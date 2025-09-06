Skoro patnáct let uteklo od chvíle, kdy na sparťanském stadionu vyběhl v soutěžním zápase naposledy. Tehdy v Praze zuřila zima, kolem hřiště byly sněhové závěje a Sparta uhrála s CSKA Moskva remízu 1:1.
V sobotu na trávník pálilo podzimní sluníčko a mohutný útočník z Pobřeží slonoviny dorazil, aby se definitivně rozloučil. S kariérou, Spartou i fanoušky, kteří ho během devadesátiminutové exhibice Sparťanská tečka mockrát vyvolávali.
A dojemně taky se strýčkem Djeresem, kterého nedávno ztratil: před zápasem Bony poprosil o minutu potlesku pro příbuzného, který ho provázel celou kariéru.
„Myslel jsem, že nebudu plakat, ale kvůli němu jsem nakonec slzy neudržel. Znamenal pro mě moc, měl tu být se mnou,“ litoval. „Víte, byl to on, kdo vydělával peníze, abych mohl odjet na testy a zkusil ve fotbale něco dokázat. Takže mi tu moc chyběl.“
Bonyho ovšem dojala i Sparta, když mu nabídla, že rozlučku připraví: „Když mi volal prezident, byl jsem v šoku. Udělali pro mě něco, co jsem vůbec nečekal. Jsem moc šťastný, že to vyšlo a že jsem mohl být zpátky tam, kde všechno začalo. Sparta mi ukázala, že jsem pořád součástí téhle skvělé rodiny. Užil jsem si to.“
Na závěr se tleskalo jemu i dalším sparťanům, kteří se k mimořádné rozlučce připojili. Proti Bonyho týmu naskočili v rudém třeba Dočkal, Matějovský, Lafata, Václav Kadlec, Pavelka nebo Pamič. Ale hlavní pozornost mířila na rozesmátého chlapíka s dredy a bradkou, který ještě dlouho po zápase obcházel tribuny a podepisoval dresy a šály fanouškům, kteří se k němu sbíhali z tribun.
Trvalo to, než se skrz dav vůbec dostal do tiskového centra, aby mohl krátce povyprávět novinářům. Když přece jen rozvážným krokem nakráčel do dveří, otřel pot z čela: „Uuuuf!“
Kdo ho pár let neviděl, asi netušil, že se Bony od konce kariéry lehce zakulatil. Po hřišti se pohyboval úsporně, kraťasy, které jiným plandaly, mu těsně obepínaly mohutná stehna. Ale jakmile se dostal na dostřel branky a krátce švihl osvalenou pravačkou, fanouškům blesklo: „Jo, tak si ho pamatujeme!“
Někteří dorazili ve sparťanských dresech s Bonyho dvanáctkou a jménem na zádech, další dokonce navlékli oranžová trika Pobřeží slonoviny. A všichni aplaudovali, když se Bony sedm minut před koncem převlékl z bílé do rudé a dohrál zápas coby sparťan.
Dvě tutové šance ještě zazdil, po jedné se zoufale svalil na zem a chytil se za hlavu. Ale třetí příležitost už v klidu proměnil a na oslavu mohl zvesela poskakovat pod kotlem, který vybouchl nadšením. Poslední gól ve sparťanském si užil a fanouškům dlouze tleskal.
„Všechno, co mám, mám díky Spartě,“ vyznal se v týdnu před zápasem v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium. A zavzpomínal i na to, jak se učil česky, pochutnával si na svíčkové a s drsňákem Řepkou se před zápasy zahříval panákem slivovice.
Česko si zamiloval, přizpůsobil se drsné zimě i fyzicky náročné soutěži a fanoušci rozhodně nezapomněli. Sobotní výsledek 10:6 pro Spartu zajímal málokoho, šlo o Bonyho návrat, který sliboval velkolepou show.
Mohla být ještě velkolepější, kdyby dorazila všechna slibovaná jména. Fanoušci se těšili na Yayu Tourého, legendu Manchesteru City. Nebo Alexe Songa, dříče známého z Arsenalu či Barcelony. Taky na poctivce Nemanju Matiče, který prošel Chelsea, Manchester United nebo AS Řím. Všichni se na poslední chvíli omluvili, takže Bonyho výběr prořídl.
Ale zase ne tak, že by neměl co nabídnout. Vpředu bavil Bafétimbi Gomis, ramenáč s vlasy spletenými do copánků, bývalý francouzský reprezentant. Parádičky zkoušel Salomon Kalou, pořád mimořádně šikovný záložník, vítěz Ligy mistrů s Chelsea. Plus další borci se zkušenostmi z Anglie či Nizozemska a Bonyho rodinka: synové Geoffroy a Orphee i bratr Hermann.
Tahle sestava na rozjeté (a většinou o dost mladší) sparťany nestačila, ale koho to zajímalo? Rozhodně ne Bonyho, který ani po zápase nesundal dres s velkým S na srdci a v češtině vzkázal: „Tohle já nikdy nedám. Zůstane se mnou.“