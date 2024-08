Nově česky, ale dál nečitelně. Vyškov změnil strategii a posílil o Dostálka

Ačkoliv byl nový asistent na lavičce už v poháru i minulém utkání druhé ligy, oficiální premiéra jej pikantně čeká proti „jeho“ Zbrojovce v pondělí od 17.30.

„Zatím to na mě nijak nedolehlo, možná až před zápasem si to víc uvědomím. Ono by na to ale dříve nebo později stejně došlo, když jsou týmy ve stejné lize. Snad dovedu vytěžit ještě něco ze zkušenosti ze Zbrojovky, abych uměl poradit, jak na ně,“ vyhlíží zápas proti soupeři, kterého před rokem a půl nuceně opustil.

V průběžně pátém týmu tabulky zatím piluje s hráči standardní situace, největší devizou Dostálka mají však být podle hlavního trenéra Kameníka hráčské zkušenosti. Někdejší reprezentant si totiž prošel nejen českou nejvyšší soutěží v dresech Zbrojovky či Slavie Praha, ale hrál také v ruské Kazani či v druhé lize v Německu.

„Dostal jsem nabídku od Vyškova i z důvodu, jak jsem pracoval ve Zbrojovce, něčeho jsem tam dosáhl a také mám za sebou hráčskou kariéru. Kouč si tedy přeje, abych se snažil prodat cenné zkušenosti, které třeba zatím kluci získat nemohli. Důraz na tréninkový proces má Honza Kameník také velmi podobný, jako mám já,“ notuje si s novým kolegou.

Teplický Jakub Hora (ve žlutém) a David Němeček z Vyškova bojují o míč v zápase MOL Cupu.

Že umí nabyté vědomosti předávat, potvrzuje rovněž aktuální kapitán Vyškova David Němeček, byť jej prý nový kouč na tréninku zprvu vyděsil. „Musím říct, že působí jako klidná povaha. Nicméně přišel a vypadal strašně přísně. Moc se nesměje. Většina z nás ho ale teď poznává a bude určitě přínosem. Jde obrovsky poznat, že je to bývalý výborný hráč. Má přesné poznatky, zahraniční zkušenosti, umí je prodat a to je pro nás velké plus,“ míní krajní obránce.

„Čecha můžete seřvat“

Vyškov před měsícem zahájil nový ročník tradičně, tedy masivní přestavbou kádru. Ale tentokrát přece jen jinak. Tým několik sezon stál převážně na ohrávání zahraničních talentů, nyní se však nejen pod Dostálkovýma rukama filozofie mění. V bílém dresu totiž naskakuje jen hrstka cizinců, často navíc v roli střídajících žolíků. V základní jedenáctce Vyškov letos neměl více než trojici jiné než české národnosti.

Ačkoliv ze startu mohl počet tuzemských hráčů souviset s pozdním příjezdem zahraničních posil, nastolený trend přetrvává. „Je cítit, že jsme zcela jiný tým. Máme více Čechů a díky tomu je komunikace na hřišti přirozeně lehčí. Můžete se navzájem slovně sjezdit, když se něco nepovede, a ten druhý to přijme. Cizinci jsou v tomto často odlišní,“ rozebírá specifika kabiny s výraznou zahraniční legií Němeček.

Že šatna Vyškova na jaře netáhla za jeden provaz, bylo podle něj zčásti právě kvůli přístupu cizích spoluhráčů. „Nerozumí tomu, že je kritizuje spoluhráč, a berou to oba obrovsky individualisticky. Češi se seřvou, ale kritiku si přeberou a přijmou ji. Když ale zařvete na cizince, tak jak jsou mentálně jinak nastavení, víc si to berou. A ke všemu dost osobně. Myslí si, že na ně Čech řve, protože jej třeba nemá rád. My to tak nemáme, nebereme to vůbec osobně. Prostě se dořveme, pokoušeme to každý po svém a na konci tréninku či zápasu si spolu plácneme,“ popisuje.

Dorazili „pokornější šroubci“

Převážně tuzemskou kabinu nyní doplňují podle Němečka ty správné typy, odlišující se od části předchozích zahraničních posil. „V tomto novém Vyškově se cítím možná o kousek lépe a věřím, že to víc sedí celému mančaftu. Zlepšujeme se po stránce týmovosti a zahraniční kluci, kteří dorazili, jsou maličko z jiného těsta – pokornější, dokážou zapadnout, nepůsobí jako takoví mistři. Jsou obrovsky poctiví, je to zkrátka něco jiného než loni. Makají jak šroubci. Jen nesmí hrát moc individuálně, byť oni to umí občas porušit, což je vlastně dobře. Akorát to nemůže být moc často,“ usmívá se Němeček.

Vyškovský útočník Patrik Schön se vyhýbá jihlavskému záložníkovi Babovi Labaranovi Khalidovi.

S novými tvářemi se dobře pracuje i Dostálkovi. „Nemám s cizinci problém i proto, že jsem si zahraničním angažmá sám prošel. V týmu se mísí různé národy, jazyky. Je v tom samozřejmě ještě důležitější komunikace a organizace, ale ve Vyškově s tím problém není. Proto se mi s nimi dělá dobře,“ hodnotí Dostálek.

Na srovnání Vyškova, jenž proti němu se Zbrojovkou tehdy vyrukoval, a toho současného si však netroufá. „Jsem tu krátce, tak si nedovoluji přímo srovnávat. Jako soupeř to byl hodně nečitelný tým a tím se myslím budeme snažit prezentovat i nyní. Abychom do každého zápasu přicházeli s něčím novým a zajímavým,“ přemítá trenér.