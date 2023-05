Fotbalová Vysočina vyměnila kouče, vyhlíží nového sponzora a pět výher

Pohled na tabulku druhé fotbalové ligy je sice nyní pro FC Vysočina dost děsivý, nicméně zprávy, které včera předložilo vedení klubu veřejnosti, vypadají nadějně. Řeč je především o možné brzké spolupráci s novým generálním sponzorem.

„Myslím, že jsme na dobré cestě. Jedná se o jihlavskou firmu, stejně tak i její majitel žije v Jihlavě. Jméno ovšem zatím prozradit nelze, protože se čeká na potvrzení dohody,“ oznámil na včerejší mimořádné tiskové konferenci šéf FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Každopádně částka, o které jednáme, se přibližuje hranici dvou desítek milionů korun ročně,“ přidal i přibližnou sumu, která je pro klub ve hře.

Podle informací MF DNES by měly být oním tajemným generálním sponzorem Moravské kovárny v čele s podnikatelem Rudolfem Pennem, přičemž zmiňovaný roční příspěvek má činit konkrétně 16 milionů korun.

„Opravdu zatím nemůže být jméno onoho potenciálního generálního partnera zveřejněno. Faktem nicméně je, že ona suma přibližující se dvěma desítkám milionů korun by mohla klub katapultovat ke schopnosti myslet na postup do nejvyšší domácí soutěže,“ připustil Vaculík.

Jenže pravda je zatím taková, že Vysočina má momentálně docela opačné starosti. Nejhorší aktuální forma ze všech účastníků ji poslala na 13. místo tabulky, přičemž od sestupového místa ji dělí už jenom dva body.

„Proto před sebou nyní máme jasný úkol, získat z posledních pěti zápasů 15 bodů. A začít musíme už v pátek doma proti Třinci,“ odtajnil plán pro závěr letošního druholigového ročníku Vaculík.

Tím, kdo má mužstvo vyvést z krize a zajistit zmiňovaný přísun maximálního počtu bodů, je nový hlavní trenér, kterým se včera stal David Oulehla.

„Po odchodu Ondřeje Smetany nastolil zbytek realizačního týmu managementu klubu podmínky, které jsme odmítli akceptovat,“ odtajnil Vaculík, proč po Smetanovi skončili o pár dnů později také jeho asistenti Michal Vávra a Tomáš Palinek. „De facto přišli s požadavky typu: buď tady budete vy, nebo my. A to rozhodně není prostředí pro dialog. Moderní fotbal je o vícestranné spolupráci,“ dodal.

Přál si návrat do první ligy

Čtyři dny před dalším soutěžním duelem tak musel šéf FC Vysočina začít hledat nového, v krátkém čase už třetího hlavního trenéra.

„Věděl jsem, že chci člověka, který má Jihlavu rád a klubu věří. A první, kdo mě napadl, byl právě David,“ hlásil Vaculík. „Vím, že se jeho jméno objevovalo už několik dnů předtím, ale já s ním poprvé jednal až v úterý,“ dušoval se.

Každopádně jednání to bylo velmi rychlé. „Jsem rád, že se po x letech vracím zpátky do Jihlavy. Považuju se totiž za místního trenérského odchovance. Dění v FC Vysočina jsem sledoval roky a moje přání bylo, abych se sem jednou vrátil do první ligy. Tak třeba tam časem postoupíme společně,“ svěřil se s přáním osmatřicetiletý kouč, který naposledy působil coby asistent Pavla Vrby u prvoligového Baníku Ostrava.