Vyškov na Realu: Neměnit dresy, nebýt za turisty! Raúl zapózoval s koučem

Kamarádům ani fanouškům doma hvězdný moment své kariéry neukáže, internetový přenos nebo záznam z utkání domácí klub nepovolil. O to osobnější bude pro fotbalistu Davida Kršku z Vyškova vzpomínka na to, jak se včera na tréninkovém stadionu Realu Madrid trefil do sítě tamního giganta, respektive jeho béčka, proti němuž lídr české druhé ligy v rámci soustředění ve Španělsku nastoupil.

„Samozřejmě je to hezké. Málokomu z českých soutěží se podaří na hřišti Realu hrát. I když to bylo jeho béčko, tak je to pořád krásný pocit,“ hlásil devětadvacetiletý záložník, jehož gól pomohl k remíze 1:1.

Po výhrách si vyškovští fotbalisté v kabině zpívají, že jsou bílý balet, i díky pohledné hře v bílých dresech se tato jejich přezdívka docela ujala. Nové partnerství se španělským celkem CD Leganés jim přihrálo šanci na soustředění nastoupit proti záloze opravdového bílého baletu – královského velkoklubu, nositele slavné fotbalové značky Real Madrid.

Přípravné utkání se odehrálo v tréninkovém středisku Realu na Stadionu Alfreda Di Stéfana, jehož zdi zdobí obří černobílé fotografie domácích klubových legend.

Jedna z nich, bývalý útočník Raúl, třetiligové béčko Realu trénuje. V kádru má i syny slavných otců brankáře Lucase Caňizarese či útočníka Théa Zidaneho. Caňizares proti Vyškovu chytal.

„Já sám jsem spíš fanouškem Barcelony. U ostatních kluků z mančaftu vím, že mají v popředí Real. Víceméně je to ale úplně jedno. Je čest být vůbec v tomto areálu, takový zážitek je víc než fanouškovství,“ pokračoval ve vyprávění Krška.

Pod diktátem velkoklubu

Než se Vyškov mohl v moderním tréninkovém království Realu představit, muselo do sebe zaklapnout hodně věcí od klíčové domluvy mezi kluby až po splnění reglementu přímo na místě utkání. Návštěva z jižní Moravy souhlasila, že se utkání nebude vysílat (ani nebude k vidění sestřih akcí) a že se na sociálních sítích Vyškova ani nikde jinde veřejně neobjeví fotografie ze zázemí či vnitřních prostor stadionu.

Hrálo se takzvaně za zavřenými dveřmi bez médií. Real sestavu svého béčka nezveřejnil vůbec, Vyškov si vystačil pouze se zveřejněním zápasové soupisky bez rozestavení a informací o střídáních.

„Museli jsme také dodržet stanovený počet nominovaných hráčů a členů realizačního týmu. Pravidla jsme rádi respektovali, v ničem nás neomezovala. Hostitelé se k nám chovali přívětivě, na tribunách dokonce mohli být i fanoušci, což byli rodiče jednoho z našich hráčů,“ referoval vyškovský kouč Jan Kameník.

Ještě v předvečer svátečního duelu to sice vypadalo, že Real zakáže Vyškovu dokonce zveřejnit i výsledek, to se však podařilo zvrátit. Na Moravu tak přiletěla potěšující zpráva o remíze.

„Gólů obecně moc nedávám, tak jsem za tento rád,“ prohlásil Krška, před necelými pěti lety autor vůbec první branky Líšně po postupu do druhé ligy. „Ten gól tehdy byl emotivnější, toho si cením nejvíc. V Líšni jsem byl dlouho, o postup jsme usilovali. Tento z Madridu je na druhém místě za ním,“ vzkázal Krška. A jak na španělské půdě zavěsil? Střelou ze zhruba pětadvaceti metrů, kterou někdo v pokutovém území tečoval do protipohybu brankáře.

Momentka ze zápasu fotbalistů Vyškova (v oranžovém) a béčka Realu Madrid, kteří spolu 13. února 2024 remizovali 1:1. Gól Vyškova slaví David Krška.

Další pravidla k utkání si Vyškov stanovil interně sám. Mezi ta hlavní patřil pokyn hráčům nevyžadovat po utkání výměnu dresů nebo se nepokoušet domlouvat si společné fotografie se soupeři. „Trenér nám řekl, ať se chováme jako profíci, a ne jako parta turistů, tak jsme to tak brali,“ sdělil Krška lakonicky.

Jedním z mála vzniklých společných snímků, které by teoreticky mohly sloužit jako památka na ojedinělý zápas, je tak fotka kouče Kameníka s Raúlem. Vznikla při běžném podání rukou obou koučů, jaké je zvykem vždy.

„Setkali jsme se krátce, k diskusi nedošlo. Vnímali jsme, že proti nám stojí zajímavá jména, pořád však šlo v první řadě o soupeře. Nejde podléhat fanouškovským emocím, soustředili jsme se na naši hru proti kvalitnímu protivníkovi. Do obrany se mi výkon líbil, do útoku mohl být odvážnější,“ nadhodil Kameník.

Kouč dopřál zážitek všem

Po tom, kdo přesně se v sestavě béčka Realu Madrid proti Vyškovu objevil, se Kameník nepídil. „Mistrovský zápas hrálo béčko Realu v neděli, takže sestava byla kombinovaná. Real v ní měl kluky, kteří v neděli nehráli, a ty pak doplnil,“ dozvěděl se.

Jeho celek nastoupil ve speciálních dresech s logem nového majitele, investiční skupiny Blue Crow Sports Group, a českou a španělskou vlaječkou na rukávu. I Kameník udělal při svém koučování drobnou výjimku proti „obyčejným“ přípravným zápasům a postupně prostřídal všechny hráče do pole, které měl k dispozici. „Aby měl zážitek každý, kdo tu s námi byl. Ne aby to někdo celé jen proseděl,“ vyložil kouč. Brankáře Jana Stejskala, který si ve Vyškově prodloužil hostování do konce sezony, nechal v brance po celý zápas.

Po něm si se zástupci Realu prošel celý areál. Za covidové pandemie se zde, na stadionu pro šest tisíc diváků, hrála před prázdnými tribunami i Liga mistrů a duely španělské ligy i domácí reprezentace.

„Měli jsme možnost projít si zázemí juniorky a částečně i A týmu. Poskytuje veškerý komfort. Sdíleli jsme filozofii klubu, jak pracuje s mládeží, to bylo zajímavé,“ sdělil Kameník.

V hostech stadion zanechal dojem. „Takový trávník s takovým podložím v Česku nenajdete. Mohli jsme vyběhnout v ‚lisovkách‘ a nikdo neměl potíže, že by podkluzoval. U nás musíme mít kolíky, abychom nepadali, tady ne,“ obdivoval trávník Krška.

Stejně se mu zamlouval herní projev madridské rezervy. „Nevím, jestli hráli naplno. Toto byl klasický tréninkový zápas. Byli silní na míči, s minimem chyb ve zpracování, první kontakt s balonem fantastický, přihrávky a rychlost taky. S každým se nějakým způsobem dá hrát, tak jsme se o to snažili i proti nim,“ uvedl záložník Vyškova.