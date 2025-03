Mít VAR, kopali bychom penaltu, říkal Jarolím. Proti Spartě B mu chyběly i šance

„Na jednu stranu je samozřejmě smutné, že jsme prohráli, ale na druhou rozhodně nemůžu svému týmu vyčíst, že by neměl snahu bojovat,“ nechal se slyšet jihlavský kouč Marek Jarolím.

Je pár hodin po prvním jarním vystoupení vašeho týmu, už jste v sobě překousal těsnou porážku 0:1?

Samozřejmě, protože porážky k fotbalu patří úplně stejně jako vítězství. Jsou součástí naší práce. Člověk se s nimi musí naučit pracovat a zároveň se koukat dál, k tomu lepšímu.

Co se podle vás v neděli na hřišti nepovedlo?

Jak už jsem řekl, snahu klukům v žádném případě upřít nemůžu, ale potřebovali bychom toho předvést trochu víc v útočné fázi. Připravit si nějaké pořádné šance.

Pro trenéra musí být složité rozebírat zápas s týmem, kterému, jak říkáte, nemáte až tolik co vytknout. Mnohem lepší by bylo chyby či rovnou všechny chybující pořádně spražit. Nebo ne?

Pozor, já nechtěl, aby to vyznělo tak, že z naší strany to byl úplně bezchybný výkon. Je jasné, že jsme nějaké chyby dělali, ale celkově šlo o dost vyrovnaný souboj, rozhodovaly v něm maličkosti.

Kdy konkrétně?

Například jsme kopali podobný trestňák, ze kterého dal soupeř gól. Dokonce jsme ho zahrávali dřív a z lepší pozice, jenže my se netrefili a Sparta ano. Celkově si myslím, že jsme i měli územní převahu, jenom jsme z ní nedokázali vytvořit nic moc nebezpečného.

Naopak soupeř měl ve druhé půli ještě řadu příležitostí...

Přesně, ale divák už nevidí, že minimálně v jednom případě šanci hostů předcházela situace, ze které jsme mohli těžit my. Mluvím o faulu na Víťu Beneše ve vápně. Podle mě to byl zákrok na penaltu. Dívali jsme se po zápase na video. Kdyby to mohl posoudit VAR, určitě by z toho byl pokutový kop. Jenže nebyl a hned na to běželi hosté sami na naši bránu.

Obránce Vít Beneš z Jihlavy se zvedá z trávníku během utkání se Spartou Praha B.

A v závěru vám navíc snahu minimálně o vyrovnání překazilo zranění Michala Hoška, kvůli kterému jste dohrávali v deseti, je to tak?

Přesně. Chtěli jsme vyrovnat a nasadit čerstvé hráče co nejdříve, aby měli prostor vnést do utkání novou energii. Střídající hráč může jen těžko něco předvést za tři minuty působení na trávníku, tudíž jsme veškeré síly do zvratu utkání vložili co nejdříve. A když se pak zranil Hošek, už nám žádné střídání nezbylo. S deficitem jednoho hráče to pro nás v závěru proti sparťanské pětičlenné defenzivě bylo hodně složité. Sparta mohla svůj náskok zvýšit hned několikrát, tam nás hodně podržel brankář Adam Jágrik.

Porážka vás ponechala na třinácté pozici v tabulce druhé ligy, navíc jste promarnili snahu přesvědčit jihlavské publikum, že jste na jarní část sezony opravdu dobře připraveni a chcete ji odehrát mnohem lépe. Vnímáte to stejně?

Jasně, že si uvědomujeme, že potřebujeme diváky nalákat do hlediště nejlépe vyhranými zápasy, na druhou stranu je za námi jen první kolo jarní sezony a my věříme, že s každým dalším utkáním to bude jenom a jenom lepší.

Sledujete na sociálních sítích komentáře fanoušků po zápasech, nebo raději v rámci psychické hygieny podobné kroky vypouštíte?

Tyhle věci absolutně neřeším, i když je pro mě samozřejmě každý fanoušek, který přijde na stadion, moc důležitý. Kluci na hřišti jejich podporu potřebují. A my se také všemožně snažíme, abychom divákům udělali radost, jenomže někdy prostě nedokážeme jejich očekávání naplnit.