Souaré do Plzně, jeden další a šlus. Fotbalový Vyškov odmítá nápadníky

„Nikdy nevíte, na čem se může přestup pokazit. Není ještě nic podepsáno,“ ošíval se ještě ve čtvrtek sportovní manažer Vyškova Zbyněk Zbořil. V pátek už však Plzeň oznamovala do světa, že muže se startem v nejvyšší francouzské lize v dresu slavného Olympiquu Marseille dokázala získat.

„Nabídka z Viktorie je pro mě velkou výzvou a jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout. Teď bude na mně, abych svými výkony dokázal, že si mě klub vybral správně,“ řekl po podpisu smlouvy jedenadvacetiletý Souaré.

Cílem dva prodeje a postup

Lídr druhé ligy tak přichází o jedno z nejzářivějších jmen jarního tažení za baráží o první ligu i následného vydařeného podzimu. Podle Zbořila však stále platí jeho slova po konci podzimní části, tedy že žádný výprodej a masivní obměnu nikdo v týmu nemá očekávat.

„Mluvil jsem tehdy o dvou změnách mezi stabilními lídry, na toto stále cílíme, stejně jako na postupové příčky,“ uklidňuje fanoušky, mezi kterými nyní koluje množství spekulací.

Vyškovský tým zahájil zimní přípravu bez ugandského stopera Musy Ramathana. Okamžitě se tak začalo mluvit o jeho námluvách s ostravským Baníkem. Vytáhlý zadák však řeší úplně jiné starosti, neboť dle informací MF DNES neodcestoval po zimní pauze z rodné země a čeká na vyřízení pracovního povolení a víz.

Do první ligy by se naopak mohl posunout jeho kolega z národního týmu Fahad Aziz Bayo, o kterého má značný zájem předposlední Zlín. Z Baya coby hrotového útočníka se v průběhu podzimu stal podhrotový buldok, který primárně sbírá nakopávané míče a ve své nové roli se uchytil. Týmy nyní řeší podmínky, za kterých by Bayo posílil soupeře, jenž v červnové baráži sebral Vyškovu naději na účast mezi elitou.

Poslední otazník visí nad burundským křídelníkem ve službách Vyškova. Bienvenue Kanakimana po vynikajícím představení v minulé sezoně nezažívá ideální ročník, v šestnácti zápasech zapsal jen dvě branky. Kanakimana nyní reprezentuje Burundi na Africkém poháru národů a do přípravy Vyškova se zapojí až na konci ledna. Africký šampionát absolvují také Santiago Eneme z Rovníkové Guiney a Golden Mafwenta reprezentující Zambii.

Šimon Falta na tréninku Baníku Ostrava

Tým trenéra Jana Kameníka už najisto nemůže počítat s exligovým záložníkem Šimonem Faltou, který v průběhu podzimu přišel ze Zbrojovky Brno. Ve Vyškově se třicetiletý tvůrce hry brzy zranil a od začátku října pak léčil zranění žeber. Místo dalšího boje o místo v sestavě dal přednost civilnímu zaměstnání.

Změny se pak dotknou také širšího kádru Vyškova. Pokračovat nemají hned dva stopeři s nízkým herním vytížením. „Na tento post se musíme zaměřit, s největší pravděpodobností nás ze středových obránců opustí dvojice Adam Červeň a Kessy Coulibaly,“ přiznal na startu zimní přípravy Kameník, který také zatím stále vyhlíží již slíbené posily z mateřské organizace Rainbow.