Olaf Kok z Vyškova (číslo 9) se raduje z gólu do sítě Olomouce B. (4. května 2025) | foto: MFK Vyškov

Z první ligy Příbram sestoupila před čtyřmi lety, tři následující sezony se motala v druhé lize, nakonec neudržela ani tu.

Návrat na scénu jí má od příští sezony zajistit Vyškov, jehož snahy opravit stadion v Drnovicích, případně najít jiný azyl někde blízko na Moravě, opakovaně narazily. Od příští sezony už drnovický stadion bez umělého osvětlení vyhovovat nebude.

A tak se aktuálně třetí klub Chance Národní ligy vydává do Příbrami. „Vyškov je dohodnutý s Příbramí, že nejméně příští sezonu odehraje u ní. S tím měl požádat i o profesionální licenci. V licenčním řízení měl doložit, že má domácí stadion vyřízen v Příbrami,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj, který je se situací obeznámený.

Na příbramský stadion Na Litavce by se měla od sezony 2025/26 vrátit profesionální fotbal, hrát by ho tam měl Vyškov.

Fotbalové řády takový přesun umožňují.

Existují tři možnosti. První je fúze klubů, což se však do 30. března, kdy je nejzazší termín žádosti, nestalo. Další je podstoupení práv k soutěži, ani k tomu do 30. dubna nedošlo.

A poslední možností je změna sídla, případně názvu klubu. K tomu je zapotřebí souhlas výkonného výboru fotbalové asociace (FAČR), což může být formalita.

Vyškov by do Příbrami přesunul své druholigové áčko čili akciovou společnost. Rezervní tým a mládež by jako zapsaný spolek mohly dál působit na Moravě.

Otázkou je, jak v subjektu bude fungovat rodina Starků, která je s příbramským fotbalem léta spjatá. Majitel klub je Jan Starka, jeho otec Jaroslav Starka má funkci prezidenta klubu. Redakce iDNES.cz se s majitelem příbramského klubu pokusila spojit, ale Jan Starka měl nejprve jednání a poté se už neozval.

Vyškov je čtyři kola před koncem druhé ligy třetí se čtyřbodovým náskokem na Žižkov. Pokud by na 3. příčce i skončil, postoupil by do baráže o první ligu. Informace iDNES.cz mluví o tom, že mužstvo je motivováno i prémiemi k tomu, aby se do nejvyšší soutěže pokusilo probít.

Pak by to znamenalo, že se v ní oklikou opět objeví i Příbram. Každopádně ve dvou duelech baráže by velkým favoritem byla pražská Dukla.

Pokud by Vyškov opravdu od příští sezony hrál profesionální soutěž v Příbrami, v jiné podobě by se tak opakovala historie z roku 2002, kdy v rámci zcela bezprecedentní transakce přestoupilo devět hráčů z tehdy ligových Drnovic do Příbrami.

Fotbal v tom hrál ale roli jen okrajovou. Tehdejší drnovický boss Jan Gottvald měl dluhy, jeho klub přes společnost Corimex ovládl Jaroslav Krejčíř, dohodl se s příbramským majitelem Jaroslavem Starkou a nejlepším hráčům Drnovic vyřídil přestup.

Někteří z nich v Drnovicích zůstali, vydrancované mužstvo ale ligu neudrželo, sestoupilo a kvůli finančním potížím „zahučelo“ až do MSFL.

V Příbram se první liga hrála poprvé od podzimu 1997. O rok dřív se tamní klub spojil s pražskou Duklou a pak ji do středních Čech přestěhoval. Bylo by pikantní, kdyby Vyškov udržel třetí příčku a pak v baráži vybojoval účast v první lize na úkor Dukly...