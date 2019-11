Do Prahy jedeme natěšení, hlásí bek Pardubic

A tak si Východočeši na sobotní utkání v 10.15 s Vyšehradem podruhé v řadě na venkovní špíl s sebou přivezou plný autobus příznivců, který se Pardubice do Prahy rozhodly na vlastní náklady vypravit. A kde se mohutná podpora má hodit víc, než na specifickém Strahově?

„Je zvláštní, že je tam všechno slyšet a navíc ještě s ozvěnou. Hřiště ale snad bude dobře připravené a naši fanoušci nám vytvoří domácí prostředí,“ doufá obránce Pardubic Jan Prosek v rozhovoru na klubovém webu.

I když bude proti Vyšehradu z kotle hostí řvát plus minus pár desítek věrných fandů Pardubic, na ostatních tribunách Prosek nijak zvlášť vysokou účast nečeká.

„Zápas je v televizi, nemá být dobré počasí, fanoušci na Strahov navíc nikdy moc nechodili... Obávám se, že návštěvu zvedne asi jenom moje rodina a kamarádi. A pochopitelně naši fanoušci, kteří se na zápas chystají,“ vypočítává.

Čtyřiadvacetiletý hráč bude mít v utkání o motivaci postaráno nejen kvůli rodině a kamarádům. V dresu Vyšehradu totiž působil v roce 2016, když zde byl na hostování ze Slavie Praha, jíž je odchovancem.

„V soutěžním utkání to proti Vyšehradu bude moje premiéra. Hrál jsem nějaké přáteláky, ale to se nedá moc srovnávat. Kádr Vyšehradu se ale dost obměnil, takže já tam znám jen pár kluků,“ uvažuje Prosek s tím, že největší pozor si budou Pardubice muset dát na záložníka Filipa Drobílka, jenž je hlavním tvůrcem soupeřových akcí. „A taky mají obranu se zkušenostmi s první ligou,“ dodává Prosek.

Jeho tým se však bude muset soustřeďovat hlavně sám na sebe. Dvě kola před koncem podzimu mu stále patří první příčka druhé ligy, o kterou by jistě nerad přišel.

„Je to těžké, ale nemusíme do zápasu jít pod nějakým přehnaným tlakem. Daří se nám, zvládli jsme derby s Chrudimí (4:0) a do Prahy jedeme natěšení,“ vyhlašuje Prosek. První část sezony pak Východočeši zakončí domácím soubojem s brněnskou Zbrojovkou (23. listopadu v 10.15). „Mně ten podzim utekl strašně rychle. Ani mi nepřijde, že je už odehráno tolik,“ diví se Prosek.