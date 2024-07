Musíme přijít na to, kde děláme chybu, drbe si hlavu jihlavský matador Lacko

Proto nebylo překvapením, když se s vedením domluvil na prodloužení smlouvy. „Bylo to úplně jednoduché. Já jsem byl přesvědčený, že chci v Jihlavě zůstat,“ říká zkušený defenzivní středopolař. „Je zde nedodělaná práce. Mám potřebu zůstat tu a pomoct rozvíjet dál tento klub.“

Zkušenost na lavičce? Proč ne

V ideálním případě chce Lacko být na hřišti. Suverénně nejstarší hráč aktuální soupisky FC Vysočina se však nebrání ani pozici zkušeného náhradníka. „Už jsem ji občas měl i uplynulý půlrok. Bral jsem to jako realitu,“ tvrdí Lacko. „Když mě trenér potřeboval od začátku, šel jsem od začátku. Když na posledních dvacet minut, tak na dvacet minut. Pokaždé jedu na sto procent.“

Spekulace Vrátí se Lackovi kapitánská páska? Byl by to očekávatelný tah. Po odchodu Filipa Vedrala do Vyškova by se kapitánská páska FC Vysočina mohla vrátit nejzkušenějšímu hráči jihlavské soupisky, Matúši Lackovi. „Nebudu se o to hlásit,“ říká sedmatřicetiletý záložník. „Chci to raději nechat na vedení, na trenérovi, na kabině... Nějaké osobnosti v týmu určitě najdou.“ Bez šancí podle něj nejsou brankář Pavel Soukup, záložník Adam Pešek či nově příchozí stoper David Štětka. „Myslím, že i když byl Vedry mladší, možná byl v určité fázi lepší lídr než já. Někdy jsem si ten tlak až moc připouštěl,“ říká bývalý jihlavský kapitán. „Naopak, když jsem pásku neměl, podával jsem lepší výkony. Možná to ze mě spadlo. Tím ale neříkám, že tu pásku nechci.“ Podle trenéra Davida Oulehly není vyloučeno ani to, že by novým kapitánem mohl být defenzivní záložník Adrián Čermák, kterého si Jihlava vyhlédla v Líšni. „Osobně ho znám, pochází ze stejné oblasti jako já. Takže máme k sobě celkem blízko. Můžeme tým táhnout společně,“ dodal Lacko.

Někdejší kapitán FC Vysočina si zároveň uvědomuje, že čas nezastaví. „Říká se, že když vám dojde nějaká šťáva, energie, nebo vám neslouží zdraví, je načase skončit. Ale mně tohle všechno zatím funguje,“ pochvaluje si Lacko. „Takže je to jen o tom, jak to vidí vedení a trenéři. Jestli budu hráč, nebo v nějaké vedlejší roli, budu rád za každou pozici, ve které můžu pomoct.“

Ostatně výhledově by se nebránil ani přesunu do kanceláře – rád by v klubu působil i jako člen vedení.

„Přesněji jsme se o tom ještě nebavili, že bychom to nějak konkrétněji rozebrali... Jen jsme si nastínili, že může taková varianta přijít. Buď v zimě, nebo na konci sezony,“ říká Lacko. „Je možné, že to nastane i dřív, ještě v tomto půlroce. Spíš je to takové, že počítám s tím, že kde bude potřeba, budu k ruce.“

Jsem organizační typ

Nabízí se pozice určité spojky mezi kabinou, trenéry a vedením. Nebo mentora. Ale podle Lacka se může zajít i mnohem dál...

„Myslím, že jsem schopný dělat více věcí. Dokážu organizovat různé akce, organizační záležitosti, dělal jsem i charitativní zápas,“ líčí Lacko. „Komunikace s hráči, trenéry, vedením jsou z mé strany na dobré úrovni. Takže si troufám na hodně záležitostí. Uvidím, co ode mě budou klub a vedení potřebovat.“

Novinkou by pro něj nebyla ani práce ve sportovním úseku. „Trénuji fotbal na vesnici, kde teď bydlím. A hodně kluků mi říká, že bych přesvědčil i já nevím koho, aby šel k nám. Přitom na vesnici je to mnohdy těžší než u profesionálního fotbalu,“ usmívá se Lacko.

„Myslím, že bych zvládl i komunikaci s fanoušky, okolím klubu, marketing... Jen věci okolo financí bych se asi musel učit,“ nastiňuje svou univerzálnost.

Ještě předtím se však Lacko chce soustředit na start podzimní části Chance Národní ligy. Do ní Jihlava vstoupí příští pondělí atraktivním domácím zápasem proti Zbrojovce Brno. A o čtyři dny později přivítá Vyškov, neúspěšného účastníka baráže o první ligu.

„Jsem rád, že první dvě kola hrajeme proti nim,“ říká odhodlaně Lacko. „Hrajeme doma, půjdeme do toho s pokorou, respektem, ale asi i s vítěznou mentalitou. Protože cítím, že je teď můžeme porazit.“

Musíme přijít na to, kde děláme chybu

Vysočina potřebuje začít sezonu úspěšně, v posledních dvou letech se totiž musela až do závěrečných kol strachovat o setrvání ve druhé lize. Což je pro někdejšího pravidelného účastníka nejvyšší soutěže hodně mizerná bilance.

„Myslím, že v horší situaci jsme byli před rokem, kdy jsme hráli s Vlašimí poslední kolo o sestup. Tam to bylo psychicky náročné,“ vrací se k nepříjemným vzpomínkám Lacko.

Na jaře Vysočinu spasil až dodatečný dvoubodový odečet Příbrami. „V zimní přípravě jsem čekal, že nás čeká divočina. Ale jarní sezona byla ještě divočejší, než jsem si představoval. Místo toho, abychom se prali o místo nahoře, to byla divočina dole.“

Matúš Lacko na tréninku Jihlavy.

Vysočina tak má před novou sezonou o čem přemýšlet. „Každý rok si dáváme otázku, co děláme špatně. Protože v zimě se to vždycky nějak otočí a máme na jaře starosti,“ uvědomuje si Lacko. „Někde děláme chybu a musíme přijít na to kde. A věřte, že nám to šrotuje v hlavě každý den.“

Duel druhého kola proti Vyškovu bude zajímavý i z toho pohledu, že v týmu soupeře se představí hned tři hráči, kteří v létě odešli z Jihlavy: obránci Milan Piško, Tomáš Svoboda a Filip Vedral.

„Svoboda a Vedral tady vyrůstali, Piško si k Jihlavě vytvořil dobrý vztah. Ve finále pojedou do domácího prostředí, takže to pro ně bude hodně specifické,“ myslí si Lacko. „Určitě to bude vygradované, bude to mít náboj. Hodně lidí na to bude zvědavých. A to je dobře,“ těší se.