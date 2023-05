Mohli jsme být farmou Sparty. Bývalý ředitel Jihlavy i o infarktu a prodeji hvězd

„Mrzí mě, když dvakrát třikrát za sezonu přijedu na fotbal a tam je dvě stě diváků. To je tragédie,“ říká otevřeně Tulis. „Přitom generace, která teď fotbal v Jihlavě řídí – pokud má vizi a nedělá to jen proto, aby se přežilo – má perfektní základy pro to, aby se tam postavila perspektiva rozvoje celého fotbalu na Vysočině.“

Toho stresu tam opravdu bylo hodně. Kolikrát se stávalo, že jsem potřeboval milion a půl na výplaty a měl jsem na účtu 500 tisíc. Ta práce je opravdu náročná, přesvědčit partnery, aby vám dali peníze. Zdeněk Tulis