Vyškovský kouč chválí posilu. Lual se uvedl pěti brankami za béčko

Stejně jako Kanakimana nastoupil i Lual do druhého poločasu sobotního zápasu proti Žižkovu, který Vyškov „doma“ v Drnovicích vyhrál 2:1, a za deset minut na hřišti stačil kouče Jana Trousila potěšit tak, že zítra v Prostějově už možná půjde do základu.

„Dostal na hrotu ‚čuchnout‘ a líbil se mi. Byl velmi dobrý s balonem,“ pochválil novice Trousil. Po složité aklimatizaci, kterou Lual prošel, je to pro něho cenné, protože při nabitém dubnovém programu ve druhé lize kouč uvítá každého hráče. „Dokud byla velká zima, byl z toho tenhle kluk špatný. Báli jsme se, že to není ani na divizi. Jak se ale oteplilo, víc a víc nabývá sebevědomí, víc s klukama začíná prožívat kabinu,“ řekl Trousil otevřeně.

Přiznal, že posile pomohl i start za béčko Vyškova v 1. A třídě, tedy až šesté nejvyšší soutěži. Pro zahraniční akvizici to není vyloženě typický postup, ale Lualovi prý svědčil. Před týdnem nasázel do sítě Veselí nad Moravou pět gólů, kanonádu stihl mezi 18. a 63. minutou. „Ačkoli je to 1. A třída, pomohlo mu to, posun je vidět,“ dodal Trousil.

Za béčko si šel včera zahrát i Kanakimana, který si prý dokonce o zápas navíc sám řekl. Po půlroční pauze nebyl v sobotu pro Vyškov tím žolíkem jako na podzim, kdy nasázel pět branek v devíti zápasech.

Potíže s vízy ho do Česka pustily zpět až minulý týden, a přestože šly zprávy, že na tréninku vypadá výborně, těžká bitva proti Žižkovu na něho byla ještě moc.

„Nemůžeme si myslet, že naskočí tak, jak hrál na podzim. Tak to nefunguje. Věci, které by tehdy vyřešil do gólu nebo velké šance, proti Žižkovu kazil,“ hodnotil Trousil. Vzhledem k tomu, že Kanakimana nastoupil za béčko, dá mu kouč zítra v Prostějově menší minutáž, než původně zamýšlel.