Ze sponzora manažerem. Milko věří v záchranu Táborska

„Seděl jsem na večeři s představiteli klubu a rozebírali jsme situaci, která byla. A dostal jsem nabídku, abych jim pomohl tím, že se budu starat o A-tým,“ říká v civilním zaměstnání ředitel společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, která se zabývá stáčením minerálních vod.

Čtyři kola před koncem podzimní části naskočil do funkce sportovního manažera. „Stihli jsme udělat ve čtyřech zápasech šest bodů a, bohužel, poslední duel s Varnsdorfem dopadl tak, jak dopadl. Porážkou,“ líčí muž, který podle svých slov aktuálně dělí čas mezi firmu a fotbal. Pustil se totiž do práce, která se jinde dělá na plný úvazek.

„Po podzimní části jsme si moje působení vyhodnotili a rozhodli se, že budu pokračovat a pokusíme se Táborsko ve druhé lize zachránit,“ dodává Milko.

Změny v kádru Táborska Příchody - Jakub Šiman, Lukáš Němeček, Vojtěch Gebert, Jiří Valenta, Patrik Dressler, Martins Mpondo TouTou, Stefano Alves de Almeida.

První úkol zněl: Najít nového trenéra. Nakonec vsadil na Petra Mikolandu. A pak se začalo pracovat na tvorbě silnějšího kádru.

„Došli jsme k závěru, že musíme posílit. A hlavně musíme mít i silnější lavičku, protože bývalý trenér Kamil Tobiáš kolikrát neměl kam sáhnout, když potřeboval něco změnit,“ dodává Milko s tím, že to nebylo nic jednoduchého.

„Ono je něco jiného, když hledáte hráče do první a druhé ligy a zvlášť, když v té druhé hrajete o záchranu,“ vysvětluje muž, který říká, že nešel do neznámého prostředí. Jako sponzor prvoligových Teplic už se ve fotbalových kruzích pár let pohybuje.

Táborské otazníky Na podzim měl tým problém s brzkým inkasováním gólů. Podaří se to na jaře vylepšit?

Gólman Michal Toma byl stálicí mezi třemi tyčemi, ale přesto v posledních duelech s jeho výkony nebylo vedení klubu spokojené. Jak si povedou jeho nástupci Jakub Šiman, Lukáš Němeček a Adam Zadražil?

Problém měli táborští hráči se střílením gólů. Jen v pěti případech dali víc než jeden a jen jednou víc než dva. Povede se jim v tomhle ohledu lépe?

Adaptují se cizinci? Nově jsou v týmu na přestup Francouz TouTou a Brazilec Almeida.

Kouč Petr Mikolanda přinesl do kabiny Táborska hodně pozitivní náladu, kterou dává najevo i při mediálních vystoupeních. Vydrží mu až do května?

Nejtěžší jednání vedl při odchodu brankáře Michala Tomy. „Musel jsem k tomu přistupovat hodně citlivě, protože je mi jasné, že Michal tady něco odvedl. Zároveň jsme chtěli, aby odešel s tím vědomím, že se sem může vrátit a zabojovat v létě o místo,“ dodává Milko.

Naopak největší radost má z příchodu Adriána Čermáka. „Ale všeobecně jsem přesvědčen, že všechny naše zimní příchody hráčů byly povedené a promítnou se v dobrých výsledcích,“ říká. Hodně si cení aktuálně nastavené spolupráce s Českými Budějovicemi, odkud přišel vedle Čermáka i Vojtěch Gebert. A také s Teplicemi. „Z jejich juniorky, která loni vyhrála juniorskou ligu, máme několik hráčů,“ přidává Milko.

„Chci, aby se tady vytvořila rodina, dobrá parta a pořádně se pracovalo. S tím přijde i radost a snad záchrana klubu ve druhé lize,“ říká.

Už v pondělí na hřišti Vítkovic uvidí, jestli byly zimní změny k lepšímu. Právě na tamním stadionu totiž Táborsko v 17 hodin odstartuje své jarní tažení za záchranou. Aktuálně je předposlední.