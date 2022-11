Fotbalisté Vyškova i Líšně válí, přezimují na barážových příčkách druhé ligy

Do nového ročníku vstupovaly s odlišnými ambicemi. Vyškov plní přání majitele Kingsleyho Pungonga, který před startem druhé ligy oznámil, že chce svůj tým posunout o úroveň výš, čímž vylekal kabinu i realizační tým.

„Nejprve jsme z toho byli vyplašení, ale postupně začaly body přibývat a my viděli, že to není jen snění, že to je dosažitelné,“ usmívá se obránce Pavol Ilko.

Pungongův cíl tak zafungoval jako výborná motivace bez přílišného tlaku. „Nemáme nůž na krku, že se musí za každou cenu postoupit. Je to přání, že když druhé lize chybí zásadní favorit a dominant, tak že se o to máme pokusit. Že jsme to začali takto krásně naplňovat, začali jsme dělat body a krom dvou proher za sebou jsme neměli žádné období bez bodů, beru jako něco navíc,“ upřesňuje kouč Jan Trousil.

Čelné příčky ovšem přinášejí kromě dobré startovní pozice do jara také starosti s udržením kádru, neboť například burundský křídelník Bienvenue Kanakimana svou devítigólovou kanonádou zaujal mnoho skautů. Trousil však situaci bere pragmaticky.

„Já říkám majiteli, ať jim nebrání v odchodu. Oni si žijí svůj sen, a když přesáhnou úroveň Vyškova, tak jsem ten první, kdo jim popřeje hodně štěstí, a budu se těšit z toho, že jsme dokázali vyprodukovat takového hráče. Na druhou stranu musím mít už připravenou jeho náhradu,“ komentuje kouč očekávanou ztrátu.

Z Blanska plánuje na Kanakimanův post vytáhnout Daniho Luala, jehož do týmu MSFL poslal rozehrát na hostování.

Spokojenost panuje i v Líšni, která již tradičně cílila na pohodlnou pozici mimo boje o záchranu. Také ve třetí sezoně mezi profesionály však svůj cíl po podzimu značně předčila.

„Možná někdo řekne, že je to z naší strany alibismus, ale my jsme na výsledek hrdí. Konkurujeme týmům, které trénují dvoufázově, zatímco my se sejdeme, až nás pustí z práce. A na pozitivním hodnocení nic nezmění ani poslední prohra s Varnsdorfem,“ oznamuje líšeňský kouč Milan Valachovič.

Ten se pyšní také nejpevnější obranou. „Někdy mi říkají, že nehrajeme líbivý fotbal. Nakonec ale stejně chtějí body,“ směje se kouč.