně nejméně atletický. „Na tomhle malém hřišti rozhoduje technika, čtení hry a když se to hraje chytře, až pak následuje kondice,“ vysvětlil Šilhan zasloužený úspěch svého výběru, kterému na mnoha postech nechyběly ani zkušenosti z profesionální úrovně.

Vyšperkována nejzvučnějším jménem ale byla bez debat soupiska společnosti Hisense. V jejím modrém dresu turnaj odchytal nejgólovější reprezentační kanonýr Jan Koller, který do pole nemůže kvůli zranění. „Před půl rokem jsem si natrhl achilovku a fotbal už není hlavní součást mého sportování. Do brány ještě jdu, ale do pole už to není,“ vysvětlil Koller, který je i v rukavicích příjemnou posilou.

Turnaje se zúčastnil i tým vydavatelství Mafra, který právě Kollerovi nasázel čtyři branky a ve skupině dosáhl na tři vítězství a tři remízy. První kolo následného play off ale po shodě 1:1 podlehl v penaltovém rozstřelu týmu Puma/Sportisimo. Hochy v černých dresech a se zlatým „iDNES Premium“ na prsou může těšit alespoň statistika, že je za sedm zápasů nikdo nedokázal udolat v základní hrací době.

I proto absence v semifinálových bojích u kapitána Marka Pospíšila z Obchodního oddělení vyvolala smíšené emoce. „Teď ve mě převládá malinko zklamání, byli jsme blízko postupu, ale moc jsme si to užili a jsem na náš tým pyšný. Hráli jsme super,“ svěřil se s pocity po čtvrtfinálové derniéře.

Tým vydavatelství MAFRA před fotbalovým turnajem partnerů SK Slavia Praha.

Přestože poháry i věcné sponzorské ceny si domů odnesl jen zlomek týmů, den v útrobách největšího českého stadionu si užili i sportovně neúspěšní. Vycházet z tunelu k úvodnímu nástupu za znělky Ligy Mistrů, zahrát si a třeba i vstřelit nějaký gól pod tribunou Sever, anebo vyzrát na brankáře Kollera, to se přeci jen poštěstí málokomu.