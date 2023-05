Hrdiny jsou diváci a hráči, vzkázal jihlavský kouč po záchraně

Nadechl se a pokračoval v proslovu. „Podívejte se na mě, jsem šedivý, hubený. Fakt hotový, úplně vyšťavený,“ ulevil si šestatřicetiletý záložník. „Emoce? Všechno to ve mně vře, zároveň jsem dojatý. Nejen dnešek, ale celý týden byl pro mě emočně hodně těžký. Nevěděl jsem, jestli mám brečet, nebo se tomu všemu smát,“ dodal.

Jihlava, která do sezony vstupovala s touhou pohybovat se na čele tabulky a po šestém kole byla na druhé příčce, totiž postupně zabředla do bahna. A před posledním kolem věděla, že pokud doma neporazí Vlašim, s velkou pravděpodobností zahučí do třetí ligy.

„Přitom poslední dva tři týdny, jsme dělali jako celé mužstvo všechno správně. Nejen já, ale i další kluci. Ale nějak se nám to pořád nevracelo na hřišti,“ připomněl Lacko sérii tří porážek – se Slavií B 2:7, doma s Příbramí 1:2 a ve Vyškově 1:2 – po které se Jihlava propadla na předposlední příčku.

Momentka z druholigového utkání mezi Jihlavou a Vlašimí.

V rozhodující chvíli však Vysočina dokázala zabrat. Soupeře, který už neměl o co hrát, převálcovala v existenčním klání před vlastními fanoušky 5:0. „V některých chvílích jsme měli i štěstí. Ale možná se nám vrátila ta práce, kterou jsme předtím udělali,“ usmál se Lacko.

„Musím říct, že ten kámen, který mi spadl ze srdce, byl opravdu veliký,“ přiznal jihlavský trenér David Oulehla. „Tentokrát to bylo o týmovém výkonu celého mužstva, který byl až heroický.“ Právě Oulehla by mohl být považován za hlavního hrdinu Jihlavy. K týmu nastoupil po rezignaci Michala Vávry na začátku května s jasnou vizí: udržet tým ve druhé lize.

„Naše domluva byla čistě na posledních pět kol,“ uvedl Oulehla, jemuž jako asistent pomáhal zkušený kouč Josef Vrzáček. „Chtěl jsem v realizačním týmu lidi, kterým na Jihlavě obrovsky záleží. A Pepa je srdcař,“ říká sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Rozpůlil se mezi dva týmy. Teď se vrátí k dorostu, kde odvádí velmi dobrou práci.“

A na vedení jihlavského klubu bude najít správné složení trenérského štábu pro příští ročník. Ideálně tak, aby se neopakovala právě skončená sezona, během níž se postupně protočili hned čtyři hlavní trenéři: Jan Kameník, Ondřej Smetana, Michal Vávra a David Oulehla.

„Určitě si nemyslím, že bych právě já zachránil jihlavský fotbal,“ říká skromně Oulehla. „Chci poděkovat fanouškům, kteří přišli ve velkém návštěvě a celý zápas byli fantastičtí. Hnali mužstvo za vítězstvím,“ pokračoval trenér.

„Chci poděkovat také lidem z realizačního týmu, ať to byl Josef Vrzáček, nebo Tomáš Pokorný,“ zmínil i trenéra brankářů. „A v neposlední řadě vedení klubu – a hlavně hráčům. Protože to jsou ti, kteří pro Jihlavu to utkání vyhráli.“

Protože dočasný kouč svoji misi splnil, nabízí se, aby u týmu pokračoval dál. „S Davidem jsme byli nějak domluvení a já nikdy nepřebíhám,“ usmál se Vaculík. „V pondělí si odpočinu, myslím si, že i David. A potkáme se v úterý, kdy se budeme bavit o tom, jak to vidí, jestli tady chce zůstat. A jít do spolupráce, která byla teď. Musíme ale správně vybrat celý realizační tým. Tak, aby v něm všichni táhli za jeden provaz.“

Jihlavské vedení čekají jednání také o tom, zda v týmu budou pokračovat dva nejzkušenější hráči – záložníci Lukáš Zoubele (37) a Matúš Lacko (36), kterým v létě končí smlouva. Oba už projevili zájem pokračovat.

„Jsme tomu otevření, já se cítím v pohodě. Když mi zápas sedne a je všechno v pohodě, věřím, že klidně ještě můžu hrát,“ uvedl Lacko.

„Musíme zjistit, co nám tito hráči mají přinést a správně nastavit jejich roli v týmu,“ říká Vaculík. „Oba znám velmi dobře ještě z hráčské kariéry, mám k nim zase o kousek blíž než k těm dvacetiletým. Vím, že se na ně můžu spolehnout,“ dodal šéf klubu.