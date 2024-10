Vukadinovič se usadil ve Zlíně. Mám to tady rád, říká srbská opora

Že po pádu zůstane, ale nebylo zdaleka jisté. Stejně jako řada jeho spoluhráčů měl smlouvu jen pro první ligu. Na rozdíl od Fantiše nebo Janetzkého ji ale obnovil.

„Chtěl jsem vědět, jakým směrem klub půjde. Řeklo se jasně, že se chce hned vrátit do první ligy. Kluci, kteří tady zůstali, mi to jen potvrdili. Bavil jsem se i se Zdeňkem Grygerou (generální manažer). I když jsem měl nějaké možnosti, nebylo co řešit. Mám to tady rád, klub, lidi,“ přiznává, že mu kraj přirostl k srdci.

S moravskou partnerkou se v Baťově městě usadili. Od roku 2010, kdy jako dvacetiletý přestoupil do Sezimova Ústí, prošel v Česku osmi kluby, suverénně nejvíce zápasů odehrál za Zlín, 154 prvoligových startů ho v klubovém pořadí řadí na šesté místo. Mezi střelci je s 19 trefami třetí za dvojicí Poznar–Nehoda, už teď se zapsal do klubové historie jako hráč s nejvíce prvoligovými asistencemi (21).

Produktivní je i o patro níže, v týmu lídra dokonce nejvíce. Na průběžném vedení Zlína v soutěži se podílel šesti góly a čtyřmi asistencemi, je spolehlivým vykonavatelem penalt. „Cítím se dobře, mám důvěru trenéra, jsem rád, že mi to padá,“ povídal po úterním domácím zápase s Jihlavou, ve kterém se prosadil ze hry, klasicky po úniku na pravém křídle.

Zlínský Vukadin Vukadinovič (vlevo) útočí v zápase s Jihlavou.

Radost z šestého podzimního gólu mu ale kalil výsledek. Po rekordní sérii jedenácti vítězství, která tým vynesla do čela Chance národní ligy, remizoval 1:1.

„Jednou to přijít muselo. Bohužel se to stalo v domácím zápase. Ale jedeme dál. Pořád máme slušný náskok,“ zmiňuje Vukadinovič šestibodový polštář před druhou Chrudimí. Třetí Vyškov je zpátky už o třináct bodů, s oběma nejbližšími pronásledovateli se přitom Zlín střetne v příštích dvou kolech, která rozhodnou, v jakém rozpoložení stráví mužstvo dlouhou čtyřměsíční přestávku v soutěži.

„Možná je dobře, že jsme ztratili body s týmem ze spodku tabulky. Abychom si nemysleli, že to půjde samo. Pokud něco podceníme, bylo by to špatně. Věřím, že už v sobotu to napravíme a vrátíme se na vítěznou vlnu,“ vyhlíží Vukadinovič dopolední zástavku v Drnovicích, kde Zlín loni v baráži o jeden rok oddálil sestup z první ligy.

I na jeho ofenzivní schopnosti bude trenér Červenka v závěru podzimní části spoléhat. O to více, že kvůli zranění vypadl rovněž šestigólový Tkáč.