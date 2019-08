Jihlavě stále chybí lídr. Dávám se do kupy, hrát ale nemůžu, říká Zoubele

„Vypadá to, že by to snad mělo být v klidu, ale podobná zranění jsou vždycky ošemetná,“ oznámil bezprostředně po utkání 2. kola nové druholigové sezony hlavní kouč jihlavského A-týmu Radim Kučera. „Věřím, že to nebude nic vážného, protože Zub je pro nás rozdílový hráč,“ dodal s nadějí.

Jenže.

Přání se nakonec trenérovi vyplnilo jen napůl. Následné vyšetření sice skutečně potvrdilo, že nejde o nic vážného, nicméně hned se zase zapojit do tréninkového a zápasového procesu Zoubele nemohl. Vysočině chyběl v minulém utkání v Třinci a neobjeví se na hřišti ani v pátečním prestižním domácím souboji s pražskou Duklou.

„Mám těžší výron v kotníku,“ prozradil rodák z Ústí nad Labem. „Už sice normálně chodím, dávám se do kupy, ale hrát zatím ještě nemůžu,“ povzdechl si Zoubele.

Co vám blesklo hlavou, když jste ucítil bolest v noze?

Bál jsem se, že budu mít něco natrženého nebo urvaného a nezahraju si do konce sezony. To se ale naštěstí na magnetické rezonanci nepotvrdilo. Jde opravdu jen o výron.

Chybět budete týmu už druhý zápas, na jak dlouho svoji absenci ještě odhadujete?

Nevím, možná nastoupím už příště ve Varnsdorfu, ale třeba taky až doma proti Líšni. Uvidíme.

Zdá se, že jste zodpovědný pacient...

Popravdě řečeno jsem to už zkoušel, protože znáte Lukáše Vaculíka (kapitána a člena vedení FC Vysočina – pozn. red.), ten by mě nejraději nahnal do zápasu hned. (směje se) Jenže stačilo trochu popoběhnout a zjistil jsem, že to zatím fakt nejde.

Nakonec tým to v minulém kole zvládl i bez vás. Z Třince se vracel s velmi cennými třemi body za výhru 1:0...

Však jsem taky hned všem psal do společné skupiny na sociální síti, že jsem nadšený. A přidal jsem i věty typu Standa Klobása je Bůh a Luďa Vejmola čaroděj. (směje se) Ale teď vážně, v Třinci se letos nebude nikomu hrát dobře. Výborně posílili, mají zkušeného trenéra, o to cennější naše vítězství je.

Vím, že je sezona pořád teprve na začátku, nicméně pohled na tabulku, v níž patří Vysočině první místo, je asi hodně příjemný, co říkáte?

Samozřejmě, dobrý start je vždycky důležitý. Týmu dodá energii do žil a znát je to potom i na tréninku. Jsem moc rád, že se nám začátek takhle povedl.

Teď vás ale čeká zápas s jedním z největších favoritů, přijíždí Dukla Praha...

Jasné, je to další kvalitní tým, který má pro sezonu postupové plány. Podle mě to bude hodně zajímavý zápas.

Říkáte, že by si ho jihlavští fanoušci neměli nechat ujít?

Přesně tak. Už jsem zmínil, že Dukla má ambice, stejně jako my, a zajímavé je i její rozestavení 3-5-2.

V minulých dvou zápasech rozhodoval o výhře Vysočiny svými góly Stanislav Klobása, věříte, že bude klíčovým mužem i tentokrát?

Už před sezonou jsem říkal, že pokud bude Standa zdravý, bude to naše největší opora. Je to hráč s prvoligovými parametry, něco jako byl Lafata. Má obrovský čuch na góly. A právě to je strašně cenné, protože sice můžete hrát dobře, ovšem pokud nebudete mít výborné statistiky, tak je to málo. Ale abych odpověděl na vaši otázku: ano, věřím, že si Standa nějaký gól nechal i na Duklu.

Když jsem nedávno mluvila s trenérem Kučerou, tak v souvislosti s vámi zmínil, že občas na hřišti pouštíte hromy blesky. Popravdě řečeno mě tím docela dost překvapil, protože vy zrovna nepůsobíte dojmem rapla...

Trenér říká pravdu, občas se na hřišti opravdu nechám unést. Jsem tvrdý k sobě a někdy i ke spoluhráčům. Přitom je mám fakt všechny moc rád. (směje se)

Takže se necháváte unést čistě jen při fotbale?

Je to tak. Kluci o mně říkají, že jsem dva – jeden pro zápas a kabinu a druhý potom funguje v civilu. (směje se) Prostě já chci vyhrát za každou cenu, a tak se občas dostanu do určitého transu. Ale fakt jenom na hřišti.