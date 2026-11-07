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Mlha odložila duel Kroměříže s Třincem, Táborsko prodloužilo sérii bez výhry

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  18:53
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Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2. fotbalové ligy. Česká Lípa slaví gól. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Zápas 14. kola druhé fotbalové ligy mezi Kroměříží a nováčkem z Třince byl kvůli mlze odložen. Náhradní termín řídící orgán soutěže teprve určí. V druhém sobotním utkání remizovalo Táborsko na stadionu nováčka České Lípy 1:1 a znovu protáhlo své čekání na vítězství.

V Kroměříži už před výkopem zápasu, který měl začít v 17 hodin, panovaly nepříznivé klimatické podmínky. Rozhodčí Lubomír Haberman ve spolupráci s delegátem postupně odložili začátek o 20 minut a nakonec rozhodli, že se utkání neodehraje, neboť mlha na Hané spíše houstla.

V odpoledním zápase prohloubilo své trápení Táborsko. Jihočeský tým, který v minulé sezoně hrál baráž o nejvyšší soutěž, od srpna už devět kol nezvítězil a krčí se na desátém místě tabulky.

V České Lípě musel být nakonec rád i za bod, neboť po poločase prohrával a závěr pak dohrával s deseti hráči po vyloučení Varačky. Severočeši jsou v tabulce o bod před Táborskem devátí.

Chance Národní Liga
14. kolo 7. 11. 2026 17:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FK Třinec FK Třinec 0:0 (-:-)
Sestavy:
J. Dostál – Otrísal, Kudela, Toman, Hais, Koryčan, Hlinka (C), Kulíšek, Z. Říha, Kříž, Čelůstka.
Sestavy:
Murin – Simerský, Helebrand, Bolf, Samiec (C), Zinhasović, Abdoulkarim, Machuča, Omasta, Cienciala, Šehić.
Náhradníci:
Vajner – Zavadil, Žák, D. Polák, Dočkal, Holík, Ovesný, Moučka, Kubr, D. Polášek.
Náhradníci:
Mrózek – Nguyen, Zdražil, Brak, Vlachovský, Agbo, Obuch, Demitra, M. Černý, Dadak.

Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dorotík

Chance Národní Liga
14. kolo 7. 11. 2026 14:00
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:1 (1:0)
Góly:
36. Kljajić
Góly:
52. J. Rezek
Sestavy:
R. Novák – Haitl, Matys, Šuta, Dudl (C) – Vlk (46. Šimon), Blecha (90+1. Slanina), Žežulka, L. Dufek (77. Havelka) – Kljajić (62. Červenka), Michl (46. Guei).
Sestavy:
Pastornický – Varačka, Havel (C), Nikl, Heppner – Bláha, Juzvak – J. Rezek (79. Plachý), Kateřiňák, Toula (69. Šplíchal) – Matějka.
Náhradníci:
Šťovíček, A. Kadlec – Kouřil, Vencl, Zouhar.
Náhradníci:
Kerbach – Zeronik, Barac, Řezáč, Schindler, Slouk, Miška.
Žluté karty:
59. Dudl, 90+2. Šimon
Žluté karty:
37. Pastornický, 90. Kateřiňák, 90+2. Juzvak
Červené karty:
Červené karty:
74. Varačka

Rozhodčí: Mankovecký – Kotík, Dresler

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Zbrojovka vs. OstravaFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Zbrojovka vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 8.00
  • 3.50
  • 1.54
Dunajská Streda vs. FC KošiceFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Dunajská Streda vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.70
  • 3.00
  • 2.70
Parma vs. BoloňaFotbal - 11. kolo - 7. 11. 2026:Parma vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 70.00
  • 12.00
  • 1.04
Nottingham vs. Manchester CityFotbal - 10. kolo - 7. 11. 2026:Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.37
  • 5.20
  • 7.00
Osasuna vs. BilbaoFotbal - 12. kolo - 7. 11. 2026:Osasuna vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.90
  • 2.35
  • 2.70
Stuttgart vs. BrémyFotbal - 9. kolo - 7. 11. 2026:Stuttgart vs. Brémy //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.25
  • 5.60
  • 13.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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