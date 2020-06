Věřím, že jsme fandy namlsali a dorazí, říká chrudimský bek Řezníček

„Máme nyní široký a kvalitní kádr, takže budu doufat ve tři body,“ prohlásil 26letý Řezníček před odvetou.



Ten stejně jako jeho spoluhráči pochopitelně kvituje, že od pondělka zase stoupl počet lidí, kteří mohou na zápas dorazit - na 2 500 v oddělených sektorech po 500. V Chrudimi jsou však schopni vymezit jen dva, hlavní tribunu a sektor pro hosty, tedy maximálně pro tisíc.

„Bez fanoušků to bylo spíš jako přáteláky. Věřím, že jsme je posledními výkony namlsali a budou nás chodit podpořit,“ přál si Řezníček.

Úplně poslední víkendové kolo ve Vlašimi se Chrudimi sice nepovedlo (nechala si otočit dobře rozehraný zápas na finálních 2:1 pro Středočechy), ovšem předtím třikrát zvítězila a jednou remizovala. Díky tomu má sedm kol před koncem na kontě už 31 bodů a na osmé příčce ji vůbec nemusejí stresovat nějaké existenční boje jako loni, ale v tabulce se může směle dívat směrem vzhůru. Sedmé Ústí nad Labem má na Řezníčkovo mužstvo náskok jen bod a ještě před týdnem na tom Chrudim byla lépe.

Nevěšíme hlavy, říká po zakopnutí ve Vlašimi kouč Chrudimi

„Naším cílem byla hlavně záchrana a na tu jsme se předtím nejvíc soustředili,“ konstatoval Řezníček. „Nyní bychom se chtěli udržet v první osmičce, to by pro nás byl krásný výsledek,“ pokračoval bek.



Platilo by to tím spíš, že členové chrudimského týmu, ač v profesionální soutěži, rozhodně profíky nejsou - vedle fotbalu mají klasická zaměstnání. „Za sebe musím říct, že je to náročné, zvlášť v týdnu před zápasem a po něm,“ poznamenal Řezníček. „Ale zvládat se to dá, tím spíš, když se nám teď po pauze dařilo,“ dodal.