Fotbalisté Jihlavy si zpříjemní letní přípravu, zahrají si sami proti sobě

Fotbalisté FC Vysočina mají za sebou první týden letní přípravy. Druholigový celek si tréninkový dril zpestří modelovým utkáním. „Chceme, aby se do něj promítly věci, které děláme od pondělí do pátku,“ vysvětluje jihlavský trenér Jan Kameník. „A protože chceme mít možnost do toho více vstupovat a více hráče upozorňovat, zvolili jsme formu utkání mezi sebou. To máme plně pod kontrolou a můžeme ho zastavit, kdykoliv chceme,“ doplnil.