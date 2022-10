Sor zpátky na marodce. Co dál? Pracujeme s ním, ale není to ono, cítí ve Slavii

„Bohužel stále není úplně doléčený,“ pokračoval po pohárovém vítězství nad Duklou (4:0) slávistický asistent. „Nejde o problém, který by ho nepustil do zápasů, každý ale vidí, že to z jeho strany není ono.“

Sor jako by aktuálně postrádal všechno, co v průběhu jara zdobilo. Na hřišti jako by ani nebyl schopen vyvinout svou obávanou rychlost, působí nesměle, bez sebedůvěry i zápalu.

Ve středu na Julisce byl součástí silné základní sestavy Slavie, té ovšem první poločas nevyšel, nebezpečnější byla Dukla.

Univerzál Lukáš Masopust hodnotil: „Byli jsme pomalí, málo přímočaří a pomohlo nám až, když hru rozběhal Standa Tecl.“ Tedy muž, který do druhé půle nevýrazného Sora nahradil.

Ze hřiště šel také pravý bek Douděra, jenž hrál se žlutou kartou.

„Jsme rádi, že jsme Yiru dali dohromady aspoň do takového stavu, aby byl schopen nastoupit. Tentokrát to ale úplně nevyšlo,“ připustil Köstl. „Budeme ho muset doléčit, budeme na něm pracovat, směrem k nedělnímu derby to však úplně pozitivně nevypadá.“

Sor, jarní slávistická kometa, v aktuálním ročníku zasáhl jen do šesti duelů.

V tom prvním - zkraje sezony na Gibraltaru - sice dal dva góly, ale také si poranil lýtko. Problém si následně obnovil při předzápasovém tréninku v Aténách a Slavii nakonec scházel až do října. Co teď?

I hlavní kouč Jindřich Trpišovský nedávno zmínil, že se Sor může s následky komplikovaného zranění potýkat minimálně do konce podzimu.

„Zároveň je však velmi pracovitý, až ho naši kondičáci v tréninku musí občas trochu brzdit,“ řekl. „Přesto věřím, že z jeho kvality budeme ještě v aktuální sezoně těžit.“

Zatím však platí, že pokud je Sor na hřišti, Slavia góly nedává, což je problém.

Dvakrát s Kluží, v Olomouci, ve druhém poločase proti Liberci, do kterého zasáhl, nebo naposledy právě v úvodu duelu na Dukle. Sor se nedostal do tempa, nepodržel míč, jak by spoluhráči potřebovali. Některé situace řešil zbrkle, nepřesně.

Jaký rozdíl proti jeho výkonům z druhé poloviny minulé sezony, kdy proháněl obrany evropských soupeřů v Konferenční lize. V létě proto na stole v Edenu ležela nabídka od belgického Genku, který Sora chtěl koupit skoro za čtvrt miliardy korun.

„Nedávalo by však smysl, aby odcházel se zraněním a zvykal si na cizí prostředí a nové mužstvo,“ poznamenal Trpišovský. „Uvědomuje si, jaký progres u nás udělal během prvního půlroku, ví, že se z něj ve Slavii může stát lepší hráč.“

Především se ale potřebuje dát zdravotně stoprocentně do kupy. Dotrénovat se, vrátit se do pohody. Trvat to může i měsíce.