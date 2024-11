Co potřebují jihomoravské kluby na jaře? Revoluci, výdrž a fotbalovost

Zimní pauza potrvá až do začátku března. Bývalý prvoligový trenér František Komňacký druhou ligu sleduje nejčastěji v Drnovicích, kde bydlí a Vyškov tam hraje svá domácí utkání.

Kouč vidí v pauze velký prostor pro zlepšení. „Z hlediska nás Jihomoravanů bude zima zajímavá. Vyškov má hrát o baráž, Zbrojovka se má zvednout a proletět jarem a Líšeň bude stále obírat o body i větší kluby. Zvlášť Zbrojovka má tedy dost času na zapracování nových mužů do sestavy. Snad se tedy připraví tak, aby jaro bylo o něčem jiném,“ říká Komňacký.

Ten by si především přál druhou ligu lepší celkově. „Člověk sedí na tribuně devadesát minut a často marně vyhlíží jeden či dva momenty, které jsou nadstandardní a více fotbalové.

Nefotbalový Vyškov

Kouč MFK Vyškov Jan Kameník

Změna herního stylu i obsazení kádru z výrazného vytížení pro zahraniční posily na typičtější složení českého druholigového klubu naháněla fanouškům strach. Vyškov si však laťku dvou sezon s baráží o postup na konci zachovává dál a po šestnácti utkáních přezimuje na třetím místě.

„Vytvořila se skvělá pracovní atmosféra v rámci týmu. Postupem času jsme se zlepšovali. Vše se tvořilo za pochodu v rozjeté sezoně. Z tohoto pohledu je 27 bodů uspokojivých,“ shrnuje podzimní část kouč Jan Kameník.

Jeho zkušený kolega cení přerod týmu i jeho práci. Vyškovu však vyčítá nedostatečnou fotbalovost, odrážející se v nízkém skóre 17:11. „Docela nás tu těší, že Vyškov udržel svoji linii. Nicméně nemůžu říct, že bychom s fotbalovými kolegy byli nadšení z toho, jak se Vyškov prezentuje. Když přešli na novou filozofii, takovou klasičtější a evropštější, tak se jim rázem vytratilo to, co nás na té řekněme africké cestě přitahovalo a co nám imponovalo. Ta hravost, schopnost jít jeden na jednoho, rychlost, to se trošku vytratilo. A já to upřímně postrádám. Nyní hrají zkrátka úplně stejně jako ostatní v druhé lize,“ povzdechne si Komňacký.

Stále stejná Líšeň

Tlačenice fotbalistů Líšně a Zlína.

Osmé místo a dvacet bodů je něco, k čemu ve skromných podmínkách v Líšni tíhli už od startu nového ročníku. Poloamatéři opět zaťali drápy do profesionálních vod.

Že jde už možná o mírně ohranou desku, Komňackému nevadí. „Remízy jsou o filozofii klubu a ta je v Líšni taková, že se hlavně nemá prohrát. V tabulce to přibývá pomaličku, hezky bod po bodu. Pomalu, ale jistě. S tím si můžete vystačit, protože dvě tři výhry k tomu uděláte a jste pak v polovině tabulky. Tohle ale není ostuda pro Líšeň, to je ostuda pro ty ostatní! Jak je možné, že větší a movitější kluby nejsou o deset bodů před nimi? Vždyť oni to tam dělají na koleně už roky a pořád jim to na druhou ligu krásně stačí. To mužstvo je mi tím zkrátka sympatické,“ komentuje solidní výkony trenér.

Revolucechtivá Zbrojovka

Zbrojovce Brno se na derby s Líšní vrátili fanoušci, výhra však ani před větší návštěvou nepřišla. (21. září 2024)

Obrovská očekávání slibuje především zima brněnské Zbrojovky. Klub, který v průběhu podzimu změnil majitele, se souží na patnácté příčce se stejným bodovým ziskem, jako má předposlední rezerva Baníku Ostrava. Jelikož noví majitelé převzali klub až po termínu uzávěrky přestupů, pozornost už tehdy směřovali k zimní pauze a řez kádrem bude potřeba. Dlouhé trápení jihomoravského velkoklubu však zakládá nejen napětí, ale i pochybnosti.

„Revoluce se dá očekávat, ale já už jsem možná trochu skeptický. Tohle jsem slyšel už několik let po sobě, jak se kádr doplní, jak přijdou hotoví hráči… Kde je vezmou? Neznám to zákulisí, netuším, zda noví majitelé jsou schopní vytáhnout peněženku a položit na stůl třicet milionů, aby si klub mohl koupit do každé řady hotového fotbalistu,“ krotí zvědavost trenér.

Jaroslav Hynek, jenž je aktuálně pánem lavičky v Brně, však v oznámený plán věří. „Víme, že tým potřebuje zrychlit. Kádr se nabalí, na každém postu musíme najít nějakou změnu a věřím v pět nebo šest nových hráčů,“ prohlásil po posledním utkání podzimu.

Sám však přiznal, že získat hráče do Brna není úplně snadné. „Nevím, jak bych se jako fotbalista zachoval, kdyby za mnou nyní přišli z Brna, topícího se ve druhé lize. Je to o osobnostech a to je snad na dobré cestě. Když přijdou Jan Polák s Martinem Jiránkem, tak oni mohou svým jménem zaručit, že se Brno bude skutečně zvedat. Nejsem si však jist, že Brno může nabídnout nadstandardní podmínky nadstandardním hráčům,“ říká Komňacký.