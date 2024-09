Jihlava našla trenéra, z poslední příčky druhé ligy ji zkusí zvednout Jarolím

„Mára byl jedním z okruhu pěti lidí,“ přiznal sportovní ředitel Lukáš Vaculík, že po odvolání Davida Oulehly vstoupila Jihlava do jednání s řadou trenérů. Co tedy rozhodlo pro Marka Jarolíma?

„Pár věcí. Jednak se osobně známe a myslím, že dokážeme najít společnou komunikaci, která je napříč klubem důležitá,“ pokračuje Vaculík. „Je důležité, abychom se shodli na tom, kteří hráči by tu měli být, jakým způsobem chceme, aby hráli. A jak chceme, aby se rozvíjeli.“

Podle Vaculíka je Jarolímovou předností fakt, že v minulosti působil v mládežnickém systému pražské Slavie. Navrch v letech 2020–2023 pracoval jako hlavní trenér rezervy. „Ví, jak se pracuje s mladými hráči. A na jeho práci byl poměrně jasně daný rukopis,“ všiml si Vaculík. „Vysoký herní presink, rotace, intenzita, aktivita. To, co do moderního fotbalu patří.“

Zároveň Vaculík ocenil Jarolímovu pracovitost. „Tak, jako hledáme hladové hráče, tak hledáme pracovité trenéry. A v tomto smyslu jsem na něj měl dobré reference a doporučení,“ doplnil Vaculík.

Nový trenér zatím spíše přihlížel tréninku jihlavského týmu. „Kluci ještě měli připravený tréninkový program, domluvili jsme se, že do něj dnes nebudeme zasahovat,“ prozradil Jarolím. „Viděl jsem ale tým, který je šikovný, na který se těším, až s ním budu pracovat. Věřím, že to bude dobré.“

Jihlava je po osmi odehraných kolech druhé nejvyšší soutěže na poslední příčce tabulky. „Máme šest bodů, týmy, které jsou uprostřed tabulky, mají bodů devět,“ uklidňuje Vaculík. „Samozřejmě si uvědomujeme situaci, ve které jsme. Na druhou stranu, druhá liga bude vyrovnaná, vyhrát a prohrát můžete s každým.“

Výzvy se neobává ani Jarolím. „Hrana je strašně tenká. Je za námi osm zápasů, osm před námi. Potřebujeme kluky zvednout, napumpovat do nich energii,“ říká kouč.

První ostrá prověrka čeká jihlavský tým pod vedením Marka Jarolíma v pátek 13. září, kdy se Vysočina představí na hřišti lídra soutěže ve Zlíně.

Jarolím si s sebou do Jihlavy přivedl asistenta Pavla Němce. „Byla to jedna z mých podmínek, aby přišel člověk, kterému nový trenér věří, bude mít podobné oči a bude jeho pravá ruka,“ vysvětluje Vaculík. „Spolupracovali jsme spolu v akademii Slavie. Je to kluk, který fotbalem žije, baví ho. Navíc je místní, z regionu,“ zmiňuje Jarolím, že Němec pochází z Třebíče. „Všechno to zapadlo do sebe. A děkuji Slavii, že ho uvolnila. Protože tam měl dobrou pozici a byl v systému akademie důležitý článek.“

Jihlava tak nyní má tři asistenty trenéra, kondičního kouče a trenéra brankářů. „Realizační tým máme trochu rozšířený a budeme muset určit, kdo jaké pravomoci bude mít,“ uvedl Vaculík. „Budeme se o tom ještě bavit. Chceme, aby to mělo smysl a všichni členové realizačního týmu byli vytížení,“ doplnil Jarolím.