Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena

  9:36
Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno je podnikatel Vojtěch Kačena. Druholigový klub v úterý na svém webu oznámil, že zakladatel technologické skupiny Second Foundation se stal na začátku srpna většinovým vlastníkem. Majitel se změnil po necelém roce, od loňského září patřilo 90 procent společnosti OneCap, které zůstal v klubu pětinový podíl a jejíž zástupce Jan Mynář bude nadále generálním manažerem a předsedou představenstva.
Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici ředitel klubu Jan Mynář. (červenec 2025) | foto: Petr Nečas

Brankář Zbrojovky Brno Adam Hrdina.
Slovenský záložník Peter Štepanovský jako kapitán Zbrojovky Brno se raduje z...
Bienvenue Kanakimana ze Zbrojovky (vpravo) obchází Kanteho z Artisu v brněnském...
Choreo fanoušků Zbrojovky při druholigovém derby s Artisem. (srpen 2025)
8 fotografií

„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byla přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál,“ prohlásil Kačena a dodal, že jeho prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti.

„V dlouhodobějším časovém horizontu Zbrojovka plánuje výstavbu zbrusu nového stadionu i kompletního tréninkového areálu s 10–15 hřišti, šatnami, posilovnami a zdravotním centrem. Celý projekt by měl být financován výhradně z vlastních zdrojů, bez dotací a veřejných peněz,“ uvedl klub.

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Podle podnikatele a investora stojícího za skupinou OneCap Jaroslava Havla dosavadní většinový majitel vložil během uplynulých deseti měsíců do klubu téměř 80 milionů korun. Finanční prostředky směřovaly zejména do posílení hráčského kádru a rozvoje mládeže, uvedla Zbrojovka.

„Klíčovým momentem byl letošní duben a příchod špičkového trenéra Martina Svědíka a jeho spolupracovníků. Od jeho nástupu Zbrojovka na jaře neprohrála jediný zápas a odvrátila hrozbu sestupu,“ uvedla společnost OneCap v tiskové zprávě. V nové sezoně brněnský klub držel do sobotního domácího zápasu s Prostějovem neporazitelnost a i přes první prohru vede tabulku.

Kluci musí poslouchat. Moje příjmení? Pro brankáře slušivé, říká Hrdina ze Zbrojovky

„Od představení našich plánů jsme ve Zbrojovce investovali především do sportovního úseku. Vstup nového investora vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj klubu. Máme ambici dostat se mezi přední týmy první ligy a vybudovat klub, který bude důstojně reprezentovat Brno a celou jižní Moravu,“ uvedl Mynář.

