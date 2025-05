Přestože Jihlava soupeře, který si už předem zajistili účast v baráži o první ligu, jednoznačně přehrávala (střely na branku 7:2, střely celkem 20:9, rohy 7:4) a vytvořila si velké množství šancí, dokázala skórovat jen jednou. Musela se tak smířit s remízou 1:1.

„Bereme to, jak to je,“ pokrčil rameny jihlavský trenér Marek Jarolím. „Předvedli jsme velice dobrý výkon, vytvořili jsme si hodně příležitostí, předvedli hezké akce a kombinace. Ale chybělo tomu více gólů a tři body,“ pokračoval kouč FC Vysočina.

„Nejvíc jsou samozřejmě zklamaní kluci. Stálo je to úsilí, spoustu nápaditosti a aktivity. Proto mě mrzí, že se nám nepovedl zářez v podobě vítězství. Na hřišti jsme ale udělali, co se udělat dalo,“ je přesvědčen Jarolím.

„Ne nadarmo je Vysočina nejlepší tým na jaře,“ připustil kouč Chrudimi Jindřich Tichai, který však pro utkání v Jihlavě dal přednost kombinované sestavě. V duelu nastoupil i náhradní gólman Jáchym Šerák, který Jihlavu značně potrápil.

„S ohledem na aktuální rozpis a díky tomu, že jsme si sezonu prodloužili o dva barážové zápasy, bylo potřeba udělat změny v sestavě a prostřídat hráče,“ vysvětloval změny Tichai. „Chci poděkovat celému realizačnímu týmu, jak skvěle tým na náročné zápasy připravil, a hráčům, jak všechny tři zápasy tohoto týdne odpracovali.“

Bodová ztráta Jihlavu může mrzet o to víc, že v utkání hned dvakrát balon trefil konstrukci branky a dvakrát míč vykopl z brankové čáry pohotový Martin Toml.

„Ještě se na to budu muset podívat, ale co jsem se o tom bavil se Selnym (Jakubem Selnarem – pozn. red.), tak poslední loženku vyřešil tak, že v pravý moment zacouval a našel si úhel té střely,“ ocenil pohotového soupeře Jarolím. „Zabral kus brány a míč vyhlavičkoval. Pro nestranného fanouška to byl hezký fotbalový moment, Selnyho zakončení bylo pohotové, dobře mířené, ale zákrok defenzivního hráče byl zkrátka ještě lepší.“

Vysočina může bodové ztráty litovat i z toho pohledu, že případným vítězstvím by si dvě kola před koncem definitivně zajistila jistotu záchrany ve druhé lize.

„Kluci by si za to, jak v každém zápase jdou na krev, odměnu v podobně klidu do závěrečných kol už zasloužili,“ uznal Jarolím.

Jihlavský trenér Marek Jarolím.

Situace Vysočiny je však před posledními dvěma koly více než příjemná. Od předposledního Varnsdorfu ji dělí šest bodů, při vyrovnaných vzájemných zápasech má navíc Vysočina i lepší skóre.

„S tím, jak se náš tým nyní herně prezentuje, se nemusíme bát nikoho a ničeho,“ myslí si kouč Jarolím před závěrečnými duely v Opavě (17. 5.) a v Brně (25. 5.).

„Kdyby nám v zimě někdo nabídl, že dvě kola před koncem budeme mít 35 bodů a šest bodů náskok na sestupovou pozici, věřím, že bychom to brali všichni. Scénář mohl být daleko horší,“ uvědomuje si jihlavský kouč.

„Proto říkám: važme si toho, co je. Týmy na konci tabulky hrají velice dobře, a tak buďme rádi za šestibodový polštář,“ doplnil Jarolím.