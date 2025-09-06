Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!

David Čermák
  20:01
Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila jako kdysi: Wilfrieeeed Bonyyyy!
Díky za vše! Bony Wilfried se na Letné rozloučil s bohatou kariérou. Před svým...

Díky za vše! Bony Wilfried se na Letné rozloučil s bohatou kariérou. Před svým fotbalovým koncem krátce působil v Chile. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bořek Dočkal nastoupil do rozlučky Bonyho Wilfrieda za tým sparťanských legened.
V plamenech. Bývalý reprezentant Jan Koller tleská fanouškům, kteří přišli na...
Bony Wilfried slaví vstřelenou branku. Na Letné se rozloučil s bohatou...
S Bonym Wilfriedem se přijel rozloučit i legendární český útočník Jan Koller....
17 fotografií

Skoro patnáct let uteklo od chvíle, kdy na sparťanském stadionu vyběhl v soutěžním zápase naposledy. Tehdy v Praze zuřila zima, kolem hřiště byly sněhové závěje a Sparta uhrála s CSKA Moskva remízu 1:1.

V sobotu na trávník pálilo podzimní sluníčko a mohutný útočník z Pobřeží slonoviny dorazil, aby se definitivně rozloučil. S kariérou, Spartou i fanoušky, kteří ho během devadesátiminutové exhibice Sparťanská tečka mockrát vyvolávali.

A dojemně taky se strýčkem Djeresem, kterého nedávno ztratil: před zápasem Bony poprosil o minutu potlesku pro příbuzného, který ho provázel celou kariéru.

Tým sparťanských legend před rozlučkou Bonyho Wilfrieda.

„Myslel jsem, že nebudu plakat, ale kvůli němu jsem nakonec slzy neudržel. Znamenal pro mě moc, měl tu být se mnou,“ litoval. „Víte, byl to on, kdo vydělával peníze, abych mohl odjet na testy a zkusil ve fotbale něco dokázat. Takže mi tu moc chyběl.“

Bonyho ovšem dojala i Sparta, když mu nabídla, že rozlučku připraví: „Když mi volal prezident, byl jsem v šoku. Udělali pro mě něco, co jsem vůbec nečekal. Jsem moc šťastný, že to vyšlo a že jsem mohl být zpátky tam, kde všechno začalo. Sparta mi ukázala, že jsem pořád součástí téhle skvělé rodiny. Užil jsem si to.“

Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

Na závěr se tleskalo jemu i dalším sparťanům, kteří se k mimořádné rozlučce připojili. Proti Bonyho týmu naskočili v rudém třeba Dočkal, Matějovský, Lafata, Václav Kadlec, Pavelka nebo Pamič. Ale hlavní pozornost mířila na rozesmátého chlapíka s dredy a bradkou, který ještě dlouho po zápase obcházel tribuny a podepisoval dresy a šály fanouškům, kteří se k němu sbíhali z tribun.

Trvalo to, než se skrz dav vůbec dostal do tiskového centra, aby mohl krátce povyprávět novinářům. Když přece jen rozvážným krokem nakráčel do dveří, otřel pot z čela: „Uuuuf!“

Kdo ho pár let neviděl, asi netušil, že se Bony od konce kariéry lehce zakulatil. Po hřišti se pohyboval úsporně, kraťasy, které jiným plandaly, mu těsně obepínaly mohutná stehna. Ale jakmile se dostal na dostřel branky a krátce švihl osvalenou pravačkou, fanouškům blesklo: „Jo, tak si ho pamatujeme!“

Někteří dorazili ve sparťanských dresech s Bonyho dvanáctkou a jménem na zádech, další dokonce navlékli oranžová trika Pobřeží slonoviny. A všichni aplaudovali, když se Bony sedm minut před koncem převlékl z bílé do rudé a dohrál zápas coby sparťan.

Dvě tutové šance ještě zazdil, po jedné se zoufale svalil na zem a chytil se za hlavu. Ale třetí příležitost už v klidu proměnil a na oslavu mohl zvesela poskakovat pod kotlem, který vybouchl nadšením. Poslední gól ve sparťanském si užil a fanouškům dlouze tleskal.

„Všechno, co mám, mám díky Spartě,“ vyznal se v týdnu před zápasem v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium. A zavzpomínal i na to, jak se učil česky, pochutnával si na svíčkové a s drsňákem Řepkou se před zápasy zahříval panákem slivovice.

Česko si zamiloval, přizpůsobil se drsné zimě i fyzicky náročné soutěži a fanoušci rozhodně nezapomněli. Sobotní výsledek 10:6 pro Spartu zajímal málokoho, šlo o Bonyho návrat, který sliboval velkolepou show.

