Před pádem do třetí ligy tým kouče Marka Nikla zachránilo až rozhodnutí licenční komise FAČR, kvůli kterému nezískaly licence pro Chance Národní Ligu kluby SK Dynamo České Budějovice a FK Chrudim. Očekávaný průšvih odvrátilo až administrativní rozhodnutí.
Nečekaný skok na špici
Po vítězství v pátečním zápase se FC Vysočina posunul ve druhé lize na druhou příčku. Poněkud překvapivě aktuálně drží postupovou pozici do baráže o nejvyšší soutěž.
„Každý to má jinak, ale já osobně na tabulku vůbec nekoukám,“ tvrdí kouč Nikl. „V kabině se bavíme o tom, že nás čeká další těžký zápas, který chceme zvládnout.“
Slova o případném boji o postup? Na to v Jihlavě zapomeňte.
„To ani teď není náš cíl,“ říká otevřeně Nikl. „My prostě chceme vyhrát každý následující zápas. A když se nám to bude dařit, můžeme skončit první.“
Chance Národní Liga v tomto ročníku postrádá podobně suverénní tým, jako byla loni Zbrojovka Brno. „Nejvíce připravené na postup jsou asi Karviná a Dukla,“ zmiňuje Nikl dva týmy, které ještě v minulé sezoně hrály nejvyšší soutěž. „Ale zatím nejsou tak suverénní. Liga je vyrovnaná, překvapit může kdokoliv.“
A tak se na špičce mohou pohybovat i týmy, od nichž se to nečekalo.
Venku to zatím šlape
Jihlava se navíc může opřít o zatím parádní bilanci venkovních zápasů: v dosavadních pěti utkáních na hřištích soupeřů dokázala vybojovat deset bodů – polovinu ze svého dosavadního zisku.
„Takhle nějak bychom si to představovali,“ usmívá se Nikl, podle kterého má Vysočina venku – i díky aktivitě domácích – možná víc prostoru. „Doma nám občas soupeři zalezou,“ všiml si Nikl. „Trápili jsme se s koncovkou, ale už je to mnohem lepší. Umíme si poradit s hlubší defenzivou a dokážeme hrozit i z rychlých protiútoků.“
V Opavě jeho tým po poločase prohrával, a přesto dokázal dovést zápas k cennému vítězství. „Každý bod se počítá a tyhle tři z cizího hřiště, navíc v Opavě, mají pro nás velkou cenu,“ pochvaluje si jihlavský kouč.
„V předchozím domácím zápase jsme ztratili dva body, když jsme neudrželi poločasové vedení 2:0, ale vzápětí jsme ukázali, že jsme na další utkání dobře připravení. Jsme rádi, že jsme si ty body vzali venku zpět.“
Ocenil i to, že tým dokázal reagovat na nepříznivý stav. „Ocitli jsme se v situaci, kdy jsme prohrávali, což pro nás nebývalo obvyklé. Většinou jsme vedli a pak se nám hrálo těžko, protože nejsme tak silní v hlavách, abychom to ubojovali naším stylem,“ všiml si Nikl. „Tentokrát jsme šli do druhého poločasu s tím, že nemáme co ztratit. Věřili jsme si a střídáním se nám podařilo hru ovlivnit.“
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Úspěšnou sérii pěti zápasů bez porážky by Jihlava chtěla prodloužit i v dalším utkání, v němž v pátek přivítá Vlašim. „Domácí zápasy chceme zvládat,“ říká Nikl. „Byli bychom rádi, kdyby začalo chodit víc lidí. Snažíme se hrát atraktivně, padají góly, takže věřím, že si diváci cestu na stadion najdou,“ zve do ochozů.
A o pár dní později se fanoušci Vysočiny mohou těšit na velký svátek: ve třetím kole MOL Cupu se ve středu 28. října (od 14.00) v Jihlavě představí prvoligová Plzeň.
„Jsme rádi, že jsme postoupili a dostali atraktivního soupeře z ligy. Všichni se na to moc těšíme,“ připouští trenér FC Vysočina.