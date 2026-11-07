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Vyměň ho! Holý čapl penaltu a umlčel křiklouny: Já taky neřvu na autobusáka

Petr Bílek
  7:28
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Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová liga. Ústecký brankář Tomáš Holý kryje pokutový kop. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....
Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...
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V anglickém svatostánku Wembley by ty hlasy zanikly, na ústeckém stadionu mu ale v uších duněly: Vyměň ho! Hrozný gólman! Chceme jiného! Teď fotbalový brankář Tomáš Holý křiklouny umlčel. Chytil penaltu Žižkovu, zachránil Viagemu bod a sobě přičetl pátou nulu. „Potřeboval jsem to jako prase drbání,“ odfoukl si po bezbrankové plichtě v páteční druholigové bitvě.

Ústecký tým zrovna není v nejlepší fazoně, posledních pět zápasů a sedm týdnů nevyhrál, vzdaluje se barážovým příčkám. Potřeboval vítěznou vzpruhu, ale Holý bral i remízu.

„Já se snažím vidět sklenici poloplnou. Doufám, že jsme zpomalili lavinu, která se na nás valí. Od výkonu se můžeme odrazit, byť jsou to minus dva body,“ povídal coby optimista. „Zpevnili jsme obranu, zastavili jsme šílený gólostroj z posledních čtyř zápasů. Kluci nějakým gólem odšpuntují pohodu a zase to pojede.“

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Holý, letní posila, měl důvěru dál, přestože ve čtyřech předešlých kolech inkasoval jedenáctkrát. Tedy v průměru skoro tři góly na zápas. A na tribuně už někteří diváci brblali.

„Tlak je na nás všechny a cítil jsem, že na Holase je taky zvýšený. Už minule na něj lidi z tribuny pořvávali, ať ho vyndám, že je špatný gólman. Jsem rád, že chytil penaltu, ukázal, že je muž na svém místě a pomohl nám,“ blahořečil ústeckého hrdinu trenér David Oulehla.

Kustodka? Definice srdcaře!

Tomáš Holý před 11 lety působil na Žižkově, který v pátek potkal jako soupeře. A před výkopem zašel za Janou Kratinovou, legendární kustodkou Viktorie. „Na ní se nedá zapomenout. Objali jsme se před zápasem, Janička je definice srdcaře. Kdybyste dostali slovník a našli si slovo srdcař, pod tím bude napsáno Jana Kratinová. To je Žižkov skrz naskrz!“

Považuje ho za jednoho z nejlepších, ne-li nejlepšího brankáře druhé ligy. Léta působil v Anglii a zachytal si i na ikonickém Wembley. V tuzemsku k němu ale prší i výčitky.

„Slyšel jsem, že jsem hrozný gólman, chceme jiného! Hlavu si z toho nedělám, v českém prostředí to zažívám, co jsem naskočil ve Vlašimi nebo na Žižkově. Z takových individuí si člověk nesmí nic dělat,“ snažil se gigant vysoký 206 cm zůstat nad věcí.

Nechápe, když někdo tepe do hráčů: „Hezčí je fandit než řezat do vlastních, asi to v české komunitě máme v sobě. Nerad bych se někoho dotknul, ale pochybuju, že to křičí někdo, kdo má odchytány desítky nebo stovky zápasů, léta stál v bráně a ví, o čem ta práce je. Já když jedu v MHD, panu řidiči se něco stane, taky na něj nekřičím, ať řídí pořádně – protože jsem v životě autobus neřídil, nebudu mu říkat, jak se to má dělat.“

fkviagemusti

Na severní frontě je klid! Díky Tomáši Holému je stále stav 0:0!


It’s quiet on the northern front! Thanks to Tomáš Holý, the score remains 0–0!

#viagemgirls #fotball #czech #fkviagem #usti

6. listopadu 2026 v 18:41, příspěvek archivován: 7. listopadu 2026 v 1:50
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Když prý v Anglii huláká osm tisíc lidí, jednotlivci se v davu ztratí. „Na zápasech venku tam taky pořvávají, ale ocení interakci, takže jsem se na ně otáčel. Osm tisíc lidí nevnímáte tolik, jako když křičí jeden člověk do ticha – je to přímočařejší, osobnější.“

A taky mrazivější.

V Ústí nad Labem o to víc, že kotel už druhý zápas chyběl. Nejspíš na protest kvůli tomu, že klub razí pojmenování fanoušků viagemáci, zatímco oni se titulují armové podle dřívějšího názvu. Lidí podle oficiálního zápisu dorazilo osm stovek.

„Je to obrovská škoda, Ústí vždycky fanoušky mělo. Nevím, co se stalo, kde je s kotlem problém. Mrzí mě to extrémně. Kdyby hlasatel hlásil 2 500 diváků, to by bylo fantastické. Fotbal dělají lidé na tribuně. Během covidu jsme si to vyzkoušeli, je hnus hrát v nulové komorní atmosféře, to je jako přátelák,“ vzpomněl si Holý na dobu plnou restrikcí. „S lidmi to je nebe a dudy. Na hřišti nás to brutálně nakopne. Třeba by nám pomohli ten jeden gól dotlačit euforií.“

Osiřelý fanoušek v kotli Ústí nad Labem při zápase se Žižkovem.

Euforii cítil i rodák z Rychnova nad Kněžnou, když Petru Marešovi vykryl penaltu. Skočil na správnou stranu a míč vyrazil.

„Péťu dlouhodobě znám. On není úplně technický, placírkový typ. Poprvé jsme se potkali snad v patnácti a už tehdy měl v levačce granát, nehrál jsem asi proti nikomu s tvrdší střelou,“ chválil Holý neúspěšného exekutora a smál se: „Jsem rád, že mi zůstala ruka na rameni. A taky, že on vystihl moji stranu. Když si vzal míč Péťa, věděl jsem, kam skočím.“

Marešovi jeho nezdar žižkovští spoluhráči nevyčítali. „Není to nic, na co by se vykašlal, to se prostě stane,“ neřešil to obránce Filip Novotný.

2x 206 cm. Ústí má asi nejvyšší brankářský tandem světa, po Holém přišel Srb

Jeden z nejvyšších profesionálních brankářů světa se ocitl v sedmém nebi. „Ten prvotní pocit je skvělý. Doufal jsem, že se k tomu přidá ještě trochu cukrování ve finální třetině hřiště, bohužel. Ale zaplaťpánbůh, že jsem mohl klukům pomoct jednou i já,“ ulevilo se čtyřiatřicetileté jedničce Viagemu v jinak neklidném období.

„Nejhorší smrt je z vyděšení, nejhorší by v naší situaci byla panika. Musíme zvládnout další zápasy, ať se držíme nahoře. Na tréninku jsme před zápasem pilovali zbytkovou defenzivu a proti Žižkovu to přineslo plný koš ovoce.“

Do toho sladkého kousl Holý, ale celkově je pro Ústí dál spíš kyselé.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Liberec B vs. NeratoviceFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Liberec B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
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  • 2.00
  • 3.58
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Ml. Boleslav B vs. Pardubice BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Ml. Boleslav B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 10:15
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Slavia C vs. Č. BudějoviceFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Slavia C vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
7. 11. 10:15
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Motorlet Praha vs. Admira PrahaFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Motorlet Praha vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
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  • 1.60
  • 3.79
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Loko Praha vs. Bohemians BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Loko Praha vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
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  • 1.90
  • 3.44
  • 2.85
Benešov vs. Dukla BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Benešov vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 10:15
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