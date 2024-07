Fotbalový Vyškov po exodu, s domácí osou a obavami z konce

Jihomoravané opět v pauze dodávali hráče do elitní soutěže. Baník Ostrava sáhl po kreativním křídelníkovi Issovi Fombovi, do Liberce zamířili střední záložník Santiago Eneme i obránce Aziz Kayondo.

„Za poslední dva roky jsme dostali víc než deset borců do první ligy, což si žádný jiný druholigový klub říct nemůže. Vytvořili jsme si nějakou transferovou historii, o kluky je zájem. Jde o dobře odvedenou práci,“ chválí sportovní manažer Zbyněk Zbořil.

Z Vyškova do první ligy Léto 2024: Issa Fomba (Baník Ostrava), Santiago Eneme, Aziz Kayondo (oba Slovan Liberec), Dweh Sampson, Cheick Souaré (oba Viktoria Plzeň). Zima 2023: Idjessi Metsoko (Viktoria Plzeň), Bienvenue Kanakimana (Jablonec). Léto 2023: Alexis Alégue (Jablonec). Z hostování ve Vyškově odešli do ligy: Jan Stejskal (Pardubice), František Matys (Sigma Olomouc), Antonín Kinský (Slavia Praha)

Do elitní ukrajinské ligy navíc v nejbližší době zamíří další záložník Golden Mafwenta, jenž je v hledáčku Metalistu Charkov. Nyní tak podle slov trenéra přichází čas na tvorbu nové – nezvykle z velké části domácí – osy, kolem které se poskládají posily primárně ze Španělska z partnerského Leganés.

„Přišli Vedral, Zajíc nebo Štěrba. Očekávali jsme současně ze strany majitelů z Blue Crow hráče, kteří zkušenější linii doplní. A myslím si, že se to podařilo. Jsou tam ještě nějaká okénka v sestavě, ale stále máme možnost kádr doladit,“ hlásí Kameník.

Jména zatím neví, stejně jako to, zda projekt ve finále nepřipravuje pro jiné město. Podle předsedy představenstva klubu Martina Chalupeckého totiž odstartoval odpočet dní, kdy je nutné vyřešit další fungování.

„Máme teď k dispozici necelý rok. Nebudeme předstírat, že to je ideální. Je potřeba poděkovat všem obcím a sportovním klubům, které nám v tomto ohledu pomáhají. Dlouhodobá situace mě však vůbec netěší. Když jsme postoupili do druhé ligy, byla tu euforie a v takové pozici hodně věcí skousnete a jdete do toho s vizí, jak se vše vyřeší. Doteď se ale věci moc nehýbou,“ popsal současný stav s vírou, že jej zlepší chystaná schůzka s politickým vedením Vyškova i Drnovic, kde v azylu hrají.

Trenér Vyškova Jan Kameník během baráže s Karvinou.

„Jméno Vyškova vozíme do Španělska, hrajeme přátelská utkání s béčkem Realu Madrid a hrdě reprezentujeme město. Nemyslím si, že to děláme špatně, nicméně očekáváme větší vstřícnost i proaktivitu města. V tomto směru chceme být věcnější, aby se některé věci začaly dít. A když se tak nestane, upřímně nevím, jak tady pokračovat,“ povzdechl si Chalupecký.

„Musíme dostat k jednomu stolu společně všechny lidi, kteří to mohou ovlivnit. Jdeme do čtvrté sezony ve druhé lize a za tu dobu se nezměnilo vůbec nic. Něco se musí pohnout, jinak profesionální fotbal v tomto regionu ke 30. červnu 2025 končí,“ uzavřel Zbořil.