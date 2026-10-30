Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vlašim jasně přehrála Ústí nad Labem a ve druhé fotbalové lize je třetí

Autor: ,
  19:37

Vlašimský Jakub Dufek odkopává míč před obráncem Janem Chytrým z Karviné. | foto: MAFRA

Vlašimští fotbalisté porazili v úvodním utkání 13. kola druhé ligy Ústí nad Labem 3:0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí příčku. Severočeši čekají na výhru již čtyři zápasy, naposledy se radovali před reprezentační přestávkou 20. září.

Vlašim do přestávky vedla o dvě branky, o které se postarali Hodek a Kurka. Po změně stran korunoval výhru domácích Teterja. Ústí v poslední době doplácí na prostupnou defenzivu. Během čtyř kol bez vítězství inkasovalo 11 gólů a získalo jen jeden bod.

Středočeši dohrávali bez vyloučeného trenéra Střihavky, který dostal červenou kartu za mohutné protesty, navíc ještě vztekle nakopl míč.

Chance Národní Liga
13. kolo 30. 10. 2026 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 3:0 (2:0)
Góly:
9. Hodek
33. Kurka
86. Teterja
Góly:
Sestavy:
Kořán – Koné (67. Záviška), F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Dufek (41. Djordjić), J. Hrubeš (32. Soukeník), Musil (67. Teterja), Jindra (67. Hájek) – Pikolon, Hodek.
Sestavy:
Holý – Piralić (58. Goj), Peterka (C), Yaméogo – Bzura (46. Kodad), D. Richter (58. Simons), Kott (88. Osaghae), Fantiš – Moulis, Idumbo – Diarra (67. D. Černý).
Náhradníci:
Kotek – Mané, J. Franěk, Ahmed, Kane, Naskos.
Náhradníci:
David Němec, Kondratěv – Mráz, Seidl.
Žluté karty:
63. Jindra, 71. Pikolon
Žluté karty:
Červené karty:
71. Střihavka (trenér)
Červené karty:

Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík

Počet diváků: 385

Chance Národní Liga
13. kolo 30. 10. 2026 18:00
MFK Karviná MFK Karviná : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 2:2 (0:1)
Góly:
49. Breite
90. Čičovský
Góly:
6. Behenský
54. Behenský
Sestavy:
Lapeš – Chytrý (75. Pira), Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé, Čičovský, Samko, Selnar (66. Míšek) – Kronus (66. Bello).
Sestavy:
A. Rezek – Behenský, M. Suchý (C), Barčot – Teah (77. O. Mašek), Solarte (86. Kolísek), Palaščák, Mikulanda (77. Atta), Savović – Potměšil (63. Kotrba), Cedergren (77. Chaluš).
Náhradníci:
Vodička – Lawali, Kone, Hamza, Muhammad, Praleika, Markovič, Konaté.
Náhradníci:
Petrenko – Kovář, Rajnoha.
Žluté karty:
5. Chytrý, 58. Milić, 90+2. Fleišman
Žluté karty:
10. Potměšil, 85. Chaluš, 90. A. Rezek

Rozhodčí: Trska – Dohnal, Lakomý

Počet diváků: 1383

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

13. kolo

Fotbal Příbram vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
31.10. 17:00
  • 2.30
  • 3.30
  • 2.88
FK Třinec vs. FK Arsenal Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:00
  • 2.32
  • 3.46
  • 2.75
FK Viktoria Žižkov vs. FK Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
1.11. 10:15
  • 2.67
  • 3.47
  • 2.37
SK Kladno vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 1.75
  • 3.75
  • 4.05
1. SK Prostějov vs. Slezský FC Opava //www.idnes.cz/sport
1.11. 15:00
  • 2.53
  • 3.40
  • 2.53
FC Baník Ostrava B vs. FC Vysočina Jihlava //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:00
  • 2.45
  • 3.58
  • 2.51

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

13. kolo

12. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 12 9 0 3 26:13 27
2. FC Vysočina JihlavaJihlava 12 7 2 3 21:12 23
3. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 13 6 3 4 23:16 21
4. FK Dukla PrahaDukla Praha 12 6 3 3 22:19 21
5. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 13 5 4 4 20:19 19
6. Fotbal PříbramPříbram 12 4 6 2 22:20 18
7. SK Slavia Praha BSlavia B 12 4 4 4 25:20 16
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 12 4 3 5 20:17 15
9. FC SILON TáborskoTáborsko 12 3 6 3 16:16 15
10. SK KladnoKladno 12 3 5 4 17:18 14
11. Slezský FC OpavaOpava 12 3 5 4 18:21 14
12. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 12 4 2 6 13:21 14
13. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 12 3 4 5 16:22 13
14. FK TřinecTřinec 12 2 5 5 14:21 11
15. 1. SK ProstějovProstějov 12 1 7 4 16:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 12 2 3 7 11:24 9

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

Vlašim jasně přehrála Ústí nad Labem a ve druhé fotbalové lize je třetí

Vlašimský Jakub Dufek odkopává míč před obráncem Janem Chytrým z Karviné.

