Jaro a konec? Vyškov odejde z Drnovic, čeká ho hledání nového azylu

Ne dobrovolně, zkrátka bude muset. Tamní stadion nemá umělé osvětlení, bez něhož druhou ligu od příští sezony nebude možné hrát. Přestože je do té doby ještě čas světla nad tribunami vztyčit, vedení MFK Vyškov nevěří tomu, že se to může podařit.

Nejvýše postavený fotbalový klub v jihomoravském regionu tak co nevidět skončí. „Nemáme to jak změnit, není tomu pomoci,“ konstatuje sklesle Zbyněk Zbořil, generální manažer třetího celku tabulky FNL. Odkazuje na neúspěch jednání s představiteli obce, které stadion patří. V březnu s nimi možnosti probral při zasedání zastupitelstva Drnovic naposledy, od té doby je plán rekonstrukce kdysi moderního fotbalového stánku u ledu.

Absence dohody vyústí v odchod MFK nejen z Drnovic, ale i z regionu – nikde poblíž totiž stadion s odpovídajícím vybavením, kde by klub mohl najít nové útočiště, není. „Od příští sezony musíme hledat azyl někde, kde splníme podmínky druhé ligy. Nebudeme se mít kam vrátit. Jednání o tom, co bude dál, probíhají,“ bilancuje Zbořil smutnou realitu.

V praxi to znamená konec profesionálního fotbalu v Drnovicích, v historii po někdejším krachu prvoligového impéria už druhý a nyní zřejmě už definitivní. Vyškov ho na tamní stadion vrátil po postupu do druhé ligy v roce 2021, jenže opravit zázemí tak, aby na něm mohl pokračovat, se nepodařilo.

„Nikdo nepřišel s tak konkrétním návrhem, že by chtěl investovat obří částku do rekonstrukce našeho stadionu. Jako obec na to peníze nemáme. Na stadionu hraje Vyškov, to není náš klub, asi se tedy obraťte do Vyškova,“ reagovala ve středu na nové sdělení z prostředí druholigového fotbalu, s nímž v týdnu jako první přišel server Sport. cz, drnovická starostka Zuzana Hermanová (ODS).

Kde MFK Vyškov příští domácí prostředí najde, je momentálně ve hvězdách. „Víte, jak to bylo složité na jaře, když jsme hledali variantu azylu pro případný postup do první ligy. Našli jsme ji nakonec až v Praze,“ připomíná Zbořil, že v případě úspěchu v baráži na konci minulé sezony měl klub domluvené hraní zápasů v Ďolíčku na trávníku Bohemians 1905.

I v této sezoně se mužstvo pohybuje na příčkách opravňujících k postupu do baráže. O to je zpráva o chystaném stěhování nepříjemnější. „Zaskočilo mě to. Mrzelo by nás, kdybychom měli Drnovice opustit. Na jaře to zřejmě v hlavách mít budeme, nejistota tady je. Pro nás hráče je nejdůležitější soustředit se sami na sebe, třeba i ten postup vybojovat. A pak se uvidí. Třeba je budoucnost Vyškova někde jinde, na jiném stadionu. To je ještě daleko,“ řekl za mužstvo jeho kapitán David Němeček.

Jednání o světlech zhasla

Pokud se Vyškov z Drnovic skutečně vystěhuje, zůstane tam sedmá nejvyšší soutěž v podání místního oddílu. „A my třeba najdeme sponzora na účast v nějaké z nižších soutěží ve Vyškově, která by se dala hrát tam,“ uvažuje Zbořil.

Fotbalový stadion v Drnovicích

Každopádně MFK není v regionu jediný, kdo chybějící osvětlení řeší. V Líšni též zatím není, ale bude, klub si už vyjednal i dotaci a stavbu zahájí příští rok. To Vyškovu kritici v uplynulých měsících vyčítali, že s lokálními politiky nejednal tak vytrvale, aby mu záměr rekonstruovat stadion odsouhlasili.

„Já tady žiju, s těmi lidmi (politiky) jsem v každodenním kontaktu. Že to nezkoušíme znovu přes zastupitelstvo, má reálný důvod – víme, že vůle tam není a nebude. I kdybychom je oslovili každého čtvrt roku, nic se nezmění. To není tak, že bychom jednání sabotovali,“ hájí se Zbořil.

Starostka Hermanová unaveným hlasem oponuje: „Pro vyškovský fotbal jsme toho udělali už dost. Na první ligu absolutně nemáme podmínky, ale já osobně jsem pro, aby se u nás druhá liga hrála. Od března jsme však nejednali, tak k tomu nemám co říct,“ tvrdí.

Věc komplikuje i situace ve vlastnické struktuře MFK Vyškov, který spadá do portfolia americké investiční skupiny Blue Crow Sports. Její šéfové se netají tím, že je jejich cílem angažmá v českém prvoligovém klubu, jednají o vstupu do Sigmy Olomouc. „V Drnovicích na první ligu nemají zázemí. Nám by druhá nejvyšší soutěž slušela, oni ale mají své ambice, ty směřují výš a u nás je první liga neprůchozí. Když to tady nejde prolomit, tak z jejich strany nemá smysl to dál lámat přes koleno,“ krčí rameny Zbořil.

V úvahu bere i možnost, že majitelé z Blue Crow Sports klub opustí, Vyškovu zůstane licence na druhou ligu, sežene si na ni sponzory a zůstane v ní. „Tomu já ale moc nevěřím,“ přiznává.