Fotbalová Jihlava vyhlíží nového akcionáře, věří v příchod sponzora

„Do akcionářské struktury vstoupí jiný dlouholetý partner klubu. Měl by převzít akcie, které doteď držela PSJ,“ prozradil v úterý Jan Staněk, ředitel FC Vysočina. „Je to partner mimo skupinu PSJ, který s ní není nijak spojen,“ upřesnil šéf klubu. „Jde o to, aby byl klub navenek akcionářsky zdravě zajištěn.“

Nový akcionář už je zastoupen na jihlavském stadionu

Celá transakce by se měla uskutečnit v dohledné době. „Jméno nového akcionáře klubu budeme moct oznámit někdy v první polovině dubna,“ věří Staněk.

Podle jeho slov vše podléhá schvalovacímu procesu v rámci insolvenčního řízení společnosti PSJ, a.s. „S insolvenčním správcem jsme v pravidelném kontaktu. Jeho zájmem je, aby do insolvenčního řízení přitekly nějaké finance. Náš, aby byl představen nový akcionář,“ popsal situaci Staněk.

Budoucí akcionář si zatím nepřál být jmenován. „Můžu jen říct, že ho už v tuto chvíli najdete na stadionu,“ konstatoval Staněk.

Akcionářská struktura FC Vysočina Jihlava se aktuálně skládá ze 43 procent akcí uskupení Limar a 40 procent PSJ, a.s. „Zbytek drží Pivovar Jihlava a město Jihlava,“ upřesnil mluvčí FC Vysočina Miroslav Fuks.

Strategický sponzor by mohl přijít „zvenčí“

Paralelně s jednáním o novém akcionáři pokračuje FC Vysočina v hledání strategického partnera. A rovněž na tomto poli by mohlo být vedení jihlavského klubu úspěšné.

„Máme příslib, že během měsíce března by nám od nich měly přijít první peníze,“ prozradil MF DNES Staněk.

O formě spolupráce se zatím jedná. „Dokud nebudou smlouvy podepsané, potažmo peníze na účtu, tak bych nerad šířil přehnaný optimismus,“ zůstává Staněk opatrný. „Navíc je vždy na partnerovi, aby se ukázal v čas, kdy chce on. Měli by se sami rozhodnout, kdy by se chtěli prezentovat,“ nemohl šéf jihlavského klubu prozradit více.

Jisté je jedno - jde o firmu mimo region. „Zatím se na Vysočině nenašla taková síla, třeba i uskupení podnikatelů, která by projevila zájem a chtěla klub vést. Tak jak je to třeba v Českých Budějovicích nebo Pardubicích,“ dodal Staněk.