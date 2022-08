Fotbalové impérium s vrcholem ve Vyškově. Do dvou let prvoligoví, velí africký majitel

Nyní se však Kamerunec velkými ambicemi netají a fanouškům představuje nejen svou tvář, ale také svou vizi. „Nebyl jsem tu dva a půl roku kvůli covidu, takže jsem moc rád, že se konečně osobně přesvědčuji o tom, že to naši trenéři a manažeři zvládají. Jsme sice malý tým, ale budeme chtít být velmi konkurenceschopní. Chci mít v horizontu dvou let Vyškov mezi českou elitou,“ nastavuje majitel jasný cíl.

Když před pěti lety do Vyškova přicházel, přebíral klub z dolní poloviny třetí ligy a leckdo se podivoval, co má příchod zahraničního byznysmena přinést.

„Do Vyškova mě přivedly kontakty, vždy je to o lidech. Můj dobrý kamarád je nyní ředitelem v Barnsley v třetí anglické soutěži a tady má rodinné vazby. Řekl mi, že se mu zdejší trh líbí, že pokud chci budovat další tým, ať to zkusím zde. Takto jsem se potkal s aktuálním předsedou správní rady fotbalového Vyškova Martinem Chalupeckým. Moc se mi klub a jeho filozofie líbily,“ vzpomíná na námluvy Pungong.

Jeho vstup přinesl finance a možnost využití hráčů z jeho africké líhně talentů. Zároveň ale nechtěl klub zahltit změnami a překopat jej, jen mu pomoct růst, což tým postupem do druhé ligy v roce 2021 předvedl.

„Všimněte si, že po vstupu naší skupiny do Vyškova se změnilo minimum lidí. Například obrovsky respektuji kouče Jana Trousila. Nebylo to o potřebě ihned vstoupit do nejlepšího možného klubu. Chtěl jsem zejména najít tým se správnými lidmi. To je totiž faktor, se kterým se dá jedině budovat klub,“ míní muž, který byl původně ředitelem mediální skupiny propagující africké soutěže, zastupující výrobce sportovního vybavení i tamní profesionální kluby. V roce 2009 poté založil kamerunský tým Bamenda, odkud začal budovat malé fotbalové impérium.

„Ty nejlepší kluky teprve přivezeme“

To je nyní rozprostřeno po celém světě. „Figurujeme v klubu ve Španělsku, máme také tým v Cancúnu v Mexiku, budujeme další v Dubaji, Keni, ale je nutné říct, že Vyškov má být naším vrcholným týmem,“ staví moravský klub na vrchol hierarchie své organizace.

Nejdražší hráč v regionu Svá slova o vytahování vysokých trumfů v podobě zahraničních hráčů Kingsley Pungong potvrdil i při prozatím poslední změně na soupisce Vyškova. Na hostování z druhé portugalské ligy klub získal Aliouneho N’doura. Ten se tak s hodnotou půl milionu eur podle fotbalového webu Transfermarkt stal nejdražším hráčem působícím na jižní Moravě. Situaci ale zřejmě změní hostování záložníka Filipa Součka ve Zbrojovce Brno. Ten N’dourovu hodnotu podle Transfermarktu převyšuje o tři sta tisíc eur.

Prozatím je Vyškov druhou největší značkou v jeho struktuře, to se má ale brzy změnit. „Aktuálně je Vyškov velikostně za španělským druholigovým Leganés. Dovolím si však odhadnout, že pokud se nám s Vyškovem podaří postoupit do nejvyšší české soutěže, stane se hlavním klubem,“ míní Pungong.

Jeho devízou jsou zejména méně známí afričtí hráči, které umí posouvat do světa velkého fotbalu, a Vyškov z toho profituje. Tým má registrovaných několik hráčů tmavé pleti a hned v prvním zápase letošního ročníku proti Chrudimi byli rozhodujícím faktorem. Dvě branky v prvních dvaceti minutách vsítil Burunďan Bienvenue Kanakimana, o třetí gól se postaral Adama Fofana z Pobřeží slonoviny.

