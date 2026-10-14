„Tetování musí být na schváleném, viditelném místě. Myslím, že doživotní permanentka se za to vyplatí. Třeba příštích 30 let bude fanoušek chodit na fotbal zadarmo, z toho na 28 až 29 prvoligových sezon,“ kalkuluje majitel klubu Přemysl Kubáň s brzkým postupem. „Když to přepočítáte na peníze, ušetří 80 až 90 tisíc korun.“
Logo mění fotbalové Ústí nad Labem v krátké době už podruhé. Poprvé k tomu sáhlo jen chvíli po nástupu nového vlastníka, tedy v létě 2023. Ještě fanoušky mystifikovalo, když naoko vybíralo ze dvou ošklivých log a pak představilo třetí, podlouhlé. Nynější nový znak není originální, ale vlastně firemní – takový, jaký používá mateřská realitní společnost Viagem. Diamant.
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„Matěje Svojšeho, našeho marketingového ředitele, už nebavilo na staré logo koukat. Já mu dal za pravdu, je špatné. Splnilo svůj účel, celá republika už ví, co je Viagem Ústí, není potřeba, aby to bylo někde napsané. Šli jsme cestou zjednodušení,“ vysvětlil Kubáň.
Při utkání s Opavou se dalo zdarma tetovat na dvou místech. Venku dočasnou henou – to fanoušek dostal volnou vstupenku na další zápas. Uvnitř trvale – a za doživotní permanentní vstupenku; tatér a tatérka ze salonu KaHo Tattoo se po celý čas nezastavili.
„Klubu fandím, logo vypadá pěkně, líp než minulé, proč bych ho neměl? Po celém světě jsou fanoušci, kteří si znak nechali taky vytetovat,“ tvrdil jeden z fanoušků, který si diamant umístil na předloktí. Na zápěstí ho nosí jedna ze dvou nových moderátorek, které se do péče tatéra svěřily a šly příkladem. „Jestli to bolelo? Tak dva z deseti,“ hodnotila.
Sám Kubáň s fanoušky basu držet nebude. „Já jsem se ještě nikdy tetovat nenechal. Permanentku z pochopitelných důvodů mám zadarmo i bez kérky. Doufám, že si nedám dvě piva a ...,“ rozesmál se.
Majitel diamantovým logem vyostřil debatu ohledně dvou táborů fanoušků. Jedni si podle historického názvu klubu říkají armáci, druzí jsou už viagemáci. „Jako došlo k rozkolu v křesťanství nebo islámu, tak dojde k definitivnímu rozkolu mezi armáky a viagemáky. Kdo se nechá tetovat, je jednoznačně viagemák. A tihle lidé si zaslouží naši podporu bez ohledu na ušlý zisk klubu. Počítáme, že přijde klidně o dva miliony korun.“
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