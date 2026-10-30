Vlašim jasně přehrála Ústí nad Labem a ve druhé fotbalové lize je třetí

Vlašim do přestávky vedla o dvě branky, o které se postarali Hodek a Kurka. Po změně stran korunoval výhru domácích Teterja. Ústí v poslední době doplácí na prostupnou defenzivu. Během čtyř kol bez vítězství inkasovalo 11 gólů a získalo jen jeden bod.
Středočeši dohrávali bez vyloučeného trenéra Střihavky, který dostal červenou kartu za mohutné protesty, navíc ještě vztekle nakopl míč.
9. Hodek
33. Kurka
86. Teterja
Kořán – Koné (67. Záviška), F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Dufek (41. Djordjić), J. Hrubeš (32. Soukeník), Musil (67. Teterja), Jindra (67. Hájek) – Pikolon, Hodek.
Holý – Piralić (58. Goj), Peterka (C), Yaméogo – Bzura (46. Kodad), D. Richter (58. Simons), Kott (88. Osaghae), Fantiš – Moulis, Idumbo – Diarra (67. D. Černý).
Kotek – Mané, J. Franěk, Ahmed, Kane, Naskos.
David Němec, Kondratěv – Mráz, Seidl.
63. Jindra, 71. Pikolon
71. Střihavka (trenér)
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík
Počet diváků: 385
49. Breite
90. Čičovský
6. Behenský
54. Behenský
Lapeš – Chytrý (75. Pira), Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé, Čičovský, Samko, Selnar (66. Míšek) – Kronus (66. Bello).
A. Rezek – Behenský, M. Suchý (C), Barčot – Teah (77. O. Mašek), Solarte (86. Kolísek), Palaščák, Mikulanda (77. Atta), Savović – Potměšil (63. Kotrba), Cedergren (77. Chaluš).
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Muhammad, Praleika, Markovič, Konaté.
Petrenko – Kovář, Rajnoha.
5. Chytrý, 58. Milić, 90+2. Fleišman
10. Potměšil, 85. Chaluš, 90. A. Rezek
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Lakomý
Počet diváků: 1383