Vlašimští fotbalisté porazili v úvodním utkání 13. kola druhé ligy Ústí nad Labem 3:0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí příčku. Severočeši čekají na výhru již čtyři zápasy, naposledy se...

30. října 2026  19:37

O tři góly blíž tisícovce. Ronaldo zapsal perfektní hattrick a pobavil oslavou

Portugalec Cristiano Ronaldo má radost z hattricku.

Síť rozvlnil ve čtvrtek večer hned pětkrát, dvakrát mu ale radost překazilo video. Hattrick z toho však byl tak jako tak a portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se zase přiblížil bájné tisícovce...

30. října 2026  16:06

Hradec mění sportovního ředitele, Pojezného ani ne po roce střídá Balda

David Balda, nový sportovní ředitel Hradce Králové.

Sice to zpočátku vypadalo nadějně, ale po čtvrtku je jisté, že Petr Pojezný v pozici sportovního manažera hradeckého klubu na svého předchůdce nenaváže. Zatímco Jiří Sabou měl sportovní stránku na...

30. října 2026  11:32

Míchal léky s alkoholem. Vrávorající sudí vyfasoval pokutu a zákaz na 10 měsíců

ilustrační snímek

Video, kterak se v utkání sedmé ligy na Pardubicku potácí u postranní čáry, v Česku dost rezonovalo. Teď fotbalový rozhodčí Jan Saňák zná svůj trest. Disciplinární komise mu uložila zákaz činnosti na...

30. října 2026  11:05

Zázračné dítě? Nebyl jsem připravený. Čičovský teď září v Karviné: Zaslouží si ligu

Ústecký Pavel Moulis v souboji s Adamem Čičovským z Karviné.

V sedmnácti debut ve druhé lize, v devatenácti v první. A pak zpátečka, rozpaky, hledání. Talentovaný záložník Adam Čičovský slýchal superlativy o zázračném dítěti ústeckého fotbalu, ale až teď, ve...

30. října 2026  10:10

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

30. října 2026

Zastavil i téměř nemožné. Co na Budinského výjimečný večer říkají data?

Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.

Stal se jedním z hrdinů pohárového osmifinále na Letné. Ostravský fotbalový gólman Viktor Budinský proti Spartě neinkasoval, přestože na jeho bránu letělo až jedenáct střel. Jak vzácný byl jeho...

30. října 2026  8:30

Vyloučení zázračného hocha budí otázky: Nechrání fotbal řezníky víc než oběti?

Max Dowman (vlevo) z Arsenalu se v pohárovém zápase přes s hráči Fleetwood...

Loni v listopadu vyběhl na plac proti Slavii a v 15 letech a 308 dnech se stal nejmladším fotbalistou v dějinách Ligy mistrů. Příští týden by Max Dowman mohl znovu přicestovat s Arsenalem do...

30. října 2026  7:30

Do odvety s nadějí. Sparťanky v osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense

Sparťanky slaví gól v Evropském poháru proti Torreense.

Fotbalistky Sparty v úvodním osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense 2:2. Skóre otevřela Hallie Bergfordová, ale ve druhém poločase vedoucí tým portugalské ligy žen zápas dvěma góly...

29. října 2026  21:10

Teplice ukázaly čerta. Má fantastickou řeč těla, chválí kouč posilu ze Sparty

Lukáš Mašek z Liberce a Sebastian Pech z Teplic v souboji během utkání MOL Cupu.

Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana...

29. října 2026  10:32,  aktualizováno  15:58

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Zrušte mu smlouvu! Fofana hloupě zavinil penaltu, v rozstřelu se smál, ale pak selhal

Wesley Fofana, francouzský stoper Chelsea, poté, co v osmifinále Ligového...

Sundal si dres, jako by sám uznal, že ho v tu chvíli není hoden. Z levé ruky si odmotával bílou tejpovací pásku a když šel kolem tribuny, na níž byli fanoušci Chelsea, pravou rukou jim pokynul....

29. října 2026  14:40

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.