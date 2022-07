Další prohru vezli jihlavští fotbalisté z Mladé Boleslavi

„Myslím, že jsme zase nehráli špatný fotbal, bylo to nahoru dolů, jen jsme měli dát víc gólů. A nedělat chyby, protože ligový soupeř je dokáže potrestat,“ měl jasno třiadvacetiletý obránce FC Vysočina Vojtěch Křišťál.

V prvních pětačtyřiceti minutách se skóre měnilo pouze jednou – už v 6. minutě pálil přesně domácí útočník Jiří Skalák.

„Pak už jsme až do skončení poločasu hru kontrolovali, byli jsme Boleslavi rovnocenným soupeřem,“ pustil se do hodnocení utkání hlavní trenér jihlavského A-týmu Jan Kameník. „Dobře jsme kombinovali, hráči o sobě věděli. Řekl bych, že to byl zatím nejlepší poločas, který jsme v přípravě doposud odehráli,“ doplnil.

Jenže ani v úvodu druhé půle se Vysočina nevyvarovala chyby, kterou Boleslav okamžitě využila ke zvýšení svého náskoku. Až teprve potom se právě zásluhou Křišťála radovali i hosté.

„Byla to velmi povedená akce, kterou zakončila střela ze střední vzdálenosti,“ pochválil autora gólu Kameník. Víc už toho ovšem jeho svěřenci, co se přesné střelby týká, nepředvedli a stejně jako v předchozích třech duelech ze čtyř tak zůstalo z jejich strany pouze u jednoho gólu. Naopak Středočeši skórovali ještě dvakrát.

„Druhý poločas byl z hlediska výsledků nepovedený, z hlediska hry byla ovšem znovu velká snaha s tím něco udělat,“ zakončil svoje ohlédnutí za utkáním jihlavský kouč.

Pět porážek v řadě nicméně není pro mužstvo zrovna ideální bilance. Přitom začátek nového soutěžního ročníku se blíží.

„Ani v jednom utkání jsme ale nevyhořeli, nebyli jsme proti nikomu vyloženě horším týmem,“ přesvědčoval Křišťál. „Proto si s klukama pořád říkáme, že v tom musíme pokračovat dál a ono se to jednou určitě zlomí.“

K tomu, aby se prozatím nulová statistika výher změnila ještě v přípravě, má Vysočina dva pokusy. V sobotu se představí v Hradci Králové a o týden později pak zamíří do Brna.