Vyškov však nemá být africkým týmem v českých soutěžích. Desítky registrací z uplynulých let vysvětluje Pungong prakticky.

„Není to tak dramatické, jak by to mohlo vypadat. Aktuálně máme jen šest hráčů na hostování z klubů patřících do organizace. Důvod, proč bylo nutné nafukovat sestavy a mít zapsané hráče ve Vyškově, je jednoduchý. Proces získání víz pro hráče z Afriky je zdlouhavý a někdy komplikovaný. V některých případech jsme čekali i dva roky, takže pokud jsme chtěli zapsat hráče na soupisku tak, abychom stihli přestupová období, museli jsme začít jednat dlouho dopředu,“ vysvětluje.

Stav s několika málo elitními hráči jeho akademie by měl přetrvat. „Nechceme se stát přestupní stanicí vydělávající na rychlém prodeji. Budeme se snažit naše hráče primárně udržet a budovat svoje mužstvo. Pokud se snažíte o tohle průtokové přeprodávání, destabilizujete si mužstvo. V Evropě navíc platí jasná pravidla pro místa na soupisce. Chceme tak mít přibližně sedm hráčů, hrát může pět,“ plánuje majitel.

„Vybudujeme rezervu i stadion“

Afričanů bude ve Vyškově zřejmě ale o něco více, ti však nebudou členy hlavního mužstva. „K tomu budeme budovat rezervní mužstva, abychom mohli přivést více hráčů, protože kluci si musí zvyknout na české prostředí a kulturu. Takto je pak můžeme posunout mezi těch sedm vyvolených a jen ty opravdu nejlepší pak prodáme, pokud přerostou naše cíle,“ nastiňuje svoji strategii.

O hráče totiž nouzi nemá. Africký trh má velmi dobře zmapovaný. „Máme svá ‚očka‘ po celé Africe. Skautujeme hráče už několik let, máme síť pozorovatelů v třinácti zemích, čímž pokrýváme všechny velké trhy v Africe. A mohu říci, že jsme ještě nepřivezli ty nejlepší, které aktuálně vedeme. Věřím, že se fanoušci velmi brzo dočkají několika nových jmen a že to udělá v druhé české lize obrovský rozdíl, který nás dostane zase o patro výše,“ hlásí Pungong.

Účast mezi elitou má ale krom sportovní stránky také materiální podmínky, zejména v zázemí stadionu. Tým má svůj tréninkový stánek ve Vyškově, domácí utkání však pro nedostatečnou kapacitu a zázemí hraje v nedalekých Drnovicích.

Ani původně prvoligový kolos dnes ale nesplňuje nároky pro nejvyšší soutěž. I s tím však ve Vyškově počítají. „Investice? Dokud tým vyhrává a roste, s financováním nebude problém. Máme silné zázemí, skvělé partnery a investory, kteří jsou připraveni dát peníze tam, kde budou potřeba,“ ubezpečuje kamerunský podnikatel.

Ve své představě by rád nejen vylepšil oba stadiony, cílem jeho snažení je vybudovat ve spolupráci s městem kompletní tréninkové centrum. „Město Vyškov má v rozpočtu na investování asi 80 milionů a nemůžeme opomíjet další sporty či kulturu ve městě. Pokud se však má jednat o spolupráci, bylo by hloupé, kdyby město takový projekt nevyužilo a nějakou kačku nepřihodilo,“ přislíbil budoucí pomocnou ruku starosta Jurka.

Pro aktuální ročník zatím zůstane infrastruktura stejná, klub však i na poli provozních financí posílil. „Rozpočet jsme oproti minulé nováčkovské sezoně navýšili asi o pětinu, díky čemuž se nám podařilo udržet tým pohromadě a vhodně jej doplnit. Chceme se tak pohybovat v první polovině tabulky už v průběhu podzimní části. V zimní pauze si pak cíl budeme konkretizovat více,“ upřesňuje předseda správní rady Chalupecký.