Dovolenou po minulé sezoně strávil fotbalový útočník Vukadin Vukadinovič s telefonem v ruce, aby pořád dokola odpovídal na to, proč po postupu do první ligy se Zlínem odchází už rok před vypršením smlouvy jinam.

Když se pak srbský veterán upsal ambicióznímu Artisu Brno znovu k hraní druhé nejvyšší soutěže, dočetl se, co měl údajně sám říct jako důvod zlínského loučení – že si na fotbal mezi elitou již nevěřil.

„Trochu to zamrzí, protože ligu jsem v Česku kopal deset roků a chtěl jsem ji hrát zase. Věřil jsem si a věřím si na ni pořád,“ hlásí čtyřiatřicetiletý útočník.

Jestli je to tak, proč jste zkrátka nezůstal ve Zlíně, kde jste mezi fanoušky ikonou?

Splnil jsem tam vše, co jsem si na sebe naložil, pomohl jsem klubu zpět do ligy a chtěl jsem nějakou změnu. Vycítil jsem, že by mě trenér možná už tolik nestavěl, a já chci za každou cenu hrát co nejvíc. Tím považuji věc za uzavřenou a těším se na novou výzvu v Artisu. Ukázal mi konkrétní vizi, projekt. Uvažoval jsem nad tím, že po postupu se Zlínem by bylo fajn jít mezi elitu tentokrát s Brnem.

Podepsal jste smlouvu na tři roky. Stihnete to?

Doufám, že jo, proto jsem do toho šel. Probíhá tu obměna kádru, představili mi nějaká jména, která mají ještě přijít, a kdyby z nich vyšla polovina, měli bychom velmi zajímavý mančaft. Tříletá smlouva byla obrovským signálem, že to Artis myslí vážně.

Vukadinovič v Česku 23 gólů nastřílel za jedenáct sezon v české lize, hrál ji za sedm mužstev včetně Sparty a Slavie. 9 branek dal v minulé „postupové“ sezoně Zlína ve druhé lize.

Jak se z druhé ligy postupuje do první?

Těžko! (usměje se) Je to obtížná cesta. Je náročné opakovat týden co týden výkony, s nimiž se vyhrávají zápasy, je těžké pořád muset obhajovat přední pozici. Ve Zlíně se zápasy lámaly o gól, nikoho jsme neválcovali. Je to důrazná, rychlá soutěž, plná mladých kluků, jsou v ní ligová béčka a to ani nemluvím o Zbrojovce. Ta do toho šlape taky fest.

Můžete v Artisu zopakovat zlínský mustr?

Jsme v jiném mužstvu, s jinými trenéry... tady hrajeme po zemi, ťukes, baví mě to, jsem hodně na balonu. Ve Zlíně jsme to řešili ze zavřené obrany na protiútoky, i to mně vyhovovalo. Takže uvidíme. Chtělo by to najít balanc mezi oběma styly, mezi fotbalem po zemi a brejkovým stylem. Trenér (Jiří Chytrý) si s tím určitě poradí.

Osobně bych si tipnul, že do brejků budete chodit při vaší pověstné rychlosti ze všeho nejraději.

To mi sedí hodně, to je pravda. Když ale kolem sebe v Artisu vidím, že jsou tady kluci, kteří se balonu nebojí, tak oceňuji, že jsme na něm prakticky pořád. My hrou s míčem i odpočíváme.

Chtěla vás v létě i Zbrojovka, posilující ještě víc než Artis na boj o postup?

Jenom mi říkal jeden agent, že by možná byl zájem, a chtěl vědět, jak bych se na to tvářil. Bylo to ale tak, že jednání s Artisem byla rychlá, po mém návratu z dovolené jsme si k tomu sedli a za pět minut jsme byli domluvení.

Fotbalisté Artisu Brno (v modrém) při svém prvním zápase pod novým názvem v letní přípravě proti Petržalce. Hrálo se na hřišti v Lanžhotě, u míče Vukadin Vukadinovič. (21. června 2025)

Čekáte, že bude Zbrojovka nejsilnější soupeř na špici druhé ligy?

Hodně posilují, mají výborného kouče, o to bude naše brněnské derby zajímavější. Takové zápasy mám rád, zažil jsem je v Praze jako hráč obou S nebo se Zlínem proti Slovácku. Rád hraju před plným stadionem duely, v nichž o něco jde. Zbrojovka je favorit, což pro nás může přinést tu výhodu, že budeme pracovat stranou. Jako v té minulé. Zbrojovka oznámila, že chce jet na postup, a my jsme ve Zlíně poctivě pracovali. Když to dopadne letos stejně, zlobit se nebudu. (úsměv)

Je zdravé, aby oba takoví rivalové hráli o stejný cíl na jednom stadionu a střídali se v jedné společné šatně?

