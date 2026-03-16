Dohrávka 19. kola Chance Národní Ligy nabrala spád už v první půli. Za úder loktem viděl zkušený záložník Radim Breite v nastavení prvního poločasu druhou žlutou kartu a hostující Artis šel do deseti.
Artis byl přitom před téměř devíti tisícovkami diváků zpočátku výrazně nebezpečnější, dvě solidní šance ale v první půli neproměnil.
Zbrojovce se v přesilovce zpočátku příliš nedařilo. Neproměnila několik závarů, vypálila i do brankové konstrukce a v 78. minutě mohla dokonce prohrávat. Domácí Kaká chyboval v defenzivě a na brankáře Hrdinu postupoval sám střídající Vukadinovič, zakončení ale uspěchal a slabou přízemní střelou jen trefil gólmana Zbrojovky.
Za dvě minuty se na druhé straně uvolnil ve vápně Vorlický a křížnou střelou na zadní tyč otevřel skóre. Pojistku přidal o pět minut později hlavičkou na přední tyči po centru z pravé strany další střídající hráč Gjorgievski.
Zbrojovka si v druhé lize připsala šestou výhru po sobě, ve třech jarních kolech ještě neinkasovala. Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz soutěže. Celky na druhém a třetím místě bude čekat baráž se 14. a 15. týmem první ligy. Artis nevyužil zaváhání třetí Opavy a o skóre zůstal na čtvrté příčce. Na jaře ze čtyř zápasů jen jednou zvítězil.
Zbrojovku čeká už v pátek utkání na půdě čtrnáctého Prostějova, Artis v sobotu doma přivítá deváté Ústí.
80. Vorlický
85. Gjorgievski
Hrdina – Juroška, Klíma (C), Vedral (77. Gjorgievski), Kaká, Granečný (90+3. Břečka) – Texl, Rymarenko (46. Vorlický), Langer (57. Janetzký) – Vachoušek, Velich (77. Cicilia).
Borek – Jeřábek (C) (84. Švancara), Plechatý, Čoudek – Harazim, Pospíšil, Breite, Fulnek – Adediran (84. Besedin), Navrátil (69. Fomba) – Al-Mušajfrí (69. Vukadinović).
Andrew – Čavoš, Mareš, Kanakimana, Selnar, Markovic.
Kašík – Al-Brakí, Kosek, Štěrba, Samek, Sedlák, D. Toula.
39. Kaká, 61. Janetzký, 62. Klíma
14. Breite, 34. Plechatý, 75. Jeřábek, 83. Fomba, 90+3. Besedin
45+1. Breite
Rozhodčí: Pechanec – Pečenka, Malimánek