Z Ústí odešel a hned čelil Viagemu. Strhli jsme to jako náplast, říká kladenský Čítek

„Nečekal jsem, že zrovna v Ústí nad Labem bude můj první mistrovský start za Kladno. Překvapilo mě to, ale holt to strhneme jako náplast,“ vykurýroval si šrám na duši, byť tedy porážka 1:2 v druholigové premiéře ho nepotěšila.
Čítek jako odchovanec strávil v ústeckém áčku poslední pětiletku, klubu pomohl k postupu do druhé ligy. Loni na podzim patřil mezi pilíře defenzivní linie, ale na jaře ze základní sestavy vypadl.
„Bylo mi řečeno, že mě tady nechtějí, že mě neviděli hrát druhou půlku sezony. Takže mi dali zelenou, že si můžu sehnat nové angažmá,“ popsal začátek svého ústeckého konce. „Do toho už jsem byl v kontaktu s kladenským asistentem Michalem Slabým. V Ústí mě holt nechtěli, tak jsem šel dál.“
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Kontakt s Kladnem, které Čítkův příchod oznámilo až v týdnu před startem soutěže, přiblížil i hlavní trenér nováčka Zdeněk Hašek: „Žáci hráli v Ústí ligovou baráž, tehdy jsme se o tom spolu bavili. Už dřív přes Michala Slabého, který mi dělal asistenta ve třetí lize a taky v Ústí kdysi působil. Takhle jsme se na Číťase dostali, a když byla možnost ho udělat, řekli jsme si, že jo.“
Zadák vysoký 189 centimetrů měl i jiné možnosti, kam se jako volný hráč přesunout. „Ale Kladno mi dávalo největší logiku. Je tady vize, druhá liga, chtěli mě, tak nějak to bylo jasné,“ neváhal nad nabídkou z města proslaveného hlavně hokejem. Však si také Čítek zahrál v pozvánce na zápas fotbal s hokejkou, což byla odpověď na ústecké video se vzkazem Hokejky nechte doma.
Kolem jeho comebacku na rodnou fotbalovou hroudu se v Čítkově okolí spustil humbuk. „Nečekal jsem, že to bude až takový zápas, že mi bude tolik lidí psát a podporovat mě. Mile mě to překvapilo!“ vzkázal urostlý bek svým věrným. „Nechci říct, že to bylo hodně emotivní, ale nějaký čas jsem tady strávil, rád se sem vždy vrátím.“
Jen ten konec by si představoval jinak než inkasovat rozhodující gól minutu před vypršením regulérní hrací doby. „Zápas hořký. Je blbý dostat dvě branky ke konci poločasů, o to víc to bolí, když jsme sahali aspoň na bod,“ litoval pětadvacetiletý habán po letošní premiéře.
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Bránil své loňské parťáky, což bral jako plus. „Kamarádi? Už jsou z nich protihráči. Měl jsem výhodu, že jsem věděl, co kluci umějí. I v kabině jsem radil, třeba ať si dávají pozor na Idumba. Že je silný ve hře jeden na jednoho, že je lepší vytlačovat ho do strany, protože se cpe na střed,“ popisoval Čítek zvyky hráče, který však nakonec duel rozhodl.
Navzdory nulovému startu do sezony ústecký rodák věří, že Kladno se v druholigové konkurenci neztratí. „Nechci hodnotit hned po prvním zápase, ale kvalitou, kterou bychom mohli předvádět, můžeme patřit do vrchní poloviny tabulky. V kabině jsme si řekli, že chceme hrát rychlý, kombinační fotbal po zemi,“ vykreslil Čítek.
A když se sezona povede, rád by poslal do Ústí vzkaz: „Chci jim ukázat, že udělali chybu.“