Od porážky k porážce. Jihlavští fotbalisté v přípravě odhalují chyby

„Soupeři, proti kterým jsme nastoupili, nám dali lekci z efektivity. Na to jsme nedokázali reagovat,“ připouští hlavní trenér FC Vysočina Jan Kameník.

Ten si však ze špatných výsledků v přípravě nechce dělat těžkou hlavu. „Samozřejmě, že někde vzadu vnímám, že výsledky teď nejsou. Nikdo nechce prohrávat, každý chce raději vítězit. Atmosféra v týmu je potom lepší,“ připouští. „Na druhou stranu: rozhodli jsme se, že se chceme konfrontovat s tím nejlepším, co u nás v rámci republiky je. Vybrali jsme si záměrně těžší soupeře, kteří nás prověří a odhalí věci, ve kterých se potřebujeme zlepšit,“ vrací se k sebevědomému plánu přípravy.

Podle něj by nemělo smysl hledat papírově přijatelnější soupeře. „Mohli jsme jít jinou cestou, postavit to na soupeřích, kteří by pro nás byli snazší. Jenže pokud budeme vyhrávat 5:0, je to sice skvělé, můžeme se plácat po ramenou, ale to nás nikam neposune,“ říká Kameník. „Pro nás je potřeba, abychom tyto těžké zápasy hráli. Abychom mohli nabrat zkušenosti, osahat si to a aby i hráči věděli, od čeho se mohou odrazit,“ pokračuje kouč Vysočiny.

Další dvě těžké prověrky Jihlavu ještě čekají: v sobotu od 11 hodin se představí v Hradci Králové, o týden později od 17.00 v generálce na druholigovou soutěž v Brně.

„Chceme se pořádně připravit na ligu. A až prvních pět zápasů v mistrovské soutěži ukáže, jestli jsme přípravu zvolili dobře, nebo špatně,“ dodává Kameník.