Mohla být ještě velkolepější, kdyby dorazila všechna slibovaná jména. Fanoušci se těšili na Yayu Tourého, legendu Manchesteru City. Nebo Alexe Songa, dříče známého z Arsenalu či Barcelony. Taky na poctivce Nemanju Matiče, který prošel Chelsea, Manchester United nebo AS Řím. Všichni se na poslední chvíli omluvili, takže Bonyho výběr prořídl.

Bony Wilfried slaví vstřelenou branku. Na Letné se rozloučil s bohatou kariérou, střihl si angažmá v Manchesteru City, Swansea či Stoke City. Společně s ním se raduje také Mohamed Sissoko, bývalý hráč Juventusu, PSG či Liverpoolu.

Ale zase ne tak, že by neměl co nabídnout. Vpředu bavil Bafétimbi Gomis, ramenáč s vlasy spletenými do copánků, bývalý francouzský reprezentant. Parádičky zkoušel Salomon Kalou, pořád mimořádně šikovný záložník, vítěz Ligy mistrů s Chelsea. Plus další borci se zkušenostmi z Anglie či Nizozemska a Bonyho rodinka: synové Geoffroy a Orphee i bratr Hermann.

Tahle sestava na rozjeté (a většinou o dost mladší) sparťany nestačila, ale koho to zajímalo? Rozhodně ne Bonyho, který ani po zápase nesundal dres s velkým S na srdci a v češtině vzkázal: „Tohle já nikdy nedám. Zůstane se mnou.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
San Marino vs. BosnaFotbal - Skupina H - 6. 9. 2025:San Marino vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
6. 9. 20:45
  • 40.00
  • 13.00
  • 1.05
Rakousko vs. KyprFotbal - Skupina H - 6. 9. 2025:Rakousko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
6. 9. 20:45
  • 1.05
  • 10.50
  • 38.00
Irsko vs. MaďarskoFotbal - Skupina F - 6. 9. 2025:Irsko vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
6. 9. 20:45
  • 2.61
  • 2.87
  • 3.18
Hradec Králové B vs. BenátkyFotbal - 5. kolo - 7. 9. 2025:Hradec Králové B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
7. 9. 10:15
  • 1.55
  • 3.96
  • 3.76
Dukla B vs. Králův DvůrFotbal - 5. kolo - 7. 9. 2025:Dukla B vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
7. 9. 10:15
  • 1.52
  • 4.09
  • 3.77
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!

Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila...

6. září 2025  20:01

Srbští fotbalisté bez Birmančeviče porazili Lotyšsko, rozhodl Vlahovič

Srbští fotbalisté vyhráli v Lotyšsku 1:0 a v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce bodovali i ve třetím utkání. Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič strávil celé utkání na...

6. září 2025  17:17

Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem

Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem...

6. září 2025  17:10

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček

Čeští fotbalisté sice zvládli pátý kvalifikační zápas o mistrovství světa vítězstvím 2:0 v Černé Hoře, velkou pochvalu si však od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužil jen brankář Jindřich...

6. září 2025  14:44

Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského...

6. září 2025

Premiéra podle Nedvěda. Nervy, hlava v dlaních, rituál na trávě a vítězné odfrknutí

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Měli jste vidět, jak se nervoval. Na hlavní tribuně mezi čestnými hosty se vyloženě kroutil. Posledních pět šest minut se trápil a nechápal, proč už dávno nemá český národní tým fotbalistů klid....

6. září 2025

Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

Premium

Před deseti lety ho Manchester City koupil za miliardu. Během kariéry kopal s hvězdami, trénovali ho Guardiola, Laudrup nebo Pellegrini, vydělal spoustu peněz, posbíral trofeje i zážitky, ale nikdy...

6. září 2025

Jak bratranec chytal bratrance. Červ hrál a slavil s Douděrou: Ani nevím, kdo řval víc

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Hodně se soustředil, aby skákající míč trefil čistě. Okřikl parťáka Kušeje, který se mu do dráhy málem připletl. Tak akorát mu vyšel krok, aby se čistým nártem opřel do střely, po které balon...

6. září 2025  8:40

Staněk opět v bráně. Vychytal nulu a ocenil Nedvěda: Neskutečný frajer. Pecka, že je tu

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Nečekaný hrdina večera. „Můj šťastný návrat,“ culil se Jindřich Staněk, když pár minut po vypjatém zápase v Černé Hoře (2:0) hodnotil výkon svůj i celého týmu. Mluvil potichu, klidně, skoro až...

6. září 2025

Kramarič vystřelil Chorvatsku výhru na Faerských ostrovech, uspěla i Francie

Chorvatští fotbalisté zvítězili v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech 1:0 a ve skupině L jsou nadále stoprocentní. Patří jim druhé místo za Českem, k dobru však mají dva zápasy. O...

5. září 2025  22:57

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

5. září 2025  19:30,  aktualizováno  22:43

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.