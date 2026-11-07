V Kroměříži už před výkopem zápasu, který měl začít v 17 hodin, panovaly nepříznivé klimatické podmínky. Rozhodčí Lubomír Haberman ve spolupráci s delegátem postupně odložili začátek o 20 minut a nakonec rozhodli, že se utkání neodehraje, neboť mlha na Hané spíše houstla.
V odpoledním zápase prohloubilo své trápení Táborsko. Jihočeský tým, který v minulé sezoně hrál baráž o nejvyšší soutěž, od srpna už devět kol nezvítězil a krčí se na desátém místě tabulky.
V České Lípě musel být nakonec rád i za bod, neboť po poločase prohrával a závěr pak dohrával s deseti hráči po vyloučení Varačky. Severočeši jsou v tabulce o bod před Táborskem devátí.
J. Dostál – Otrísal, Kudela, Toman, Hais, Koryčan, Hlinka (C), Kulíšek, Z. Říha, Kříž, Čelůstka.
Murin – Simerský, Helebrand, Bolf, Samiec (C), Zinhasović, Abdoulkarim, Machuča, Omasta, Cienciala, Šehić.
Vajner – Zavadil, Žák, D. Polák, Dočkal, Holík, Ovesný, Moučka, Kubr, D. Polášek.
Mrózek – Nguyen, Zdražil, Brak, Vlachovský, Agbo, Obuch, Demitra, M. Černý, Dadak.
Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dorotík
36. Kljajić
52. J. Rezek
R. Novák – Haitl, Matys, Šuta, Dudl (C) – Vlk (46. Šimon), Blecha (90+1. Slanina), Žežulka, L. Dufek (77. Havelka) – Kljajić (62. Červenka), Michl (46. Guei).
Pastornický – Varačka, Havel (C), Nikl, Heppner – Bláha, Juzvak – J. Rezek (79. Plachý), Kateřiňák, Toula (69. Šplíchal) – Matějka.
Šťovíček, A. Kadlec – Kouřil, Vencl, Zouhar.
Kerbach – Zeronik, Barac, Řezáč, Schindler, Slouk, Miška.
59. Dudl, 90+2. Šimon
37. Pastornický, 90. Kateřiňák, 90+2. Juzvak
74. Varačka
Rozhodčí: Mankovecký – Kotík, Dresler