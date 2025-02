Vyškov bere fotbalové jaro útokem. Největším klenotem je Nizozemec

Kam příště? Drnovice, nebo Znojmo Přestože vyškovští fanoušci stále doufají v domluvu s radnicí v Drnovicích, z klubu čím dál častěji zaznívá, že další sezonu může začít i na jiném stadionu. Ačkoliv jednání o setrvání v azylu jen kousíček od Vyškova stále úplně nevyhasla, druholigový tým řeší i náhradní variantu. A tou je možné stěhování o sto kilometrů dál do Znojma. „Jednání s vedením Drnovic bychom rádi neuzavírali, klub je v tomto ohledu dál aktivní a velmi brzy nás čeká další schůzka o možnosti dlouhodobého pronájmu. Stále zkoušíme najít společnou řeč,“ líčí předseda představenstva Vyškova Martin Chalupecký. Zázemí moravského fotbalového klubu z Vyškova Každopádně Drnovice si trvají na svém, tedy že případná prvoligová účast Vyškova na jejich kolbišti nepřipadá v úvahu a stadion z devadesátých let si coby vlastník ponechají. Pro druhou nejvyšší soutěž by na příští sezonu byla potřeba modernizace, včetně nového osvětlení. Jenže náklady na opravu dvouapůltisícová vesnice sama nemůže ufinancovat, proto by akce vyžadovala výrazný podíl klubu. Výsledek jednání je tak nejistý, Chalupecký proto přiznává, že na jedinou kartu vsadit nemůže. „Jednali jsme ve Znojmě, kde by vše záleželo na mnoha faktorech od proveditelnosti úpravy stadionu na prvoligové parametry i vyřešení stávající situace kolem tamního mužského týmu. Případný přesun závisí na vyřešení řady zásadních proměnných,“ upřesnil manažer. Tamní třetiligové 1. SC Znojmo, tedy současný uživatel stadionu, do soutěže dost možná nenastoupí. Definitivně bude jasno 9. března, kdy jarní část MSFL startuje. „Podle našich informací se klubový majitel neozývá a v týmu se nic neděje. Navíc dluží městu peníze na energie za poslední dva roky provozu. Z pohledu radnice tedy čekáme, jak se situace vyvine,“ popisuje současný stav znojemský radní pro sport Jan Šťastník (nez.). Dodal, že stadion dokáže s minimálními opravami rychle splnit podmínky pro druhou ligu a město o zachování fotbalu stojí. Stadion fotbalového Znojma Nicméně Vyškov by ideálně potřeboval azyl s prvoligovými proporcemi, neboť chce na jaře bojovat o třetí barážovou účast v řadě a konečně v ní uspět. A to může být problém. Vytápění hřiště se ve Znojmě roky nepoužívá, stadion navíc nesplňuje požadavky na minimální kapacitu hlediště. Jeho rozšíření je v rámci historického centra města velmi obtížně řešitelné a podobně je na tom i vyžadovaný minimální počet parkovacích stání.