Čtyři stovky diváků? Velmi slabé, uznává jihlavský ředitel. Ambice má ligové

V konečné tabulce Fortuna: Národní ligy letos obsadila Vysočina sedmé místo. Jak jste s výsledkem spokojen?

Spokojení jsme, dá se říct. Já mám vždy tajně vyšší cíle, chtěli jsme pokukovat po vyšších příčkách. Neumím říct, jak moc jsme daleko tomu, abychom hráli o postup. Protože například v Opavě, která bude hrát baráž, jsme podali velmi dobrý výkon, a přesto prohráli 0:1.

Co tedy chybělo k tomu, abyste barážové příčky obsadili vy?

Dávat více gólů. Ale to má nějaké souvislosti, které se na to nabalují. Před dvěma lety, kdy jsme baráž hráli, dal Zub (Lukáš Zoubele) dvanáct branek. V letošní sezoně se netrefil ani jednou. To vše jsou střípky, které je potřeba seskládat. Najít každému správný post, sladit to tak, aby si vše sedlo. A potom věřím, že můžeme aspirovat na přední příčky druhé ligy.

Co dalšího vám právě skončený ročník ukázal?

Kluci prokázali své zkušenosti z předchozí sezony, která byla daleko složitější. Když na začátku jara z prvních čtyř zápasů vyhráli jen jeden a třikrát prohráli, nebyla na týmu znát žádná obava, žádná panika, žádný strach. Věřím té posloupnosti a tomu, že když to takhle půjde dál, budou v další sezoně zase lepší a lepší.

Až tak, že by po třech sezonách zakončených ve středu tabulky (šesté a poté dvakrát sedmé místo) mohla Jihlava znovu útočit na postup do první ligy?

Vize tam je. Já říkám, že by měla být dvouletá. V létě začnou hráči třetí sezonu po sobě. Budou mít odehráno 40, 50, někteří skoro 60 zápasů ve druhé lize pospolu. A ten třetí, čtvrtý rok by už měl být někde znát. To, že jste se někam posunuli, věříte si, máte nějaké automatismy. Že ligou dokážete projít. Plán a potenciál hráči mají. Teď jde jen o to, to z nich dobře dostat, aby svou kvalitu v pravou chvíli ukázali na hřišti.

Ve fotbale hrají důležitou roli také finance. Jak je na tom klub po ekonomické stránce?

My věříme, že to bude vypadat dobře a stále lépe. Škrty nastaly, tato sezona byla o něco ekonomicky stabilnější. A teď jednáme, jak to ekonomicky posunout dál. Vše souvisí se vším. Najali jsme nový marketingový tým, kterému jsme představili nějakou vizi, společně jsme seděli, došlo k dobré synergii. Mám z toho dobrý pocit. V Jihlavě se dlouho nedařilo najít strategické partnery. Vždy se to shánělo po spoustě malých partnerů. Nyní máme nastavenou cestu, jak to dělat, jak sem ty peníze dostat. Uvidíme, co se nám podaří.

Chápu správně, že aktuálně se klub opírá především o spolupráci se společností Enviropol?

Stěžejním partnerem je Enviropol, který nám pomáhá. Věřím, že seženeme další strategické partnery. Máme jednoho, kterého bychom chtěli představit. Uvidíme, jestli se nám to podaří, nebo jeho zájem ochabl. A hledáme jednoho až generálního partnera, který by dokázal nahradit PSJ. Když se ekonomika naprosto stabilizuje, budeme adekvátně připraveni to dobře zvládnout i v lize. Nejen se tam dostat, ale i dobře ji hrát.

Momentka z duelu Jihlava - Třinec.

Sázíte na práci s vlastními odchovanci, nebylo by ale řešením přivést do klubu několik hotových hráčů zvenčí?

Rozhodli jsme se z nějakých důvodů pracovat s mladými a chceme se toho držet. Nechceme najednou přivést pět šest hráčů. Myslím si, že možná může být jednodušší s nimi pak postoupit. Ale když nebudou na hřišti mladí hráči, nemohou růst. Pokud jim dáte prostor v pěti šesti zápasech, oni za půl roku vyrostou. A za další půlrok už mohou být mezi tahouny. Musíte být trpěliví. Jsem rád, že jsme ve středu tabulky. Ale hráči zároveň musí vědět, že příští sezonu musíme být zase výš. Nároky na ně budou. A mírný tlak, aby začali tým táhnout. Ať už je jim 22 nebo 23 let.

Jako nový problém se po covidu v Jihlavě ukázal malý divácký zájem.

Průměrná jarní návštěva v Jihlavě byla asi čtyři sta diváků, to je velmi slabé. Už když chodilo osm set až tisíc, hledal jsem důvod... A ptal se, co udělat, aby lidí chodilo víc. Ale netrápíme se s tím jen v Jihlavě, je to celorepublikový problém. Protože něco se asi zanedbalo, pověst fotbalu dostala na frak a momentálně nezískává na lepší reputaci.

S čím byste byl spokojený?

Chtěl bych se dožít toho, že budeme mít stálých dva, dva a půl tisíce diváků. A když se bude dařit, že dokážeme zaplnit stadion.