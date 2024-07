Ranec peněz pro ligy škodí regionálnímu fotbalu. Šéf Varnsdorfu nadává i na béčka

„Chtěl jsem z Mladé Boleslavi útočníka, oni si jich ale nechávají šest. Liga dostala dost peněz za televizní práva, takže uživit další tři hráče pro ně není problém, když jim přijde minimálně o 20 milionů korun navíc,“ tvrdí bard mezi funkcionáři.

Myslí si, že to bude pro některé druholigové kluby velký problém. „Vyhlédl jsem si v Boleslavi i jednoho dorostence, ale nechtějí ho pustit.“

Lákadlem pro kluby z elitní soutěže je podle Gabriela také, aby měly své rezervy ve druhé lize. Nyní jsou v ní čtyři: béčka Sparty, Olomouce, nově Slavie a Ostravy.

Adam Ondráček z Varnsdorfu slaví svůj gól.

„Všechny ostatní ligové kluby najednou přišly na to, že budou hrát ze třetí ligy taky na postup. Pro ně je to obrovská výhoda, ve druhé lize dostanou o 6,5 milionu korun víc za prodej televizní práv. A to jim uživí hráče v druholigovém kádru,“ kalkuluje sedmdesátník Gabriel. „A to je ta sviňárna. Podle mě budou chtít jít i další nahoru.“

Gabrielův Varnsdorf působí ve druhé lize nepřetržitě od roku 2010. Béčka řediteli klubu vadila vždy, a to hlavně proto, že proti někomu hráče z áčka využijí, proti jinému ne. Považuje to za narušení regulérnosti.

A další výtka. „Měli jsme hrát druhé kolo v Ostravě, ale je odložené. Baník řekl, že po pohárovém utkání nestačí připravit hřiště ve Vítkovicích na nedělní mistrák s námi,“ štve Gabriela. „Brno dělá trávník, taky s námi nechce hrát v sobotu, ale v neděli. Tohle všechno jsou věci, které regionálnímu fotbalu škodí. Když si to bude liga hrát na svém písku, je to pro fotbal v regionech špatně.“

Díky úspěšným výběrovým řízením si kluby Chance Ligy a Chance Národní Ligy nově podělí rekordní částku, která překročí 660 milionů korun za sezonu; jen televizní práva vynesla 432 milionů. Podle Ligové fotbalové asociace si zhruba 85 procent rozdělí týmy první ligy, zbytek je určený pro druholigové oddíly.

„Já jestli obdržím milion, to moji situaci neřeší. Nemáme umělé osvětlení, celých 6,5 milionu tak nedostaneme. Takhle se to odhlasovalo,“ říká Gabriel. I tak patří mezi největší funkcionářské kouzelníky, skromný klub drží nonstop nad vodou. „Finančně vidím... mlhu před sebou,“ směje se. „Nějak to prostě musíme dát.“

Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf

Mužstvo prošlo obměnou, i když ne tak radikální jako loni. Jiný je však trenér, Miroslav Holeňák se vrátil do Liberce na pozici asistenta, jeho post zaujal Ivan Kopecký, který už koučoval i v nejvyšší soutěži.

„Obrana včetně brankářů zůstala, defenzivní záložníci také. Máme deset svých hráčů, mají smlouvu vždy na rok. To je náš úděl, opravdu nevím, co v létě bude, ekonomicky bojujeme,“ krčí Gabriel rameny. „Když budeme hrát bezstarostný střed tabulky, budu rád.“