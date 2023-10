Troufalá vize se stala reálnou. Žádný výprodej, máme na postup, zní z Vyškova

„Tehdy jsme na sebe všichni hleděli, co to vlastně padlo za ambiciózní, až troufalé oznámení,“ přiznává sportovní manažer Zbyněk Zbořil. Jenže při pohledu na druholigovou tabulku se ukazuje, že Kingsley Pungong jakožto majitel skupiny Rainbow vlastnící vyškovský klub nemluvil jen tak do větru. Poté, co jeho celek v minulé sezoně hrál baráž o postup, nyní vede soutěž o čtyři body před pražskou Duklou. Naposledy v pátek zvládl ošemetný duel v Jihlavě 1:0.

„To, co tehdy zaznělo na tiskové konferenci, není jen přání. Pan majitel nás tím naočkoval a dostal nás na svou vlnu optimismu a ctižádosti. Narativ, že jsme galerijní síň pro vystavování afrických posil, tím padá,“ oznamuje Zbořil.

Kolem Vyškova krouží skauti jak z první ligy, tak ze zahraničních klubů. Z početné cizinecké kolonie budí zájem zejména technicky vybavený francouzský bek Cheick Souaré a vytáhlý ostrostřelec Idjessi Metsoko z Toga, klub však na žádnou žádost nereagoval.

„Máme nabídky, není jich málo a nejsou špatné. Ale pan majitel je s pokorou a ve vší slušnosti s díky odmítá. Nejdříve je postup, a až na druhém místě prodej hráčů,“ vyhlašuje manažer. Místo rychlého generování zisku se Vyškov před blížící se zimní pauzou spíš rozhlíží, kde posílit. Členové kádru, který se v minulosti často překotně měnil, změnu strategie vítají. „S tím, jak se nám na podzim daří, jsem čekal, že se nabídky posypou a pan majitel sice bude chtít některé hráče udržet, ale že také podstatná část odejde. Že se zkrátka objeví neodmítnutelné částky,“ podotýká kapitán Filip Štěpánek.

Obránce Vyškova Filip Štěpánek.

Ten si stejně jako jiní uvědomuje, že české soutěže berou hráči z Afriky spíš jako přestupnou stanici než vrchol svých kariér. Ovšem strženi současnou vítěznou jízdou a vyhlídkou postupu dokážou vyškovští hráči svou touhu po přestupu na čas upozadit. „S Cheickem jsem se o tom bavil v létě. Říkal, že nějaké nabídky měl a asi by i zkusil další posun, ale vedení se s ním dohodlo, že diskusi odsunou na zimu. Že v létě jej pouštět rozhodně nechce,“ přibližuje Štěpánek.

Vědí, kam sáhnout

Zbořil nezastírá, že úplně pohromadě zřejmě mužstvo přes zimu nezůstane. „Mám za to, že k nějakému odchodu dojde. Ale nebude to určitě žádný razantní exodus jako v minulosti,“ ujišťuje manažer.

Zdrženlivost může vést i k tomu, že hráč část své hodnoty na přestupovém trhu ztratí. Ve Vyškově takto zůstal burundský křídelník Bienvenue Kanakimana, který kvůli poklesu formy přišel o pověst mimořádného úkazu se zajímavou cenovkou. Stále si však drží solidní výkonnost na to, aby byl důležitým členem týmu usilujícího o postup.

A pokud už v zimě někdo odejde, ve Vyškově dobře vědí, kam sáhnout pro náhradu. „Náš aktuální úspěch jde obrovskou měrou za naším skautingem. Během léta se posunuli tři naši hráči do první ligy, což není v Česku a našich podmínkách rozhodně zvykem, takže jsme měli co dělat se zalátáním těchto příjemně vznikajících děr. Tady sehrálo roli jedno jméno, které s Vyškovem nikdo moc nespojuje, ale Alexandre Morfaw odvedl opět vynikající práci,“ chválí Zbořil jednoho z nejvýše postavených mužů ve struktuře skupiny Rainbow.

Vyškovští Afričané.

Morfaw, zastávající pozici ředitele světového skautingu v organizaci, vzešel z akademií zavedených francouzských klubů Nantes a Bordeaux. „Má vynikající oko a přehled. Dokázal náš kádr natolik dobře okysličit a doplnit, že jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. V našich podmínkách a s běžným druholigovým rozpočtem je hrozně těžké přivést rozdílové hráče, ale díky němu se nám to daří,“ vyzdvihuje Zbořil. Je možné, že se v budoucnu směr hráčů otočí a místo cizinců do Vyškova budou odcházet Češi do ciziny? „Druhá francouzská liga mi zní dobře, ale nejprve se pojďme bavit o první české,“ utíná tuto debatu Štěpánek s odkazem na aktuální prioritu klubu.