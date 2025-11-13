Darida musel vystřídat už v prvním poločase poté, co ho po odhlavičkování míče nešetrně trefil hlavou záložník Zbrojovky Filip Blecha. Bývalý kapitán české reprezentace se 76 starty za národní tým byl podle trenéra Davida Horejše napojen na kapačky a přímo z kabiny odvezen do nemocnice.
„Vladimír Darida se včera večer podrobil vyšetření v brněnské nemocnici. Vyšetření neodhalilo žádné závažnější zranění, Vláďa byl tedy propuštěn do domácí péče,“ uvedl Hradec.
Darida se před sezonou vrátil do české ligy po 12 letech a ihned se stal klíčovým hráčem „Votroků“. V ligovém ročníku zatím ani jednou nechyběl v základní sestavě a zaznamenal i tři góly. Nyní mu při rekonvalescenci pomůže i reprezentační pauza, další zápas Hradec sehraje až 23. listopadu v Karviné.
Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále
Sedmý tým nejvyšší soutěže vyhrál na hřišti lídra druhé ligy 3:0 a postoupil do čtvrtfinále domácího poháru. V utkání ale přišel kvůli zranění i o další opory záložníka Adama Vlkanovu a stopera Filipa Čiháka. Podle Horejšova vyjádření na tiskové konferenci vypadá hůře stav Čiháka, který pravděpodobně utrpěl trhlinu ve svalu.