Rozumím otázce, ale to musí řešit vedení obou klubů – jak naše, tak zbrojovácké. Za nás hráče zůstane rivalita na hřišti, tam se budeme rvát o každý balon.

Prohra s Rapidem Herní soustředění v Rakousku otevřel Artis v sobotu těsnou prohrou s Rapidem Vídeň. Jedinou branku utkání dal na konci prvního poločasu Louis Schaub. Rapid nastoupil s šesti pamětníky čtvrtfinále Konferenční ligy z minulé sezony v sestavě. Úterní přípravný duel s Mnichovem 1860 byl kvůli špatnému počasí zrušen.

Zmínil jste fanoušky, jak jsou pro vás důležití, a ty Artis stěhováním do Králova Pole naštval. Oproti minulosti v Líšni jich určitě nepřibývá, spíš naopak.

Královo Pole neberou za svůj stadion, to víme. Pokud to tak setrvá, tak mě to bude mrzet, ale vždycky je tu možnost, že je dobrými výkony získáme na svoji stranu. Když jim ukážeme, že to s fotbalem v Artisu myslíme vážně, doufám, že si k nám cestu najdou.

Mimochodem jak vám jde přes ústa nový název Artis? Říkáte si tak i mezi sebou, nebo jste pořád Líšeň?

Já s tím nemám problém, přestoupil jsem do Artisu, hraji za Artis. To možná by byla otázka na kluky, kteří hráli dlouho za Líšeň. Tu jsem já jako hráč tohoto mužstva nezažil.

Lze říct, že fanoušky v Brně v podání Zbrojovky a Artisu čekají přímo hvězdné války?

Hlavně doufám, že to všechno bude fér a zůstane na trávníku. Někdy jsem až překvapený, kolem jakých jmen brněnské kluby krouží, i Zbrojovka byla schopná přivést kvalitní borce z první ligy.

Přeplácí Artis a Zbrojovka hráče, aby je získaly?

Pokud budu mluvit za sebe, rozhodl jsem se pro Artis, protože mi imponovala jeho vize a dal mi tříletou smlouvu. Nejraději bych, aby se postup povedl hned, ale ve fotbale nejde plánovat, může to trvat.

Peníze ale, aspoň podle manažerů z různých koutů českého fotbalu, nad Brnem létají ve velkém.

Jsou tu dva velice movití majitelé, mají velké ambice a jdou si za nimi. I v první lize je hodně nových silných majitelů. A je pak logické, že se to propíše i do té druhé. Když to řeknu na rovinu, tak jsem rád, že peníze ve fotbale jsou, jde s nimi nahoru jeho kvalita.

Mluvil jste s Igorem Faitem, majitelem Artisu? Když chtěl v zimě Romana Potočného ze Zbrojovky, prý pro něho letěl na soustředění do Turecka.

Osobně jsem s ním mluvil krátce a formálně, víc jsem v kontaktu s koučem a sportovním úsekem. Dojem na mě udělala jeho galerie, kde se točilo mé uvítací video, a zjistil jsem, že pan Fait je fajn chlap.

Taky vám napumpoval konkurenci do kádru, v útoku vás doplnil Quadri Adediran, zůstal Arťom Besedin. Co takové společnosti říkáte?

Je potřeba mít kvalitní tým. Čím bude konkurence větší, tím rychleji se budeme všichni posunovat kupředu. Všichni víme, že na hřiště do základní sestavy může jen deset kluků do pole a gólman, a podle toho bude boj o místo vypadat.

Fotbalistům Mladé Boleslavi začala zimní příprava kondičními testy na FTVS. Na pásu dře Vukadin Vukadinovič. (2014)

Jak se takový boj podstupuje zrovna vám, s přibývajícími roky a bez jedné ledviny, kterou po úraze při fotbalu nemáte od mládí?

Tehdy mě doktor vylekal, že na profesionální fotbal už to moc nevidí, ale není tomu tak. Výsledky běžeckých testů mívám jedny z nejlepších. Určitě stačím klukům, kteří mají obě ledviny. (úsměv)

Musíte se víc hlídat?

Nemůžu pít tvrdý alkohol, což mi nevadí. Pivo mám doporučené, podporuje močení, ledvina se pročišťuje. Hlídám si pitný režim, to je alfa a omega, díky tomu nejsem unavený, postavu mám celý život štíhlou, pořád mám svých 74 kilo.

A díky tomu i již zmíněnou rychlost?

Rodiče mi předali dobré geny, za to jim sluší velký dík. Nechci dumat nad tím, kde bych byl, kdyby se mi to s ledvinou nestalo. Tehdy jsem přicházel do Česka jako plno ostatních hráčů na dva až tři roky, viděl jsem se v Německu nebo v jiné silnější zemi. Bohužel mě potkalo zranění, dva a půl roku jsem se ze ztráty ledviny dostával, ale podařilo se mi to. Ukázal jsem, že to jde.