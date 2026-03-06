S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš, ale to záleží také na trenérech,“ uvedl šestadvacetiletý odchovanec Baníku Albrechtice, který je ve fotbalové Karviné od 15 let.
Pokud někde nehostuje, dostává příležitost především v domácím poháru, v němž ve čtvrtek výrazně přispěl k senzační výhře Karviné nad Plzní 3:0 a postupu do semifinále.

Řekl si o místo i v ligové sestavě?

„Měl skvělé momenty, zvládal centrované míče. Pobavíme se o tom. Při výběru brankáře sázíme na momentální rozpoložení a formu,“ odpověděl karvinský trenér Marek Jarolím.

A jak vidí svou šanci Neuman, navíc po tom, co Karvinští v lize minulých pět utkání prohráli?

„Chytat bych samozřejmě chtěl, ale nemyslím, že by v těch pěti ligových porážkách šly nějaké góly za Lapim,“ zmínil brankářskou jedničku týmu Jakuba Lapeše. „V několika zápasech mužstvo podržel, nechyboval. Mě těší, že jsme teď potvrdil pozici dvojky.“

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Vraťme se k poháru. Měli jste v utkání s Plzní o to větší motivaci, když ve čtvrtfinále skončily Sparta a Slavia?
Když jsme viděli, že takové týmy vypadly, tak jsme si řekli: Pojďme do toho, nemáme co ztratit. A zvládli jsme to.

Jak jste utkání vnímal?
Moc si toho nepamatuji... Ale z mého pohledu jsme zjednodušili hru. Trenér se rozhodl, že dopředu dá Luckyho a Viniho (Luckyho Ezeha a Kahuana Vinicia), dva vysoké hráče, a budeme to hrát do nich. A dařilo se nám to, kluci podrželi hodně balonů, bylo na ně několik faulů.

Co jste říkal tomu, že váš protějšek, plzeňský brankář Florian Wiegele dostal první a druhý gól mezi nohy?
Z detailního záběru jsem to neviděl, takže nevím, jestli mohl něco udělat lépe. Gól mezi nohy zní u brankáře blbě, ale jsou případy, kdy s tím nic nemůže udělat. To zřejmě byl první případ Manua (Emmanuela Ayaosiho), který byl u něj blízko a byla to rána, takže tam bylo těžké, aby rychle sklapnul nohy.

Ve druhém poločase měla Plzeň obrovskou převahu a kopala jedenáct rohů. Jak jste ten nápor zvládali?
Obrovskou pochvalu si zaslouží naši obránci, ale i celý tým, který ty rohy brání. Měli jich opravdu hodně, ale pokud si dobře vzpomínám, tak z toho byla možná jedna větší šance. Celé naše mužstvo to zvládlo výborně. O přestávce jsme se ale bavili, že nechceme zalézt úplně do bloku, že musíme být pořád aktivní, ale to, že jsme se trochu stáhli, vyplynulo i z toho zápasu. Ke konci jsme už zase měli i my balon nahoře a podrželi ho tam.

Kam vy osobně duel s Plzní řadíte?
Vysoko. Plzeň neporážíte každý den. A ještě 3:0. Pro mě je ten zápas hodně důležitý i z pohledu historie, protože semifinále poháru jsme dosud nikdy nehráli.

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z třetího gólu, který Plzni vstřelil Pavel Kačor.

Neříkáte si, že je velká šance pohár i vyhrát?
Se vším respektem k ostatním týmům si asi řekneme, že ta cesta k triumfu by teď mohla být jednodušší. Ale pořád tam je Jablonec, který hraje výborně, vyřadil Slavii. Je tam Mladá Boleslav, která ve čtvrtfinále se Spartou byla lepší, takže určitě nebude jednoduché uspět.

Nezapomněl jste na Baník?
Samozřejmě Baník, ten tam také počítám.

Chtěl byste ostravského rivala v semifinále, anebo vám je jedno, koho vám los 13. března přidělí?
Možná bych byl radši, kdybychom se s Baníkem utkali až ve finále (usmál se).

Vstoupit do diskuse
