Škody po povodních jdou ve fotbale do stovek milionů, říká předseda Fousek

Evropská fotbalová unie přislíbila finanční pomoc hned v září. „Přesnou částku stále nevíme. Úplně nás to netěší, protože jsme si mysleli, že částku budeme vědět dřív. Je to jeden z důvodů toho, že jsme rozdělení pomoci odložili až na prosincový výkonný výbor,“ řekl Fousek.

Z profesionálních klubů byla nejvíce zasažena druholigová Opava, která dokonce zatím musí hrát domácí zápasy v azylu na jiných stadionech. „Můžu říct, že škody celkově na fotbalové infrastruktuře přesahují řádově několik stovek milionů korun. A my počítáme, že pomoc (od UEFA) bude v řádech jednotek,“ přiblížil Fousek.

„To znamená, že potom musíme zvolit nějakou filozofii proporcionalizace zejména asi s akcentem na nejmenší kluby. Ale to nechci předbíhat. Nicméně o tom intenzivně jednáme,“ doplnil Fousek, který je ve výkonném výboru UEFA.

Vedení FAČR na úterním jednání vzalo na vědomí, že novým vedoucím úseku vzdělávání a trenérů asociace bude Petr Janoušek. Ve funkci nahradil Martina Vlka, který zamířil do pražské Slavie. „Na pozici bylo výběrové řízení, technický ředitel (Erich Brabec) nakonec po konzultacích se Sportovní radou vybral Petra Janouška. Má všechny předpoklady,“ uvedl Fousek.

V sídle asociace na pražském Strahově nedávno začaly práce na přístavbě k budově FAČR. Projekt vyjde na více než 100 milionů korun a bude kompletně hrazen z prostředků FIFA a UEFA. Hotovo má být do března 2026.

„Projekt je financován z prostředků FIFA a UEFA, které jsme vyjednali v rámci programů FIFA Forward a UEFA Hattrick. Je to vlastně rozšíření budovy FAČR, administrativního zázemí. Udělá to radost hlavně generálnímu sekretáři, protože se mu sem podaří umístit některé lidi, které máme na detašovaných pracovištích. Odpovídá to zázemí fotbalové asociace třetího tisíciletí,“ řekl Fousek.