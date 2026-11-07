Vyměň ho! Holý čapl penaltu a umlčel křiklouny: Já taky neřvu na autobusáka

Ústecký tým zrovna není v nejlepší fazoně, posledních pět zápasů a sedm týdnů nevyhrál, vzdaluje se barážovým příčkám. Potřeboval vítěznou vzpruhu, ale Holý bral i remízu.
„Já se snažím vidět sklenici poloplnou. Doufám, že jsme zpomalili lavinu, která se na nás valí. Od výkonu se můžeme odrazit, byť jsou to minus dva body,“ povídal coby optimista. „Zpevnili jsme obranu, zastavili jsme šílený gólostroj z posledních čtyř zápasů. Kluci nějakým gólem odšpuntují pohodu a zase to pojede.“
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Holý, letní posila, měl důvěru dál, přestože ve čtyřech předešlých kolech inkasoval jedenáctkrát. Tedy v průměru skoro tři góly na zápas. A na tribuně už někteří diváci brblali.
„Tlak je na nás všechny a cítil jsem, že na Holase je taky zvýšený. Už minule na něj lidi z tribuny pořvávali, ať ho vyndám, že je špatný gólman. Jsem rád, že chytil penaltu, ukázal, že je muž na svém místě a pomohl nám,“ blahořečil ústeckého hrdinu trenér David Oulehla.
Kustodka? Definice srdcaře!
Tomáš Holý před 11 lety působil na Žižkově, který v pátek potkal jako soupeře. A před výkopem zašel za Janou Kratinovou, legendární kustodkou Viktorie. „Na ní se nedá zapomenout. Objali jsme se před zápasem, Janička je definice srdcaře. Kdybyste dostali slovník a našli si slovo srdcař, pod tím bude napsáno Jana Kratinová. To je Žižkov skrz naskrz!“
Považuje ho za jednoho z nejlepších, ne-li nejlepšího brankáře druhé ligy. Léta působil v Anglii a zachytal si i na ikonickém Wembley. V tuzemsku k němu ale prší i výčitky.
„Slyšel jsem, že jsem hrozný gólman, chceme jiného! Hlavu si z toho nedělám, v českém prostředí to zažívám, co jsem naskočil ve Vlašimi nebo na Žižkově. Z takových individuí si člověk nesmí nic dělat,“ snažil se gigant vysoký 206 cm zůstat nad věcí.
Nechápe, když někdo tepe do hráčů: „Hezčí je fandit než řezat do vlastních, asi to v české komunitě máme v sobě. Nerad bych se někoho dotknul, ale pochybuju, že to křičí někdo, kdo má odchytány desítky nebo stovky zápasů, léta stál v bráně a ví, o čem ta práce je. Já když jedu v MHD, panu řidiči se něco stane, taky na něj nekřičím, ať řídí pořádně – protože jsem v životě autobus neřídil, nebudu mu říkat, jak se to má dělat.“
Když prý v Anglii huláká osm tisíc lidí, jednotlivci se v davu ztratí. „Na zápasech venku tam taky pořvávají, ale ocení interakci, takže jsem se na ně otáčel. Osm tisíc lidí nevnímáte tolik, jako když křičí jeden člověk do ticha – je to přímočařejší, osobnější.“
A taky mrazivější.
V Ústí nad Labem o to víc, že kotel už druhý zápas chyběl. Nejspíš na protest kvůli tomu, že klub razí pojmenování fanoušků viagemáci, zatímco oni se titulují armové podle dřívějšího názvu. Lidí podle oficiálního zápisu dorazilo osm stovek.
„Je to obrovská škoda, Ústí vždycky fanoušky mělo. Nevím, co se stalo, kde je s kotlem problém. Mrzí mě to extrémně. Kdyby hlasatel hlásil 2 500 diváků, to by bylo fantastické. Fotbal dělají lidé na tribuně. Během covidu jsme si to vyzkoušeli, je hnus hrát v nulové komorní atmosféře, to je jako přátelák,“ vzpomněl si Holý na dobu plnou restrikcí. „S lidmi to je nebe a dudy. Na hřišti nás to brutálně nakopne. Třeba by nám pomohli ten jeden gól dotlačit euforií.“
Euforii cítil i rodák z Rychnova nad Kněžnou, když Petru Marešovi vykryl penaltu. Skočil na správnou stranu a míč vyrazil.
„Péťu dlouhodobě znám. On není úplně technický, placírkový typ. Poprvé jsme se potkali snad v patnácti a už tehdy měl v levačce granát, nehrál jsem asi proti nikomu s tvrdší střelou,“ chválil Holý neúspěšného exekutora a smál se: „Jsem rád, že mi zůstala ruka na rameni. A taky, že on vystihl moji stranu. Když si vzal míč Péťa, věděl jsem, kam skočím.“
Marešovi jeho nezdar žižkovští spoluhráči nevyčítali. „Není to nic, na co by se vykašlal, to se prostě stane,“ neřešil to obránce Filip Novotný.
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Jeden z nejvyšších profesionálních brankářů světa se ocitl v sedmém nebi. „Ten prvotní pocit je skvělý. Doufal jsem, že se k tomu přidá ještě trochu cukrování ve finální třetině hřiště, bohužel. Ale zaplaťpánbůh, že jsem mohl klukům pomoct jednou i já,“ ulevilo se čtyřiatřicetileté jedničce Viagemu v jinak neklidném období.
„Nejhorší smrt je z vyděšení, nejhorší by v naší situaci byla panika. Musíme zvládnout další zápasy, ať se držíme nahoře. Na tréninku jsme před zápasem pilovali zbytkovou defenzivu a proti Žižkovu to přineslo plný koš ovoce.“
Do toho sladkého kousl Holý, ale celkově je pro Ústí dál spíš kyselé.