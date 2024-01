Místo africké pohádky má Vyškov americký sen. Cíle se nemění

Skepsi navzdory vstup do třetiligového Vyškova plácajícího se v půlce tabulky vyšel a podnikatel v něm objevil společnou řeč i rozumné vize, k nim přidal potřebnou podporu. Do mužstva pumpoval peníze a hlavně talenty ze svých akademií v centrální Africe a tým vyletěl raketově nahoru.

Pungongova úspěšná éra Kamerunský podnikatel Kingsley Pungong vstoupil do Vyškova v roce 2017. České jádro týmu obohatil o své talentované hráče ze střední Afriky a tento povedený mix se v roce 2021 probojoval do druhé ligy. Klub ve své druhé sezoně mezi profesionály vybojoval druhé místo. V baráži o nejvyšší soutěž jen o gól nestačil na Zlín. Klub za Pungongovy vlády dokázal prodat několik borců do elitní soutěže. Finančně nejpovedenější jsou přesuny Sampsona Dweha a Cheicka Souarého do Plzně.

Pungong se o něco později nebál veřejně vyhlásit, že z klubu z okresního města, který navíc hraje ve vesnickém azylu v sousedních Drnovicích, chce mít účastníka elitní soutěže, a chyběl jen kousíček, aby se jeho cíl v loňském barážovém boji proti Zlínu vyplnil. Mančaft nyní v zimní pauze vévodí druhé lize, případný postup se už však odehraje bez afrického byznysmena v roli vlastníka, neboť Vyškov nyní ovládnou jeho američtí partneři. Klub se tak po stabilizaci na samotné špičce druhé nejvyšší soutěže a získání si zaslouženého respektu mezi tuzemskou elitou – výkony i úspěšnými prodeji hráčů – vydává na neznámou cestu s novými lodivody.

Prim v rozhodování a následně i absolutní kontrolu drtivým podílem 99 procent akcií získá skupina Blue Crow z amerického Houstonu. Skupina podnikatelů a funkcionářů kolem bývalého generálního manažera baseballového týmu Houston Astros Jeffa Luhnowa si nejprve v roce 2021 pořídila mexický druholigový Cancún, poté španělské druholigové Leganés a nyní přidává také spolupracující klub Dubai Elite Falcon a právě Vyškov.

Z hlediska fungování by se prý nemělo měnit prakticky nic. Američané jsou součástí majitelské struktury Vyškova již od roku 2022 a dosud ovládali polovinu akcií, ačkoliv navenek Pungong i vedení vystupovali jako projekt kamerunského mecenáše. Nyní však Američané postupně získají většinový podíl a rozhodující slovo v dalším směřování ambiciózního projektu. To potvrzuje i předseda správní rady klubu Martin Chalupecký. „Pokračuje se po stejných kolejích. Soustředíme se na vhodné doplnění určitých postů, kde chceme být ještě silnější. Noví majitelé nám v tom výrazně pomáhají,“ uklidňuje nejvýše postavený český funkcionář Vyškova.

Posily dál také od Rainbow

Hlavou Blue Crow je houstonský investor Ben Guill, který má také zkušenosti s prostředím sportovního byznysu. Byl spolumajitelem Houston Dynamo v americké elitní fotbalové lize MLS a aktivní je také ve zmiňovaném baseballu, což jej spojilo s Luhnowem.

Právě baseballový funkcionář stál na počátku celé skupiny a byl také nejaktivnějším mužem, když Blue Crow v roce 2022 přebírala španělský druholigový klub, umisťující se tehdy ve středu tabulky. Aktuálně však Leganés, stejně jako Vyškov, vládne tabulce své soutěže a míří do elitní Primera División.

Momentka z utkání mezi Zbrojovkou Brno a Vyškovem.

„Zastupuji skupinu velmi seriózních lidí, kteří milují sport, a jediné, na čem nám záleží, je nastartovat Leganés k růstu. Nejsme jen Američané, ale i Mexičané, Salvadorci, Nikaragujci, Kanaďané či Indové. Pocházíme z celého světa, ale jsme jednotní. Jednotní v lásce ke sportu, k pomoci růst. A také k vyhrávání, samozřejmě,“ vzkazoval při převzetí fanouškům týmu z předměstí Madridu. Na podobné výroky k vyškovským příznivcům je zatím čas, převod podílu je teprve v úvodní fázi. Dosavadní majitel Pungong se chce více věnovat rozvoji agentské kariéry a výchově talentů, zatímco Američané mají větší zájem budovat klubové organizace. Přesun práv je tedy pro všechny logickým krokem. Navíc kamerunský podnikatel z Vyškova zcela nezmizí. „Spolupráce s jeho skupinou Rainbow samozřejmě pokračuje dál. Chceme stále přivádět mladé, nadějné hráče a snažit se přispět k jejich rozvoji pro velký fotbal,“ hlásí Chalupecký.

Příští rok najisto v azylu

Nicméně Blue Crow kromě španělského soustředění pro Vyškov potvrdila sílící vazby už dvěma hostováními z Leganés. Přichází obránce Aziz Kayondo a křídelník Issa Fomba. Kromě toho je na testování také další potenciální přírůstek do obrany, sedmadvacetiletý nizozemský stoper Bart Straalman, který se pyšní 45 starty v elitní nizozemské Eredivisie či 38 zápasy v druhé nejvyšší francouzské soutěži.

Trenér Vyškova Jan Kameník během zápasu se Zbrojovkou Brno.

Palčivou otázkou pro nové majitele je rozhodně stabilizace zázemí. Klub musí pro další sezonu už jistě hledat další azyl, neboť stávající stadion v Drnovicích nebude splňovat základní podmínky pro profesionální soutěže.

Spekulace o kompletní fúzi se Znojmem či jinými kluby však Chalupecký v tuto chvíli vyvrací. „Naším cílem je setrvání v Drnovicích. Pravdou však je, že příští rok – a to v případě postupu i ve variantě setrvání v druhé nejvyšší soutěži – musíme najít nový azyl, protože na našem stadionu bude nutné provést nějaké úpravy. Máme však snad dobře nakročeno k jejich rychlé realizaci. Naši fanoušci si to zaslouží, protože to, co kolem nás vzniká, je zcela jedinečné a my si toho moc vážíme,“ vzkazuje předseda.