Sigma B nepřijela, nahradí ji Velké Meziříčí. O test Jihlava nepřijde

O zápasový test však tým Ondřeje Smetany nepřijde. „Příští týden ve středu budeme místo toho hrát utkání ve Velkém Meziříčí,“ prozradil změnu kouč FC Vysočina.

S dosavadním průběhem přípravy na jaro může být Jihlava spokojena. Ve třech po sobě jdoucích utkáních postupně porazila Živanice (4:0), Žižkov (3:0) a v sobotu béčko pražské Slavie (2:1).

„Do tréninkového procesu a pro atmosféru v týmu je každé vítězství velmi prospěšné,“ pochvaluje si Vávra. „Ale nepřeceňujeme to. Jsme nohama pevně na zemi, to důležité nás teprve čeká. To znamená mistrovské utkání proti Chrudimi,“ připomíná premiéru jarní části Fortuna:Národní ligy, do které Jihlava vstoupí v sobotu 4. března. „Vše podstatné se tak bude ukazovat teprve až v mistrovské soutěži.“

Jihlavský tým zatím může těšit fakt, že se mu v aktuální přípravě téměř vyhýbají zdravotní problémy. „Tedy, kromě drobnějších věcí, které se na umělé trávě a zvlášť v tomto počasí budou řešit asi vždycky,“ říká Vávra.

Nepříjemnou komplikací jsou však zdravotní potíže defenzivního univerzála Milana Piška. „Minutý týden podstoupil artroskopii kolene,“ upřesnil Vávra. „Věříme, že léčba bude co nejkratší a co nejdříve se opět připojí k týmu,“ přeje si.

Vyloučeno však není ani to, že Jihlava kvůli Piškově zranění v zimní pauze přistoupí k doplnění hráčského kádru. „Určitě se v tuto chvíli snažíme být aktivní,“ prozrazuje Vávra. „Nic není konkrétního, ale kdyby Milanovo zranění vyžadovalo delší dobu léčení, chceme být připraveni na reakci,“ dodal trenér.