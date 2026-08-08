Vypípaný Oulehla: Z 3:0 na 3:3? Je to blbec, řeknou si lidi, když to neukočíruju

„Vést 3:0 a skončit to 3:3, to si lidi řeknou, že jste hodně velkej blbec, když to nedokážete ukočírovat. Beru to na sebe,“ byl naštvaný Oulehla. „Je to hodně na ho..., takový zápas nemůžete ztratit. Je tam nějaký problém a já nevím jaký, to mě ser... úplně nejvíc. Pardon,“ omlouval se.
Čím déle přemýšlel o šokujícím selhání svého týmu, tím víc se to v něm vařilo. „Dáte tomu tolik práce, ležíme v tom denně od šesti ráno do šesti večer. Pak to máme takto rozjeté a stane se taková věc, která je naprosto iracionální,“ těžce kousal, že Viagem nedotáhl skvěle rozehraný zápas k výhře.
Když se v první půli dvakrát trefil Idumbo a třetí zásah přidal Do Marcolino, fanoušci žádali bůra, jenže Arsenal po obrátce smázl ústecký náskok třemi góly během osmi minut!
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„Dovolím si říct, že první poločas byl z naší strany famózní, klidně to mohlo být 6:0. Ale jak to bývá, o přestávce se o tom bavíme, že zápas nemusí být hotový, že ve fotbale se dějí různé věci. A ty se také staly,“ krčil rameny Oulehla. Příčiny zkratu hledal těžce. „Když se podívám na běžecká data, jsou výrazně jiná v prvním a ve druhém poločase, propad je jednoznačný. A my musíme zjistit proč.“
Jen hlídat náskok se Viagemu nevyplatilo. „Najednou chyběla aktivita, nedostupujeme, neběháme, nechceme podstoupit souboj, nejsme aktivní. Soupeř změnil rozestavení, my jsme na to reagovali, dali jsme na plac čerstvé hráče, aby se strany posílily a ucpaly. Ale nezafungovalo nic, třikrát jsme inkasovali a je to ostuda,“ mrzelo kouče.
Ústí už za stavu 3:0 chtělo zápas jen dohrát, ale Arsenal to nevzdal. „Bez pracovitosti a nasazení, těchto základních věcí, se druhá liga hrát nedá. Když v tomto polevíte, máte problém. A nás to dneska vyfackovalo, bohužel.“
Aspoň to může být poučení pro příště. „To je vždy. Já nejsem typ trenéra, co svádí vinu na hráče. Po každém zápase přemýšlím, co jsem mohl udělat jinak, jak jsem mohl klukům pomoct víc. Třeba střídáním. Nemám odpověď, sám ty myšlenky teprve teď hledám. Ale je to víceméně moje chyba. A musíme s tím pracovat, aby se to neopakovalo.“
Viagem už je v jiné roli než loni, kdy byl nováčkem druhé ligy. Letos ohlásil útok na baráž, takže tlak na něj se bude zvyšovat. „K fotbalu to patří, já se snažím ovlivnit, co můžu. Když vám ve fabrice řeknou, že máte vyrobit dva tisíce kusů, tak to uděláte. My jako realizák tady odvedeme práci na sto procent, ale ty věci vůbec nemáte pod kontrolou. Je toho strašně moc, co se vám musí sejít. Ale tohle je naše chyba, ten druhý poločas, to byl šok. A vstřebat je to těžké,“ přiznal Oulehla.
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A to ještě možná bude muset brzy vstřebávat i odchod ofenzivní hvězdy Alana do Marcolina, o kterého je zájem v první lize. „Pořád se kolem něj něco děje, i když poslední dny to nebylo horké téma. Ale něco probíhá, uvidíme, jak to dopadne.“ I Viagem ale ještě bude nejspíš posilovat, kouč žádá tři nové hráče. „Desítku, útočníka a levého wingbeka. Něco pořád řešíme, ale nedaří se nám to dotáhnout,“ mrzí kouče.
Byť po hloupé ztrátě byla v Ústí ponurá nálada, celkově zažívá pořád výborný start do druholigové sezony, ze tří zápasů vytěžilo sedm bodů. „Vždy je to o výsledcích. Když přijdou, strašně vás to povzbudí, když se stane tohle, zašlape vás to do země. Teď je potřeba vyhodnotit si fakta, chovat se racionálně. Najít ten problém a jít dál,“ velí trenér.
Ne Csaplárova, Mathauserova past: Já věřil!
Pasti, pasti, pastičky! Když sklapne Csaplárova, bolí to, když ale Mathauserova, jde o senzaci na jedné straně a o ostudu na druhé. „Uděláme novinku, Mathauserovu past, otočku ze stavu 0:3!“ křenil se českolipský fotbalista Marek Červenka.
Český Arsenal si zahrál na londýnské Gunners na ústecké trávě, druholigový nováček třemi góly během osmi minut favorita šokoval a po remíze 3:3 si odvezl bod, který je spíš než zlatý snad i platinový. „Věřil jsem, že to takhle dopadne, protože tým je charakterově fantastický, což dnes všem ukázal,“ uklonil se své kabině Petr Mathauser, v 28 letech nejmladší kouč soutěže.
Už zlidovělou Csaplárovu past, která nadneseně varuje před zrádným vedením 2:0, posunul trenér hostů na úplně nový level. Vrátit se do zápasu ze stavu 0:3, to se rovná fotbalovému zázraku.
„O přestávce bylo v šatně hlasitěji než obvykle, i od hráčů mezi sebou, za což jsem rád. Moc jsem toho říkat nemusel, uvědomovali si sami, že to nebylo dobré,“ vrátil se Mathauser do chvíle, kdy jeho Arsenal tři branky ztrácel. První poločas totiž prospal a Idumbo s Marcolinem si otevřeli střelnici.
„Bohužel naše bránění bylo katastrofální, ke gólům jsme Ústí pomohli ze 60 procent,“ štvalo Červenku, který proti svému bývalému klubu už po pauze nenastoupil. „Cítil jsem se dobře, ale změnili jsme rozestavení. Ústí na můj vkus zbytečně zalezlo, dostalo se pod tlak a zlomilo ho, když se k nám míče odrážely.“
Viagem oněměl, víc než dva tisíce diváků nechápaly proměnu jako den a noc. A to ani hráči sami. „První poločas byl náš jednoznačně nejlepší v sezoně, ve druhém jsme hráli úplně jinak, což je zvláštní a těžko vysvětlitelné,“ divil se dvougólový král večera Franck Idumbo. „Je bolestivé takhle ztratit tři body.“
A povznášející pro Českou Lípu takhle jeden získat. „První půlka mi bude v hlavě vrtat delší dobu, ve druhé jsme dominovali, využili jsme defenzivnějšího mentálního nastavení Ústí. Hráči si chyby odpracovali,“ odpustil jim bývalý rozhlasový reportér Mathauser a soupeře chlácholil: „Když se Ústí budou vyhýbat blackouty jako s námi, bude vysoko.“
Takže pozor na pasti, pasti, pastičky!