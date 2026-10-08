Jihlavští fotbalisté hlásí návrat marodů. Jsme silnější než před pauzou, věří trenér

Nyní už jihlavský celek, kterému v aktuální tabulce Chance Národní ligy, s dvoubodovou ztrátou na vedoucí dvojici Karviná – Ústí nad Labem, patří čtvrtá příčka, vyhlíží páteční domácí souboj s Prostějovem. Do něj půjde s cílem potvrdit předchozí třízápasovou sérii výher.
„Na tréninku jsme zapracovali na věcech, které potřebujeme zlepšit. Věřím, že jsme teď ještě silnější než před pauzou,“ říká v rozhovoru jihlavský kormidelník Marek Nikl.
Aktuálně máte za sebou téměř tři týdny bez ostrého soutěžního utkání. Už se těšíte, až tato zápasová pauza skončí?
Určitě se těšíme všichni, protože trénujeme právě kvůli zápasům. Vždy hrajeme raději, než jen trénujeme, takže čím je pauza kratší, tím jsme raději. (usmívá se)
Aktuální reprezentační pauza pro vás navíc nepřišla v úplně ideální dobu – byli jste rozjetí a připsali si tři výhry v řadě. Nemáte trochu strach, že vás tato dlouhá přestávka utlumila?
Strach nemáme vůbec. To, zda je přestávka v době, kdy jsme rozjetí, nebo ne, nijak neřešíme. Přestávka prostě byla. Zpestřili jsme si ji dobrým přípravným zápasem na Spartě, a jak říkám – měli jsme čas se opět připravit a zlepšit. Na tréninku jsme pracovali na věcech, které potřebujeme posunout dále, a věřím, že jsme teď ještě silnější než před pauzou.
Když zmiňujete přípravný zápas se Spartou, jak jste byl spokojený s jeho průběhem a výsledkem?
Byl jsem hodně spokojený. Předvedli jsme dobrý výkon a dali tři góly. Samozřejmě jsme i inkasovali, ale stalo se tak po chybách, které se nám – jak věřím – v mistrovských utkáních stávat nebudou.
Reprezentační pauza se často využívá také k doléčení drobných zranění. Jak jste na tom po této stránce?
I z tohoto pohledu nám pauza pomohla. Hráči, kteří byli zranění, se doléčují, nebo už jsou v pořádku. Například Ibrahim Usman, který měl zlomenou klíční kost, se již zapojuje do tréninku. Další hráči, které trápily drobnější zdravotní či svalové problémy, už trénují a jsou zdraví. Dá se říct, že jsme téměř kompletní.
V pátek vás čeká domácí druholigový zápas proti Prostějovu. Jaký to podle vás bude soupeř a utkání?
Určitě to nebude lehké, to je jasné. Připravujeme se na to stejně jako na jakýkoliv jiný zápas. Věřím, že opět předvedeme dobrý výkon a že to bude stačit na zisk tří bodů.
Když se podíváte na dosavadní odehranou část sezony, panuje u vás spokojenost? Pro mnohé je možná překvapením, kde se v tabulce pohybujete, zvláště v porovnání s minulou sezonou.
Ano, minulou sezonu jsme měli jiné starosti. Teď to vypadá mnohem lépe, ale stále jsme teprve na začátku. Už před sezonou jsme si říkali, že bychom chtěli být nahoře, nebo se v těch patrech pohybovat. Náš cíl je zvládnout každý zápas co nejlépe. Když vyhrajeme, jsme vždy spokojení. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat a zápasy nadále zvládneme.
Jaký je podle vás hlavní rozdíl v nastavení týmu na jaře a teď na podzim?
Velkou roli hraje sebevědomí a psychika. Když jsme na jaře přišli, tým nebyl v dobrém rozpoložení. Úspěšné výsledky týmu nesmírně pomáhají. Navíc jsme spolu už delší dobu, takže určité návyky jsou automatičtější a neustále se zlepšujeme.
Při pohledu na skóre 14:9 – panuje možná spokojenost s obranou, zatímco v útoku by to mohlo být ještě o něco lepší?
Hlavně na začátku jsme měli problém vstřelit gól, teď už se nám to daří o něco lépe. Na to, kolik si vytváříme šancí, by těch branek mohlo – a mělo – být samozřejmě více. Na druhou stranu hrajeme stylem, kdy soupeře do mnoha šancí nepouštíme, takže i v tomto ohledu panuje spokojenost.